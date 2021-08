Il existe de nombreuses raisons légitimes d’utiliser une application d’espionnage sur d’autres personnes. Il existe généralement trois cas d’utilisation pour les applications d’espionnage : vous les utilisez pour suivre votre téléphone, les utilisez pour suivre le téléphone de votre enfant ou les utilisez pour suivre le téléphone de votre employé. Nous ne tolérons pas l’utilisation de telles applications de manière malveillante et vous ne devriez jamais utiliser d’applications d’espionnage à moins d’avoir le consentement de l’autre personne. Vous pouvez également rechercher les lois applicables pour vous assurer que vous n’enfreignez aucune. En d’autres termes, veuillez les utiliser de manière responsable et nous ne sommes pas responsables de tout acte répréhensible. Quoi qu’il en soit, voici les meilleures applications d’espionnage pour Android.

Les meilleures applications d’espionnage pour Android

mSpy

mSpy est une application construite autour de l’idée que savoir est toujours mieux que d’espérer. Chargé de fonctionnalités, il vous donne une image claire du monde numérique de l’utilisateur. Grâce au suivi GPS avancé, vous saurez où ils se trouvent à tout moment. Grâce à la surveillance détaillée des appels, vous saurez qui ils appellent et qui les appelle. Et avec la surveillance des médias sociaux, y compris Facebook Messenger, Instagram et Snapchat, vous saurez ce qu’ils disent et à qui ils le disent. Installez simplement mSpy sur un appareil cible et vous aurez des mesures d’espionnage avancées à portée de main, ainsi que toutes les informations dont vous avez besoin pour prendre des décisions éclairées.

Cerbère

Prix: Gratuit / $5-$43 par an

Cerberus est une application de suivi de téléphone à usage personnel. Il vous aide à retrouver un smartphone perdu ou volé et dispose de nombreuses fonctionnalités supplémentaires. Ils incluent la prise de photos du voleur potentiel, les commandes SMS, la recherche du téléphone sur une carte, et vous pouvez verrouiller et effacer vos données. Cela ne vous aidera pas à suivre les appareils des autres, mais vous pouvez totalement espionner celui qui a volé le vôtre. Le service d’abonnement commence à un prix très raisonnable de 5 $ par an pour un seul appareil et évolue à partir de là.

FlexiSPY

Prix: Essai gratuit / $99-$199 par 3 mois

FlexiSpy l’une des quelques applications d’espionnage les plus puissantes sur Android. Il vous permet de faire le genre de choses dont les gens pourraient avoir peur, y compris l’activation du microphone pour écouter l’environnement d’un appareil, la surveillance des applications de chat, la capture de caméra à distance, l’enregistrement des frappes et la possibilité de se cacher complètement des applications antivirus et du tiroir d’applications . Le prix est très élevé et vous ne pouvez pas obtenir cette application sur le Play Store, mais elle a une tonne de fonctionnalités.

Lien familial Google

Prix: Libérer

Google Family Link est une application pour les parents. Il garde une trace des enfants via votre compte Google. L’application vous permet d’afficher l’activité sur l’appareil enfant, de gérer les applications et même de recommander des applications. Vous pouvez également définir des limites d’appareil et verrouiller l’appareil si nécessaire. Certaines personnes ont rencontré des problèmes de connectivité et des bogues, mais dans l’ensemble, l’expérience devrait fonctionner correctement pour la plupart des gens. C’est une option gratuite décente.

Trouver mon appareil par Google

Prix: Libérer

L’application Find My Device de Google est probablement la meilleure application pour téléphone perdu ou volé. Vous pouvez rapidement voir votre téléphone sur une carte pour connaître son emplacement exact. De plus, vous pouvez effacer le téléphone, le faire sonner ou sécuriser (verrouiller) l’appareil à volonté. Vous ne pouvez pas prendre de photos ou quoi que ce soit d’autre avec Cerberus. Cependant, il s’agit d’une méthode simple et directe pour savoir où se trouve votre téléphone à tout moment.

Anti-vol de proies

Prix: Libérer

Prey Anti Theft est une autre application de style trouver mon appareil. Celui-ci est entièrement gratuit et possède quelques fonctionnalités décentes. Ils incluent la gamme habituelle de fonctionnalités de recherche de mon téléphone, telles que le suivi GPS, le verrouillage du téléphone et l’envoi d’alarmes via le téléphone. Cependant, Prey peut également prendre des photos avec l’appareil photo, identifier les points d’accès Wi-Fi à proximité et suivre des éléments tels que l’adresse MAC de l’appareil. Ce n’est pas un mauvais ensemble de fonctionnalités.

Spyera

Prix: 89 $ par mois

Spyera est l’une des applications d’espionnage les plus intenses pour Android. Il dispose de fonctionnalités simples pour les personnes comme les parents. Cependant, nous ne pouvons pas imaginer un cas d’utilisation où quelque chose d’aussi intense est nécessaire en dehors de l’utilisation en entreprise. Il a un tas de fonctionnalités, y compris la possibilité de se cacher de pratiquement partout. Il est également livré avec la prise en charge de la télécommande, l’usurpation de SMS et toutes sortes d’autres comportements, certes louches. C’est extrêmement cher, nous ne le recommandons donc pas aux gens normaux. Il n’est pas non plus disponible sur Google Play, vous devez donc obtenir et télécharger l’application à partir de son site officiel.

Applications de localisation de famille d’opérateurs

Prix: Libérer

Les Carrier Family Locators sont des services de localisation familiale proposés par des opérateurs mobiles tels que T-Mobile et d’autres. Ces services fonctionnent comme prévu. Vous pouvez suivre l’emplacement du téléphone de n’importe quel téléphone de votre forfait. Ils comportent généralement des éléments tels que la localisation à la demande, des alertes de différents types, et cela fonctionne sur la plupart des appareils. Nous avons des T-Mobile connectés ici, mais vous pouvez effectuer une recherche sur le Play Store ou appeler votre opérateur pour voir s’il propose un service similaire.

OEM Trouver mon téléphone

Prix: Libérer

Plusieurs fabricants de téléphones proposent des services de recherche de téléphones dans le cadre de leur expérience logicielle. Un exemple notable est Samsung. Vous vous connectez avec votre compte Samsung et vous pouvez trouver votre appareil avec son service. Il fonctionne en parallèle avec Find My Device de Google pour un puissant un-deux. Vous pouvez verrouiller (ou déverrouiller) votre téléphone, le trouver sur une carte et il existe également d’autres fonctionnalités. Cela vaut la peine de regarder si votre téléphone a quelque chose comme ça.

XNSPY

Prix: Gratuit / 59,99 $ à 89,99 $ par an

XNSPY est un cas un peu étrange. Il possède toutes ces fonctionnalités effrayantes telles que la surveillance des journaux d’appels, le suivi GPS, la surveillance de la navigation sur le Web, l’accès aux chats et toutes sortes d’autres éléments de suivi. Cependant, il coûte moins cher que la plupart de ses plus gros concurrents comme FlexiSpy et Spyera. La version de base vous permet de regarder certaines choses tandis que la version premium vous permet de tout regarder. C’est une bonne option pour les entreprises ou les familles ayant de l’argent à dépenser, mais les familles voudront peut-être essayer Google Family Link ou Kiddie Parental Controls avant quelque chose de plus puissant comme celui-ci.

Comment rechercher et supprimer des applications d’espionnage

Bien sûr, certaines de ces applications peuvent être sur votre appareil à votre insu et vous voudrez peut-être le savoir. Malheureusement, avec la qualité de ces masques, beaucoup des méthodes habituelles ne fonctionnent pas très bien. Cependant, il existe plusieurs façons de voir si quelque chose vous espionne.

L’application GlassWire vous permet de surveiller les données sur votre appareil. Vous pouvez facilement voir quand une application d’espionnage renvoie des données à son hôte. Nous vous le recommandons en premier, car les applications d’espionnage peuvent se cacher des gestionnaires de tâches et des applications antivirus, mais elles ne peuvent pas masquer leur propre utilisation des données. Certaines applications antivirus peuvent toujours détecter l’application si l’hôte ne l’a pas suffisamment masquée. Vous pouvez consulter notre liste des meilleurs ici. Vous pouvez trouver des guides de désinstallation pour la plupart des grandes applications d’espionnage. Par exemple, en voici un pour FlexiSpy, et en voici un pour mSpy. Comme solution temporaire, vous pouvez mettre le téléphone en mode avion. Les applications d’espionnage reposent sur la possibilité de renvoyer des données à l’hôte et elles ne le peuvent pas si vous n’êtes connecté à aucun réseau. Si tout le reste échoue, vous pouvez réinitialiser le téléphone aux paramètres d’usine. Cela devrait effacer toutes les applications, à l’exception de celles préinstallées par l’OEM.

Si nous avons manqué de bonnes applications d’espionnage pour Android, parlez-nous-en dans les commentaires ! Vous pouvez également cliquer ici pour consulter nos dernières listes d’applications et de jeux Android.

