Les meilleures applications pour libérer le plein potentiel de votre nouveau Mac

Si vous avez un nouveau Mac pour Noël, vous vous demandez probablement quelles sont les applications essentielles pour faire passer votre expérience macOS à un autre niveau. Bien qu’Apple inclue d’excellentes applications intégrées à macOS, plusieurs options tierces valent le détour.

CleanShot X

Si vous prenez régulièrement des captures d’écran pour envoyer des corrections d’interface utilisateur, des explications de dépannage, etc., vous devez télécharger CleanShot X. C’est, de loin, le meilleur outil de capture d’écran sur Mac. C’est si simple mais si puissant. Il peut enregistrer des vidéos, créer des GIF, ajouter des annotations, flouter du matériel sensible et bien plus encore. Je ne peux pas penser à une seule chose à propos de l’application que je changerais. Je l’utilise plusieurs fois par jour, et chaque centime en vaut la peine.

1Mot de passe

1Password est une application dont je ne voudrais pas me passer. Je l’utilise personnellement depuis certaines des premières versions d’OS X. En dehors de la gestion des mots de passe, il existe de nombreuses fonctionnalités prises en charge par 1Password qui en font quelque chose qui vaut la peine d’être payé (par rapport aux fonctionnalités gratuites de Safari). Ils incluent la prise en charge des notes sécurisées avec pièces jointes, des informations personnelles telles que les numéros de sécurité sociale, les informations de licence d’application, les informations de carte de crédit, les informations de passeport, etc. Je l’utilise également pour tout mon stockage de code d’authentification à deux facteurs.

Alfred

Sans aucun doute, l’application que j’utilise le plus sur mon Mac est Alfred. C’est un lanceur macOS que je vous recommande vivement de consulter. Ma fonctionnalité la plus utilisée est l’historique du presse-papiers (il fonctionne même avec des images). J’aime échanger rapidement ce qu’il y a sur mon clavier sans recopier manuellement quelque chose. Il comprend également des extraits de clavier (une version de base de ce que fait TextExpander), la conversion de texte en différents cas, le lancement d’applications, la recherche rapide de contacts, etc. C’est un téléchargement gratuit, mais si vous finissez par l’apprécier, vous voudrez vérifier le Powerpack en option.

AirBuddy

AirBuddy a été développé par Gui Rambo de ., et j’utilise la version originale depuis sa sortie en 2019. L’un des avantages des puces W1/H1 d’Apple est la facilité avec laquelle il est possible de coupler AirPods et Powerbeats Pro à votre appareil iOS. AirBuddy le rend encore plus facile sur le Mac, cependant. Donc, si vous connectez fréquemment vos AirPod à votre Mac pour les appels Zoom, écoutez Apple Music, etc., AirBuddy deviendra l’une de vos applications préférées.

Déployez les fonds d’écran

Unsplash possède l’une des plus grandes collections d’images gratuites à utiliser, donc l’application Unsplash Mac est un excellent ajout à votre barre de menus. Il vous permet de trouver rapidement des fonds d’écran de haute qualité et de configurer votre Mac pour qu’il tourne selon le calendrier de votre choix.

Pixelmator Pro

Pixelmator Pro est l’éditeur d’images parfait si vous souhaitez éviter les frais d’abonnement à Adobe Creative Cloud. Pixelmator Pro inclut des fonctionnalités avancées d’édition d’images telles que des calques, des pinceaux, des effets, des filtres, etc. Vous pouvez utiliser divers outils de sélection pour ajuster avec précision des régions photo spécifiques ou utiliser un remplissage tenant compte du contenu pour supprimer automatiquement des éléments d’une scène. Pixelmator Pro est fréquemment mis à jour pour prendre en charge les dernières technologies et fonctionnalités de la plate-forme Apple et utilise iCloud pour synchroniser et collaborer sur des projets dans ses applications iOS et macOS.

Aimant

Si vous venez du monde Windows avec la possibilité d’accrocher des fenêtres à certaines parties de votre écran, vous voudrez jeter un œil à Magnet. Il prend en charge la capture d’applications en plein écran, moitiés, quarts et tiers. De plus, si vous connectez plusieurs écrans à votre Mac, il fonctionne avec jusqu’à six moniteurs externes.

CleanMyMac X

Pour la maintenance de macOS, je vous conseille vivement de regarder CleanMyMacX. L’application vous aide à récupérer de l’espace sur le disque dur des caches inutiles et autres fichiers indésirables du système, à désinstaller des applications, à rechercher des logiciels malveillants et à exécuter des outils d’optimisation.

Vinaigre pour Safari

Une nouvelle extension Safari appelée « Vinegar » doit être installée sur tous vos appareils. Il s’agit d’une extension Safari pour iPhone, iPad et Mac en novembre, destinée à remplacer le lecteur YouTube par un lecteur HTML minimal. Je l’utilise depuis quelques semaines et je ne peux pas imaginer revenir à l’expérience YouTube par défaut.

Résumé

Ces applications ne sont que quelques-unes de mes applications macOS préférées. Si vous avez un nouvel iPhone ou iPad, n’oubliez pas de consulter notre liste d’applications à installer. Ai-je raté l’un de vos favoris? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous!

