Les meilleures applications et émulateurs de calculatrice graphique pour Android

Les calculatrices graphiques sont des outils importants pour les étudiants et les universitaires. Ils peuvent résoudre des équations complexes, vous montrer le graphique pour des réponses supplémentaires et faire des choses que les calculatrices normales ne peuvent pas faire. La plupart d’entre nous connaissent des marques populaires telles que Texas Instruments, Casio et HP. Vous pouvez en trouver de nombreux concurrents pour votre téléphone Android. Voici les meilleures applications de calculatrice graphique pour Android.

Nous aimerions également donner une mention honorable à HP Prime Pro (Google Play). La société choisit de vendre officiellement son logiciel de clavier sur des appareils mobiles au lieu de vous faire acheter du matériel. C’est cher à 19,99 $ et l’application a besoin d’être nettoyée avant de la recommander à tout le monde.

Les meilleures applications de calculatrice graphique pour Android

AlmostTI est un émulateur pour les émulateurs Texas Instruments. Il peut émuler entièrement les calculatrices TI-84+ (et Silver Edition), TI-83+ (et Silver Edition), TI-73, TI-83, TI-85, TI-86, TI-82 et TI-81. L’application n’est pas fournie avec les ROM pour des raisons légales, vous devez donc les fournir vous-même. Sinon, c’est aussi simple que de charger l’émulateur et d’utiliser la calculatrice.

L’application dispose également d’états de sauvegarde afin que vous puissiez continuer votre travail plus tard. Il a remplacé le vénérable AndieGraph dans ce segment et semble recevoir des mises à jour régulières.

Calculatrice graphique Desmos

Prix: Libérer

La calculatrice graphique Desmos est une calculatrice raisonnablement décente. Il se concentre fortement sur l’aspect graphique du processus, par opposition à la résolution d’équations complexes comme les calculatrices matérielles. L’application propose un zoom pour des réponses plus précises et il est facile de trouver des points d’intérêt comme le maximum, le minimum et les points d’intersection.

Personnellement, je l’ai utilisé dans quelques cours de mathématiques à l’université et mes réponses ne se sont jamais trompées. Ce ne sont pas les niveaux de puissance de Texas Instruments, mais c’est certainement assez proche pour la plupart des choses.

Emu48 est un portage mobile de l’application Windows Emu48. C’est un émulateur pour la calculatrice graphique HP48. L’application fonctionne comme la plupart des émulateurs de cet espace. Vous fournissez la ROM et l’application la fait fonctionner. Cela fonctionne pour d’autres calculatrices HP en dehors de la HP48, telles que la HP50, la HP48G et bien d’autres.

C’est un peu comme AlmostTI mais pour les calculatrices HP. Droid48 (Google Play) était la référence pour cela, mais il n’a pas été mis à jour depuis 2016.

Calculatrice graphique Plus 84 83

Prix: Gratuit / 2,99 $

Celui-ci a un nom hilarant, mais heureusement, il fonctionne plutôt bien. L’application vous permet de dessiner divers graphiques en utilisant différents types d’équations. Il prétend fonctionner aussi bien qu’une calculatrice TI-83 ou TI-84, d’où son nom. Lors des tests, l’application a très bien fonctionné pour les éléments que nous avons branchés. Le processus est cependant un peu différent, alors attendez-vous à une légère courbe d’apprentissage pendant que vous apprenez où se trouvent tous les boutons. C’est assez bon, même si nous souhaitons qu’il ait un vrai nom.

Calculatrice graphique Plus (X84)

Prix: Gratuit / 3,99 $

Graphing Calculator Plus (X84) est une autre calculatrice qui offre des niveaux de performances TI mais pas dans un package TI. Le développeur affirme également que cela fonctionne bien pour l’ingénierie ainsi que pour l’étude des mathématiques. Certaines des fonctionnalités incluent le thème, la prise en charge d’une grande variété d’équations et de calculs, la prise en charge de matrices et vous pouvez même programmer des commandes de contrôle avec d’autres éléments.

L’interface utilisateur a le hoquet ou le raccrochage occasionnel. Nous vous recommandons également d’essayer d’abord la version gratuite pour vous assurer qu’elle fonctionne pour ce que vous faites.

Graphique 89

Prix: Gratuit / 3,75 $

Graph 89 est un émulateur spécifiquement pour la calculatrice TI-89. Conformément à la norme, l’image ROM n’est pas incluse pour des raisons légales, vous devez donc fournir la vôtre. En dehors de cela, il s’agit d’un émulateur simple mais efficace. Vous insérez la ROM et utilisez votre téléphone comme une calculatrice TI-89. C’est à peu près tout ce qu’il fait, donc c’est une bonne chose qu’il le fasse assez bien.

Certaines personnes se sont plaintes des entrées lentes, mais pour la plupart, les gens semblaient satisfaits de ses performances.

Calculatrice scientifique HiPER

Prix: Gratuit / 3,49 $

Joe Hindy / Autorité Android

HiPER Scientific Calculator est l’une des applications de calculatrices les plus populaires qui fait plus que des additions et des soustractions de base. Il a une liste exhaustive de fonctions, avec prise en charge de toutes sortes de choses comme les nombres complexes, plus de 90 constantes physiques et la conversion entre 250 unités. Il y a une fonction graphique, complétant ainsi la tâche nécessaire pour figurer sur cette liste.

Certes, la calculatrice ne se concentre pas sur ses graphiques autant que sur d’autres choses, mais les graphiques 3D sont plutôt sympas une fois que vous avez compris comment les utiliser. Ceci, avec quelque chose comme Desmos, est un excellent un-deux.

Calculatrice graphique NumWorks

Prix: Libérer

NumWords est une calculatrice graphique supérieure à la moyenne. Les développeurs se vantent de travailler avec des éducateurs et des développeurs pour améliorer la calculatrice pour toute application STEM. Cela fonctionne plutôt bien. Vous trouverez la liste de blanchisserie habituelle des fonctions, des caractéristiques et d’autres choses avec la prise en charge de nombreux types de calculs différents.

Cependant, ce qui distingue celui-ci, c’est son support Python. Vous pouvez personnaliser des éléments de programme dans la calculatrice avec Python et donc faire vos propres équations ou calculs. Vous pouvez également trouver un bon nombre de scripts Python existants en ligne si vous les recherchez. C’est définitivement unique, même si cela ne rentre pas dans l’idée traditionnelle d’une calculatrice graphique.

Calculatrice graphique Mathlab

Prix: Gratuit / 9,99 $

Mathlab Graphic Calculator est une bonne ressource pour les lycéens et les collégiens. Il se concentre fortement sur les mathématiques enseignées à ces niveaux d’enseignement. Comme la plupart, il existe une énorme liste de fonctions disponibles, ainsi qu’une prise en charge de nombres binaires, octaux et hexadécimaux. Le côté graphique des choses est également assez robuste lorsque vous prenez en considération sa cible démographique.

La version pro a des graphismes 3D, qui sont toujours amusants, mais la version gratuite a toutes les autres fonctionnalités. C’est certainement assez bon pour remplacer une calculatrice TI la plupart du temps.

Calculatrice Scientifique 36 Plus

Prix: Gratuit / 1,99 $

Scientific Calculator 36 Plus est une autre application avec un nom vague mais de bonnes fonctionnalités. Contrairement à la plupart, cette application dispose d’un système de didacticiels décent, ce qui vous permet d’apprendre à l’utiliser sans chercher de documentation. Il émule étroitement la TI-36X Pro, donc ceux qui la connaissent devraient pouvoir utiliser cette application assez rapidement.

De plus, comme HiPER, cette application se concentre un peu plus sur la partie calculatrice scientifique que sur les graphiques, mais des graphiques sont disponibles si vous en avez besoin.

Wabbitemu est un autre émulateur pour les calculatrices TI. Il prend en charge essentiellement les mêmes calculatrices que AlmostTI ci-dessus, alors consultez ce paragraphe pour la liste complète. Encore une fois, cela ne vient pas avec les ROM pour des raisons juridiques. Sinon, cela fonctionne comme prévu pour la plupart. Vous chargez votre ROM et utilisez la calculatrice. Il peut même importer des applications codées pour les calculatrices TI, ce qui est un bon bonus.

Il a ses moments, mais il n’a pas non plus vu de mise à jour depuis 2018, il y a donc des bugs plus anciens pour certaines personnes.

