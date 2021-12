Les meilleures applications et compétences pour la famille Echo Show

Adamya Sharma / Autorité Android

Pour certains, les premiers écrans intelligents Echo d’Amazon ont peut-être semblé être un gadget coûteux – ce n’est pas comme si les haut-parleurs intelligents manquaient intrinsèquement quelque chose. Mais quelques années plus tard, la gamme Echo Show s’est considérablement élargie, en grande partie grâce à une variété d’applications et de compétences qui tirent parti du format.

Skype et Zoom

L’un des avantages les plus évidents d’un écran intelligent est l’appel vidéo, qui était autrefois l’affaire de la science-fiction, mais pour beaucoup d’entre nous, il est devenu partie intégrante de la vie quotidienne. Au-delà des réunions et des entretiens, c’est ainsi que les amis et les proches restent en contact à des milliers de kilomètres de distance. Mettre la technologie sur un Echo Show peut être libérateur, car vous n’avez plus besoin de tenir un téléphone ou de vous asseoir devant un ordinateur. Les caméras des modèles plus récents (comme l’Echo Show 8) amélioré peuvent vous suivre lorsque vous vous promenez dans une pièce.

Bien qu’Amazon ait sa propre plate-forme d’appels vidéo, elle est limitée aux personnes disposant d’un Echo Show ou de l’application Alexa. Skype et Zoom interagissent avec un plus grand nombre de plateformes et sont de facto dans certains cercles commerciaux et sociaux.

Vous voudrez vous inscrire pour les services ailleurs. Une fois cela fait, il est relativement facile de se connecter et de passer des appels. Vous pouvez demander à Alexa d’appeler n’importe qui sur votre liste de contacts Skype, tandis que Zoom profite de l’intégration du calendrier Alexa pour rejoindre automatiquement les réunions avec la phrase « Alexa, rejoignez ma réunion Zoom ». Vous pouvez également accéder manuellement aux réunions, bien que de cette façon, vous ne puissiez pas saisir d’ID de réunion alphanumériques.

Télévision .

Si vous voulez regarder les nouvelles et pas seulement les entendre, . TV est l’une des meilleures options sur un Echo Show. L’agence de presse propose cinq minutes de gros titres, disponibles via les compétences américaines ou internationales et mises à jour tout au long de la journée. Même si vous vivez aux États-Unis, vous souhaiterez peut-être que l’édition internationale passe aux articles des magasins locaux.

Il existe deux façons de déclencher . TV sur une émission d’écho. La première consiste à en faire une partie de votre Flash Briefing à l’aide de l’application Alexa. Cela vous permet de le combiner avec d’autres sources d’information, telles que NPR, et de tout exécuter dans l’ordre avec la commande « Alexa, joue mon Flash Briefing ». Alternativement, vous pouvez simplement dire «Alexa, jouez à .» et votre émission devrait commencer à diffuser la dernière mise à jour.

S’il y a des plaintes, c’est que . ne change pas beaucoup ses histoires jusqu’au lendemain, et que le dernier titre de chaque mise à jour est généralement un morceau de peluche.

Netflix

Adamya Sharma / Autorité Android

Un écran intelligent peut ne pas sembler être le meilleur moyen de regarder des films ou la télévision, et David Lynch serait certainement d’accord. Mais si vous aimez vous endormir devant une vidéo ou mettre quelque chose pendant que vous travaillez dans la cuisine, le bureau ou le garage, un Echo Show peut parfois être l’option la plus rentable. Un Show est certainement mieux pour la chambre qu’une télé si l’on veut éviter de déranger les autres, tant au niveau du son que de la lumière.

Netflix est préchargé sur Echo Show, donc tout ce que vous avez à faire est de glisser de droite à gauche depuis le côté droit de votre écran, appuyez sur Vidéo, alors Netflix. Si vous n’êtes pas encore connecté à votre abonnement, vous serez invité à saisir votre identifiant.

Wyze

Les caméras de sécurité de Wyze sont populaires pour la simple raison qu’elles sont bon marché, offrent un enregistrement gratuit dans le cloud et sont souvent aussi bonnes ou meilleures que les caméras trois fois plus chères. Avec la compétence Wyze activée, vous pouvez diffuser des vidéos à partir de n’importe laquelle de vos caméras Wyze sur un Echo Show, la seule exception étant la Wyze Cam V1. Vous aurez besoin de l’application mobile Wyze pour afficher les enregistrements dans le cloud, utiliser les fonctionnalités d’interphone ou gérer les paramètres.

La compétence relie également Alexa à d’autres accessoires Wyze, tels que des ampoules, des prises et des serrures. Mais ce sont les caméras qui volent la vedette, pour ainsi dire – une Wyze Cam et une Echo Show 5 feraient un excellent moniteur pour bébé, ou simplement un moyen de surveiller votre porte pour cette livraison coûteuse.

Service de recettes

An Echo Show propose des recettes que vous pouvez suivre sans avoir les mains sales sur votre téléphone ou votre tablette, bien que vous deviez probablement essuyer votre Echo, quand tout est dit et fait. Il vaut également la peine de vous assurer d’avoir un garde-manger bien approvisionné avant de commencer.

Lorsque vous êtes armé et prêt, demandez à Alexa de « me montrer une recette pour [blank] » affichera le contenu de Food Network, Recipedia ou Allrecipes. Vous pouvez dire quelque chose comme « Alexa, demande à Recipedia un [blank] recette” pour choisir un service spécifique.

Dans tous les cas, vous obtiendrez une liste d’ingrédients et des boutons pour lancer des instructions ou ajouter des articles à votre liste de courses. Au moins certaines recettes sont disponibles sous forme de vidéos, mais il devrait également y avoir des instructions textuelles étape par étape au cas où vous voudriez éviter de faire une pause pour chaque étape.

Si vous êtes abonné à Food Network Kitchen, vous pouvez accéder à des cours en direct à la demande avec des chefs comme Rachael Ray et Guy Fieri. Cependant, cela coûte de l’argent après l’expiration d’une période d’essai gratuite.

