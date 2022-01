Les meilleures applications et services pour garder vos objectifs du Nouvel An sur la bonne voie en 2022

2022 est là, et je sais que j’ai des objectifs majeurs pour l’année à venir liés au bien-être, à la santé, aux finances et à la famille. Alors que vous vous apprêtez à faire de 2022 votre meilleure année à ce jour, voici quelques applications et services utiles pour vous garder sur la bonne voie tout au long de l’année.

Zéro

Le jeûne est l’une des meilleures habitudes que vous puissiez adopter en 2022, et Zero est mon tracker de jeûne préféré. Je jeûne par intermittence depuis quelques années et je prévois de m’en tenir à 1 à 2 repas par jour en 2022. Plus je lis sur le métabolisme, plus je me rends compte que manger/grignoter amène notre corps à digérer continuellement. nourriture, ce qui n’est pas une bonne chose. Quand je pense vraiment au nombre de fois que je mettais normalement une bouchée de nourriture dans ma bouche, j’ai réalisé que je mangeais plus de 15 fois par jour. Le jeûne m’aide à me concentrer sur les repas à des heures prédéfinies, puis à éviter tout ce qui déclenche mon système digestif.

Zero permet de suivre facilement votre jeûne, de comprendre à quel stade se trouve votre corps et de créer des options personnalisées pour différents types de jeûne en fonction du jour de la semaine. En général, je déjeunerai le dimanche, puis j’éviterai tout sauf l’eau et le café (pas de crème ni de sucre) jusqu’à 14h00 le lundi.

Cela peut sembler être un grand écart par rapport à votre routine habituelle, mais une routine de jeûne régulière suivie par Zero pourrait être la meilleure habitude que vous puissiez prendre en 2022.

Téléchargez Zero sur l’App Store

Strava

Il y a un vieil adage : ce qui ne se mesure pas ne se fait pas. Si vous cherchez à faire de la course à pied, du vélo ou de la marche une habitude en 2022, le suivre avec Strava est incroyablement facile. Le forfait gratuit couvre la majorité des besoins. Il vous permet de vous connecter avec des amis, de surveiller vos statistiques et de vous assurer de rester actif tout au long de l’année.

Si vous faites de l’exercice près de chez vous, Strava permet de rendre la carte encore plus sécurisée que d’habitude, garantissant que vous seul pouvez accéder à l’emplacement et à l’itinéraire.

Téléchargez Strava sur l’App Store

Front de la richesse

Si l’amélioration de vos finances est l’un de vos objectifs cette année, Wealthfront est un service à considérer. Il vous permet de reconduire d’anciens 401ks, de créer de nouveaux Roth IRA/IRA traditionnels, d’ouvrir 529 comptes (fonds de collège pour enfants) et même de mettre en place un plan d’épargne automatique. J’utilise Wealthfront depuis des années pour épargner en vue de ma retraite. Si vous souhaitez ajouter une exposition à Bitcoin via vos comptes de retraite, la société a ajouté la prise en charge du Grayscale Bitcoin Trust l’année dernière, afin que vous puissiez avoir une certaine exposition à Bitcoin en quelques clics. J’apprécie beaucoup leur facilité d’utilisation globale pour la gestion des risques et la mise en place de plans d’investissement automatiques.

Commencez avec Wealthfront

Jour un

Être conscient de profiter de chaque jour est un excellent moyen de se concentrer sur les aspects positifs de la vie. Tenir un journal tous les jours avec Day One est une excellente habitude à prendre en 2022. Avec Day One, vous pouvez ajouter des photos, des clips audio, du texte, etc. Si vos enfants disent quelque chose de drôle, assurez-vous de le documenter. Si vous franchissez une étape importante dans votre parcours de remise en forme, documentez-le pour vous motiver plus tard.

Day One fournit une interface facile à utiliser pour tout enregistrer tout au long de l’année sur macOS, iOS et même watchOS.

Téléchargez Day One sur l’App Store

Calories

Si vous avez des objectifs liés à la consommation de nourriture et d’eau en 2022, Calory est l’application que vous devez télécharger immédiatement. Il possède l’une des meilleures interfaces que vous trouverez pour suivre les calories tout au long de la journée. Le concept est simple : définissez votre objectif calorique quotidien, par exemple 2000, puis enregistrez vos calories tout au long de la journée pour essayer de rester dans votre objectif. Calory fonctionne également avec HealthKit, vous pouvez donc afficher les données historiques enregistrées dans Apple Health.

Téléchargez Calorie sur l’App Store

Résumé

Ce ne sont là que quelques-unes des applications que je recommande pour rester sur la bonne voie avec les objectifs de remise en forme, financiers et de bien-être général en 2022. J’ai utilisé toutes ces applications et je peux les recommander personnellement. Quelles applications utilisez-vous pour rester sur la bonne voie en 2022 ? Laissez un commentaire ci-dessous!

