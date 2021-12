Les meilleures applications de vin pour Android pour les amateurs de vin

Le vin est très différent des autres boissons alcoolisées. Il y a toute une culture autour de lui où les gens goûtent des vins chers, en examinent le goût et même en collectionnent des bouteilles. C’est l’une des boissons les plus anciennes de l’humanité. Même ainsi, c’est un sujet plutôt spécialisé en ce qui concerne les applications mobiles. Il n’y a pas beaucoup d’applications pour les amateurs de vin, mais heureusement, quelques développeurs se sont intensifiés et en ont fait de bonnes. Voici les meilleures applications de vin pour Android.

Les meilleures applications de vin pour Android

Essoreuse à dîner Allrecipes

Prix: Libérer

Le vin est surtout connu pour sa capacité à se boire seul, mais il constitue également un excellent mélangeur. Après tout, beaucoup de gens aiment les spritzers au vin blanc et les mimosas. Allrecipes Dinner Spinner est techniquement une application de recettes pour la nourriture. Cependant, en raison de sa base communautaire, il existe également de nombreuses recettes de boissons mélangées. Beaucoup de ces boissons mélangées contiennent du vin.

Vous pouvez trouver des façons nouvelles et créatives d’apprécier votre vin, ou du moins trouver des façons plus créatives d’utiliser le vin que vous avez et que vous n’aimez pas. L’application contient des publicités, mais son utilisation est par ailleurs gratuite.

CaveTracker

Prix: Libérer

Cellar Tracker est principalement destiné aux collectionneurs de vin. L’application vous permet de garder une trace du vin que vous possédez dans votre cave. Après avoir ajouté le vin, vous pouvez trier par année, type de vin et autres éléments afin de trouver rapidement ce que vous cherchez. L’interface utilisateur de l’application est un peu trop chargée et basique à notre goût, mais elle fait admirablement son travail.

Vous pouvez également ajouter des bouteilles à votre collection en scannant l’étiquette ou les codes-barres pour une entrée plus facile, bien que cette fonctionnalité puisse être un peu aléatoire. Une fois que vous avez surmonté la courbe d’apprentissage, l’application fonctionne très bien.

Vin délicieux

Prix: Libérer

Delectable Wine se présente comme une destination tout-en-un pour les amateurs de vin. L’application vous permet de suivre les vignerons, d’ajouter (et de lire) des notes pour différents types de vins, et vous pouvez même vous identifier à des endroits où vous avez bu du vin particulièrement bon. Cela fonctionne mieux comme plate-forme de découverte lorsque vous voulez trouver quelque chose de nouveau à boire.

Vous pouvez également garder une trace des vins que vous avez bu et ajouter des notes pour savoir si vous l’avez aimé ou non et pourquoi. C’est une application populaire parmi les amateurs de vin.

Vivino est l’une des plus grandes applications de vin sur mobile. Il fait à peu près la même chose que Delectable Wine. Vous pouvez prendre une photo de votre bouteille de vin, puis ajouter des notes pour savoir si vous l’avez aimée ou non. L’application vous permet également d’acheter du vin, de voir et d’ajouter des notes pour le vin, et elle comprend une capacité de suivi de cave un peu comme Cellar Tracker ci-dessus.

C’est une autre solution tout-en-un qui essaie de tout faire. Heureusement, l’application réussit dans cette entreprise pour la plupart.

Chercheur de vin

Prix: Libérer

Wine Searcher est une application de vin plus simple, mais toujours efficace. Vous utilisez cette application particulière pour trouver du vin en ligne aux meilleurs prix possibles. Comme la plupart des applications de vin, il dispose d’un outil de photo d’étiquettes où vous pouvez trouver des bouteilles en fonction de leurs étiquettes. Il vous montre également les magasins de vin près de chez vous, vous permet d’acheter du vin en ligne auprès de divers détaillants et il dispose d’une base de connaissances sur des éléments tels que les régions viticoles, les cépages, etc.

Il fait assez bien ce qu’il dit, bien que l’application ait un peu de mal si vous essayez de la pousser trop fort pour obtenir des informations.

Drizly (et applications similaires)

Prix: Gratuit / Varie

C’est un nouveau monde courageux où vous pouvez demander à des inconnus au hasard de livrer du vin directement à votre porte. Drizly est le plus grand nom dans ce domaine. L’application s’adresse spécifiquement aux personnes à la recherche de vin, de bière et d’alcool. Vous commandez simplement ce que vous voulez via l’application et quelqu’un vous l’apporte.

Bien sûr, vous devez d’abord savoir ce que vous voulez, car il ne s’agit pas d’une application de type amateur de vin. Il existe d’autres services qui livrent également de l’alcool, mais Drizly le fait de la manière la plus cohérente. Le seul inconvénient est qu’il peut ne pas être disponible là où vous vivez.

