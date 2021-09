Les meilleures applications Mac pour le travail : 1Password, Transmit, Spike, etc.

Apple @ Work vous est proposé par Mosyle, le leader de la gestion et de la sécurité des appareils mobiles (MDM) modernes pour les clients Apple des entreprises et de l’éducation. Plus de 22 000 entreprises utilisent les solutions Mosyle pour automatiser quotidiennement la gestion et la sécurité de millions d’appareils Apple. Demandez un compte GRATUIT aujourd’hui et découvrez comment mettre votre flotte Apple en pilote automatique à un prix difficile à croire.

Si vous n’étiez pas sur le marché du travail avant la sortie de l’iPhone, vous ne vous souvenez pas que les produits Apple étaient autrefois boudés par la plupart des professionnels de l’informatique. L’utilisation d’un Mac au travail était réservée aux « concepteurs » et aux « personnes créatives ». Le service informatique n’offrait pas beaucoup d’assistance pour les utiliser, les utilisateurs Mac étaient donc laissés à eux-mêmes. Aujourd’hui, beaucoup de choses ont changé. Les Mac sont non seulement acceptés, mais de nombreux professionnels de l’informatique préfèrent également déployer des Mac sur des PC. J’utilise un Mac au travail depuis 2008, donc je veux regarder quelque chose d’amusant aujourd’hui : les meilleures applications Mac pour le travail.

CleanShot X

Si vous prenez régulièrement des captures d’écran pour envoyer des corrections d’interface utilisateur, des explications de dépannage, etc., vous devez télécharger CleanShot X. C’est, de loin, le meilleur outil de capture d’écran sur Mac. C’est si simple mais si puissant. Il peut enregistrer des vidéos, créer des GIF, ajouter des annotations, brouiller le matériel sensible et bien plus encore. Je ne peux pas penser à une seule chose à propos de l’application que je changerais.

Alfred

Sans aucun doute, l’application que j’utilise le plus sur mon Mac au travail est Alfred. Je vous recommande fortement de le vérifier. Mes fonctionnalités les plus utilisées dans l’historique du presse-papiers (il fonctionne même avec des images), des extraits de clavier, la conversion de texte en différents cas, le lancement d’applications, la recherche rapide de contacts, etc. C’est un téléchargement gratuit, mais si vous finissez par l’apprécier, vous voudrez vérifier le Powerpack en option.

Pic

Si vous combiniez e-mail et iMessage en un seul service, cela ressemblerait à Spike. Spike supprime la formalité du courrier électronique (en-têtes, signatures, etc.) et le fait ressembler à iMessage. Le problème avec où nous en sommes en 2021 est que tout le monde essaie de réinventer l’e-mail d’une part, mais ensuite un autre sous-ensemble d’applications essaie de contourner l’e-mail en créant de nouveaux services de communication. Le problème que cela crée est qu’ils ne sont tous qu’une autre application/service. Ce dont nous n’avons pas besoin en 2021, c’est d’une autre boîte de réception à vérifier. Si vous lisez ceci, vous connaissez le sentiment. Vous entrez dans une réunion, mettez votre téléphone en mode silencieux, en sortez une heure plus tard et vous avez quarante e-mails, vingt iMessages et dix messages directs slack. Vous passerez les deux prochaines heures à travailler sur chacune de ces boîtes de réception.

Avec Spike, tous vos messages (en supposant que votre organisation utilise uniquement la messagerie) se trouvent dans un seul endroit que vous pouvez traiter rapidement avec le format conversationnel de Spike (ce qui signifie qu’il ressemble à iMessage ou WhatsApp) où vous pouvez répondre aux e-mails aussi vite que vous le faites avec vos iMessages. .

1Mot de passe

1Password est un favori des fans pour les utilisateurs Mac et iOS depuis plus d’une décennie. Je l’utilise personnellement depuis certaines des premières versions d’OS X. En dehors de la gestion des mots de passe, il existe de nombreuses fonctionnalités prises en charge par 1Password qui en font quelque chose qui vaut la peine d’être payé (par rapport aux fonctionnalités gratuites de Safari). Ils incluent la prise en charge des notes sécurisées avec pièces jointes, des informations personnelles telles que les numéros de sécurité sociale, les informations de licence d’application, les informations de carte de crédit, les informations de passeport, etc. Je l’utilise également pour tout mon stockage de code d’authentification à deux facteurs.

1Password a également des plans commerciaux robustes, c’est donc l’endroit idéal pour une entreprise pour stocker tous ses mots de passe, afin qu’ils soient sécurisés mais disponibles pour tous ceux qui ont besoin d’y accéder.

Des choses

Things est l’une des applications de gestion de tâches Mac les plus attrayantes que vous trouverez. Il se synchronise très rapidement avec les versions iOS et iPadOS, et il est très facile de commencer à utiliser les bases, puis de devenir un utilisateur expérimenté de Things tout en continuant à en apprendre davantage sur l’application.

Cultured Code, les développeurs derrière Things, propose ces fonctionnalités dans Things 3.14 :

Listes à pucesMarkdownFind in TextThings Cloud “Fractus”

Vous pouvez déjà structurer manuellement les notes dans les puces, et Things 3.14 apporte une prise en charge plus approfondie avec un espacement intelligent et un nettoyage automatique des doubles puces à partir du collage. La mise en forme Markdown vient aux notes de tâche pour créer facilement des en-têtes, des surlignages et du texte en gras. Ma seule plainte à propos de l’application est que vous ne pouvez pas cocher une tâche récurrente avant le jour où elle est due. S’ils ajoutaient cela, ce serait l’application parfaite.

AirBuddy

AirBuddy est développé par Gui Rambo de ., et j’utilise la version originale depuis sa sortie en 2019. L’un des avantages des puces W1/H1 d’Apple est la facilité avec laquelle il est possible de coupler AirPods et Powerbeats Pro à votre appareil iOS. Cependant, Apple n’a pas rendu aussi facile leur association avec le Mac.

C’est là qu’AirBuddy entre en jeu. Il apporte la même simplicité au Mac. Si vous connectez fréquemment vos AirPod à votre Mac pour les appels Zoom, écoutez Apple Music, etc., AirBuddy deviendra l’une de vos applications préférées.

Transmettre

Transmit est la meilleure application FTP/SFTP sur Mac, mais Transmit 5 se connecte à 11 autres services cloud, comme Amazon S3, Backblaze B2, Box, Google Drive, DreamObjects, Dropbox, Microsoft Azure et Rackspace Cloud Files. Si vous vous connectez régulièrement à ces services, téléchargez dès maintenant la version d’essai gratuite de Transmit. L’interface glisser-déposer facilite l’apprentissage de l’utilisation.

Convertisseur Webp

Webp offre de nombreuses fonctionnalités intéressantes pour afficher des images sur le Web avec une faible taille de fichier. Si vous utilisez WordPress avec Jetpack, vous servez probablement déjà des images Webp. Je déteste quand je vais télécharger une image à utiliser ailleurs, et c’est au format Webp, cependant. Si vous détestez cela également, consultez ce convertisseur Webp hors ligne pour Mac. C’est gratuit, et ça marche très bien.

Parallels Desktop

Si vous devez exécuter des applications Windows ou Linux sur votre Mac, ne cherchez pas plus loin que Parallels 17. C’est le meilleur moyen d’exécuter une machine virtuelle sur macOS pour Windows 11, Linux ou même macOS Monterey. La dernière version inclut plusieurs améliorations de vitesse, une prise en charge améliorée d’Apple Silicon, un glisser-déposer pour le contenu entre Mac et PC, et bien plus encore. Même si vous n’avez pas besoin d’utiliser Windows ou Linux, il est utile pour les tests de macOS Monterey lorsqu’il est en version bêta.

Camouflage

Avec le MacBook Air M1 actuel, Apple a légèrement amélioré l’appareil photo par rapport au modèle précédent, mais il n’est pas proche de ce qu’il devrait être. Si vous avez besoin d’améliorer la qualité de votre vidéo sans acheter un nouvel appareil photo, vous voudrez peut-être essayer Camo. Cela fait partie de l’application iPhone et de l’application Mac. Ainsi, une fois que vous aurez téléchargé l’application Camo iOS et installé l’application Mac ou PC, vous serez sur la bonne voie pour profiter d’une expérience de caméra nettement améliorée sur macOS.

Camo fonctionne avec tous vos Zoom, Meet, Teams, Skype, Spike Video, Slack, Google Chrome, Cisco Webex Teams et bien d’autres. Camo comprend des commandes matérielles et logicielles pour régler l’éclairage, les couleurs, le zoom, le recadrage et la mise au point, et vous pouvez facilement prévisualiser votre vidéo à l’avance même si votre logiciel vidéo ne le prend pas en charge en lançant l’application Camo pour Mac.

Retour de flamme

Backblaze est le meilleur moyen de sauvegarder votre Mac avec une sauvegarde hors site. Cela ne ralentit pas votre Mac, et une fois votre téléchargement initial terminé, vous ne saurez probablement même jamais qu’il est en cours d’exécution. Avec la récente mise à jour vers la version 8 de l’application de bureau, il devient un citoyen macOS encore meilleur avec de nouvelles performances sous le capot qui raviront les utilisateurs de Mac. Backblaze est une application native depuis la version originale, et elle continue de s’améliorer au fil du temps. Il ne coûte que 7 $ par mois pour un stockage illimité, il est donc facile de l’inclure dans la liste des meilleures applications Mac pour le travail.

Pixelmator Pro

Je ne suis pas un graphiste, mais j’ai besoin de redimensionner des images, d’apporter des corrections mineures et de faire un travail de conception léger. Je ne veux pas installer (ou payer pour) la version complète d’Adobe Creative Cloud, donc Pixelmator Pro est mon application de choix. Il est optimisé pour Apple Silicon et s’améliore à chaque version.

Résumé : Les meilleures applications Mac pour le travail

Cette liste contient les applications que je trouve extrêmement utiles à utiliser pendant la journée, mais j’aimerais voir quelles applications vous utilisez tous au travail. Laissez un commentaire ci-dessous avec le nom de vos principales applications Mac tierces qui vous aident à mieux faire votre travail.

Photo de Christopher Gower sur Unsplash

