Le suivi des dépenses est une compétence de vie importante. Les travailleurs indépendants ont particulièrement besoin de suivre leurs dépenses pour la saison des impôts. Même les gens normaux peuvent bénéficier d’un bon budget. Heureusement, il existe un nombre presque infini de façons de suivre vos dépenses. Votre application bancaire peut vous aider, mais il existe d’autres applications spécifiquement à cet effet. Qu’il s’agisse de garder l’IRS hors de votre dos ou simplement d’essayer d’économiser, voici les meilleures applications de suivi des dépenses pour Android pour vous aider.

Les meilleures applications de suivi des dépenses pour Android

AndroArgent

Prix: Gratuit / 3,99 $

AndroMoney est un excellent outil de suivi des dépenses, bien que simple. Vous pouvez garder un œil sur plusieurs comptes, sauvegarder vos données sur le cloud et diverses manières d’afficher vos statistiques de dépenses. L’application reste simple en n’ayant pas beaucoup de choses supplémentaires que les gens n’utilisent généralement pas. Vous saisissez vos comptes, ajoutez vos dépenses et voyez ce pour quoi vous avez dépensé de l’argent au cours d’une année.

Nous aimons également que la version premium soit un prix unique et non un abonnement, une aubaine pour les personnes essayant de dépenser moins d’argent.

Chaque dollar

Prix: Gratuit / 129,99 $ par année

Chaque dollar est une autre application décente de budgétisation et de suivi des dépenses. L’application vous permet de créer des budgets mensuels personnalisés, de suivre vos dépenses, de définir des rappels personnalisés pour payer vos factures et de faire diverses choses comme ça. L’application a une mise en page simple qui est généralement facile à utiliser, du moins après avoir tout configuré.

Cela penche un peu plus vers la budgétisation que vers les dépenses, mais c’est certainement utile si vous gardez une trace des livres pour les entrepreneurs indépendants.

Dépenser

Prix: Gratuit / 5 $ à 9 $ par utilisateur et par mois

Expensify est une autre excellente application pour gérer spécifiquement les dépenses d’entreprise. L’application comprend plusieurs façons de suivre les dépenses de votre entreprise, de bonnes fonctionnalités de base comme la numérisation des reçus et d’autres choses comme ça. Il a été récemment mis à jour en 2021 avec de nouveaux éléments d’interface utilisateur, bien que les utilisateurs de longue date disent qu’il est un peu plus difficile de contourner l’application. Quoi qu’il en soit, l’application a été conçue sur mesure pour le suivi des dépenses.

La version gratuite devrait fonctionner correctement pour la plupart des gens. L’abonnement premium est principalement destiné à une utilisation en entreprise.

Joe Hindy / Autorité Android

Beaucoup de gens conduisent pour le travail et Fuelio peut les aider. C’est un journal d’essence et de kilométrage où vous pouvez facilement saisir la distance parcourue et combien d’essence cela vous a coûté. Il peut également vous aider à trouver des stations-service à proximité et de l’essence moins chère. L’application utilise le GPS pour suivre la distance parcourue. Il fonctionne également avec les véhicules bicarburant.

Vous pouvez sauvegarder vos données sur Dropbox ou Google Drive, recevoir des rappels pour des éléments tels que le compteur kilométrique, etc. Les conducteurs devraient certainement vérifier celui-ci.

Microsoft Excel (ou applications similaires)

Prix: Gratuit / 6,99 $ par mois / 69,99 $ par an

Ceux qui recherchent quelque chose de simple peuvent utiliser la bonne vieille approche du tableur. Vous configurez simplement votre feuille de calcul et ajoutez tous les différents éléments dont vous avez besoin. Personnellement, j’utilise une méthode comme celle-ci pour mes dépenses professionnelles en tant que blogueur technologique et cela fonctionne assez bien tant que vous vous souvenez de la suivre.

Nous avons lié Microsoft Excel car c’est le plus reconnaissable, mais la fonction Feuilles de Google Drive fonctionne tout aussi bien dans la plupart des cas. Vous pouvez stocker les deux dans le cloud et les modifier là-bas afin que vous n’ayez jamais à vous soucier de perdre vos données. Pour la plupart, les deux options sont gratuites.

Mint est l’un des plus grands noms du suivi des dépenses et de la budgétisation. L’application vous permet de suivre vos transactions sur tous vos comptes, de surveiller vos dépenses et même de suivre vos comptes de placement. Il existe également un support pour la crypto-monnaie. C’est un endroit tout-en-un décent pour toutes ces choses.

Le seul inconvénient est que Mint continue de changer son interface utilisateur. C’est très compliqué à utiliser même après s’y être habitué. Les avantages l’emportent sur les inconvénients, mais la complexité continue ajoutée à l’application l’empêche d’être le slam dunk qu’elle était autrefois.

Monefy

Prix: Gratuit / 2,49 $

Monefy est une autre application d’organisation financière qui fonctionne très bien. Il adopte une approche plus manuelle dans laquelle vous ajoutez des enregistrements à chaque fois que vous dépensez de l’argent. Ainsi, vous pouvez plus facilement garder une trace de certains types de dépenses si vous souhaitez emprunter cette voie.

Certaines autres fonctionnalités incluent la prise en charge de Google Drive et Dropbox, la prise en charge de plusieurs devises, un suivi budgétaire décent et la possibilité de collaborer avec une autre personne. C’est assez simple pour être efficace, mais assez puissant pour être utile.

Amoureux de l’argent

Prix: Gratuit / 34,99 $

Money Lover est une application de budgétisation avec des fonctionnalités puissantes. Vous pouvez connecter vos différents comptes à l’application, connecter vos factures à l’application, puis automatiser le paiement de vos factures. Cela rend la vie plus facile juste à première vue. Certaines autres fonctionnalités incluent un suivi des dépenses avec un graphique à secteurs astucieux, des catégories pour que vous puissiez suivre les affaires et une interface utilisateur assez simple.

La version premium débloque un tas de choses et est plutôt chère, mais elle est en vente assez fréquemment, nous vous recommandons donc d’attendre une vente.

Portefeuille

Prix: Gratuit / 34,99 $

Wallet est un bon gestionnaire financier. Il est conçu pour aider les gens à économiser de l’argent, à gérer leurs dépenses et à planifier leur avenir. La prémisse de celui-ci est d’éliminer de nombreux extras afin que vous puissiez définir des objectifs clairs en ce qui concerne vos finances. L’application se connecte à votre banque et se synchronise automatiquement avec elle.

Vous pouvez créer des budgets, afficher des rapports, consulter les paiements planifiés et partager le compte avec d’autres personnes. Il peut également suivre les reçus et exporter au format CSV, XLS et PDF, il est donc également parfaitement utilisable, au moment des impôts.

Votre application bancaire

Prix: Libérer

Votre application bancaire peut avoir les fonctionnalités que vous recherchez selon la banque. Il vous montre évidemment combien d’argent vous avez, vos transactions récentes, et vous aurez besoin de relevés bancaires pour une variété de choses comme les prêts automobiles. Certaines banques incluent des éléments tels que des informations quotidiennes sur vos dépenses, le suivi de votre budget et vous pouvez même suivre les dépenses sur certaines applications.

Votre banque ne le fera probablement pas aussi bien que l’une des autres énumérées, mais si vos besoins sont simples et que votre banque est équipée pour vous aider, cela vaut la peine de vérifier d’abord pour économiser du temps et de l’argent.

