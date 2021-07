Les meilleures applications pour éditer des photos sur votre smartphone | La technologie

in

Avant, la seule façon dont nous devions éditer une photo pour la rendre belle était de le faire via l’ordinateur, mais avec l’avancement des smartphones et des applications elles-mêmes, nous pouvons maintenant grandement améliorer les photos que nous prenons avec le téléphone portable de notre propre appareil. Voyons quels sont les meilleurs.

Avec l’évolution des smartphones, surtout, il est désormais possible d’avoir des photographies de première classe en les éditant, en les améliorant et même en les modifiant pour qu’elles soient intégrées dans de nouveaux effets et diverses solutions.

Pour y parvenir nous avons une série d’applications qui seront d’une grande aide et que vont-ils nous permettre de modifier la photo d’améliorer ce qui existe, d’intégrer de nouvelles pièces, de nouveaux filtres ou de les modifier de telle manière qu’il ne semble même plus le même instantané,

Voyons ce qu’ils sont certains des meilleurs dont nous disposons aujourd’hui.

VSCO

Nous sommes face à une application extrêmement complète avec laquelle nous pourrons éditer des photographies grâce à son 200 niveaux prédéfinis, bien que nous puissions également modifier des paramètres tels que le contraste, la saturation ou la luminosité, en plus de incorporer des filtres tels que les effets de fondu granuleux et texturés ou les effets photo cinématographiques.

Mais tout ne s’arrête pas là, puisqu’il nous permet aussi éditer des vidéos, faire un montage ou créer un collage avec photos. Une autre des facettes les plus attrayantes de cette application est sa Communauté créative où vous pouvez rencontrer des gens et partager des idées ou même des créations.

VSCO est une application gratuit pendant 7 jours d’essaiEnsuite, vous devrez payer un abonnement annuel pour continuer à l’utiliser. Il est disponible pour Android et iOS.

Adobe Photoshop Express

C’est l’une des meilleures applications gratuites que nous ayons pour éditer des photos et leur donner une touche beaucoup plus professionnel. Évidemment, il n’est pas aussi puissant que la version de bureau, mais il nous permet d’effectuer de nombreuses tâches avec des photos.

Nous pourrons ajuster les paramètres comme la luminosité, le contraste ou la saturation entre autres, supprimer le bruit d’une photo, flouter les arrière-plans, personnaliser le style des photos avec des lettres, des cadres, des bordures ou des filigranes, ainsi que des filtres ou des effets spéciaux.

Les résultats que nous pourrons partager sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter, etc.) ou applications de messagerie (WhatsApp, Telegram, etc.) à partir de l’application elle-même. Nous avons des versions pour Android et iOS à notre disposition.

Snapseed

Est l’application vient de google et c’est aussi un excellent exemple de ce qui peut être fait avec une photo de notre appareil intelligent.

Il met à notre disposition plus 29 outils et filtres différents, comme le cure (un type de filtre pour corriger les imperfections sur un visage), le HDR ou la perspective, parmi tant d’autres. Il est capable d’utiliser des fichiers RAW, ce qui est un grand avantage.

Nous pouvons également utiliser cadres, bordures et bon nombre d’effets pour apporter une touche d’originalité à toutes nos photographies.

Une autre de ses fonctions est de pouvoir modifier la profondeur de champ d’une image, ce qui nous permet de donner une touche de spectaculaire à nombre de nos clichés, tout comme le font les photographes professionnels. C’est une application valide pour Android et iOS.

Éditeur de photos Prisma

Il s’agit d’une application qui utilise des réseaux de neurones artificiels pour pouvoir faire le les photos ressemblent à des dessins de toutes sortes, ils peuvent même sembler peintures professionnelles de peintres célèbres.

C’est une application gratuite avec de nombreux filtres, bien que si vous en voulez plus, vous devrez débourser de l’argent. Une autre des caractéristiques les plus intéressantes de Prisma est qu’il a un Communauté de utilisateurs très intéressant de pouvoir partager des choses avec ceux qui nous ressemblent plus.

Si nous le souhaitons, une fois le montage terminé, nous pouvons partager en réseaux sociaux ou économiser sur mobile ce que nous avons conçu ou même mis directement dans le propre application Prisma afin que le reste des utilisateurs puisse le voir.

Vous pouvez le télécharger gratuitement pour les téléphones Android et pour ceux qui utilisent iOS.

Après-lumière

Cette application nous permet d’effectuer toutes les modifications de base telles que la luminosité, le contraste, la saturation, la teinte ou le recadrage, la rotation, etc. Mais en plus on peut aussi choisir entre de nombreux types de filtres pour personnaliser les photos au maximum.

A quelques des textures vraiment spectaculaires tels que les fuites de lumière, le chevauchement de particules, les effets de type prisme, les films rayés ou les effets de type instantané, pour vous donner quelques exemples.

À tout cela, nous ajoutons plus que 70 cadres différents, de différents types, certains simples et d’autres beaucoup plus pompeux pour obtenir différents types d’effets visuels sur les photos. Nous avons la version Android et iOS.

PhotosArt

En plus d’un éditeur de photos dans lequel nous aurons filtres, effets, système de projets de fonds, retouches photo, textes de différents types à incorporer dans des instantanés, autocollants, flou d’arrière-plan de la photo, recadrage ou retournement, entre autres, cela nous permet aussi éditer vidéo.

Dans les vidéos, nous pouvons leur ajouter de la musique, gérez-les pour les mettre dans des histoires TikTok ou mettre différents types de effets ou alors les couper pour qu’ils aient la durée qu’on veut, pour vous donner quelques exemples.

Mais tout ne s’arrête pas là, puisqu’il nous permet aussi de créer des collages avec des filtres, des autocollants, en utilisant des modèles déjà prédéterminés, en créant le collage à partir de zéro et nous pouvons même faire un histoire ou un meme.

Enfin, il comporte une section pour créer des autocollants, pouvant utiliser les gratuits prédéterminés ou ceux de paiement, bien qu’il ait également le pouvoir que nous puissions créer l’autocollant que nous voulons en profitant de l’une de nos images.

Si vous avez un terminal Android, vous pouvez installer cette application, comme si vous utilisiez un appareil iOS.

Avec toutes ces applications que vous venez de voir, vous allez pouvoir retoucher vos photos de la meilleure des manières, des plus basiques à la réalisation de créations véritablement professionnelles à afficher sur tous vos réseaux sociaux.