Les meilleures applications pour réaliser vos résolutions du Nouvel An | La technologie

Chaque fois qu’une nouvelle année est célébrée, c’est le moment où nous fixons les résolutions à remplir pendant les 365 jours qu’il nous reste, mais saviez-vous qu’il existe des applications qui peuvent nous aider à remplir tout ce que nous nous fixons ? Eh bien oui, nous allons vous en montrer quelques-uns.

Se fixer des objectifs chaque nouvelle année est une chose bonne et normale, car nous pouvons essayer, une fois pour toutes, ces objectifs que nous voulions depuis longtemps et que nous n’avons pas osé ou que la situation ne convenait pas.

Évidemment, la première étape est importante et n’est autre que de fixer une résolution parmi plusieurs pour l’année, mais elles doivent toujours être réalistes, on ne peut pas se fixer des objectifs quasi impossibles à atteindre ou directement inaccessibles.

Les objectifs doivent être réalisables et si nous les atteignons, il sera temps d’élever le niveau vers d’autres plus difficiles. Mais ce n’est pas seulement très bien de les marquer, il faut aussi les respecter, il faut faire un effort pour y parvenir et pour cela, la technologie peut nous aider.

Ne pensez-vous pas qu’il existe des applications qui peuvent être très utiles dans tous les buts que nous nous sommes fixés pour la nouvelle année ? Eh bien, il y en a et c’est précisément pourquoi nous allons vous dire quels sont ceux que vous pouvez utiliser.

Index des contenus :

Mettre en place des habitudes

Il est clair que les objectifs ne doivent pas être de grandes actions ou des réalisations impressionnantes, nous pouvons nous nourrir pendant l’année de petits gestes qui améliorent notre vie ou celle des autres.

Nous pouvons prendre de petites habitudes de choses que les autres années nous avons eu du mal à faire, soit par paresse, soit parce que nous n’en étions pas capables. Des choses simples comme se brosser les dents, faire son lit, cuisiner ou aller à la salle de sport peuvent faire partie de ces objectifs parfaitement réalisables.

Mode de vie – suivi des habitudes

Mode de vie C’est un créateur de défis, qui se comporte à travers des chaînes pour que chaque habitude reçoive un journal et là nous pouvons mettre comment ça se passe, quels résultats cela donne et si tout se déroule comme nous l’espérions.

De plus, ils courent analyse détaillée comment se déroule chaque défi tel que nous le présentons afin que nous puissions vous dire comment évolue votre objectif.

Il possède plusieurs fonctionnalités très intéressantes telles que :

Graphique en forme de barre pour mieux voir l’évolution de l’objectif. Capacité à prendre des notes sur ce que nous faisons. Dossier complet d’objectifs pour pouvoir le voir quand on veut. Plusieurs rappels quotidiens. Sauvegarde pour le stockage en nuage afin de ne pas perdre d’informations. Les objectifs et les résultats peuvent être partagés avec les médias sociaux. Nombre d’articles illimité, uniquement dans la version premium.

Mode de vie – suivi des habitudes:

Android | ios

Traces

Nous allons créer une série de listes dans lesquelles nous aurons de bonnes habitudes à réaliser et à compléter petit à petit. le la surveillance de l’application est de 24 heures par jour, afin que nous puissions réaliser ce que nous nous sommes fixés.

Il est gratuit jusqu’à trois habitudes et à partir de là il a un coût de 6 euros si on veut illimité ou suivi.

Les facultés les plus intéressantes de cette application sont :

Les tâches sont synchronisées sur tous vos appareils à l’aide d’iCloud. Nous pouvons partager des objectifs avec d’autres utilisateurs de Streaks. Si nous avons lié l’application Heath, Streaks saura automatiquement quand il aura terminé les tâches. Grâce à des rappels, ils se souviennent automatiquement quand une tâche doit être terminée. Des tâches négatives peuvent être générées pour briser les mauvaises habitudes. Il existe des tâches chronométrées pour suivre la pleine conscience.

Traces

iOS | Mac OS

Sortir courir

Il se peut que votre objectif soit d’aller courir de temps en temps ou recommencez si vous avez arrêté. Eh bien, ces applications vont vous aider bien plus que vous ne pouvez l’imaginer.

Tous sont orientés vers ce type d’objectif, aussi louable que les autres.

C25K

Cette application est un plan huit semaines qui nous permettra de passer de toujours assis à courir ou marcher de manière agile.

Les premiers pas dans l’application sont des séances d’entraînement de seulement 30 minutes pendant une semaine, pour que tout aille pas à pas.

La meilleure chose à propos de cette application est que nous guide à tout moment, ce qui rend tout beaucoup plus intéressant, car il peut suivre l’itinéraire, la distance et le rythme que nous suivons.

C’est gratuit, bien que dans l’application, vous puissiez payer pour supprimer les publicités et ajouter certaines fonctions à l’Apple Watch.

C25K

Android | ios

Méditation

La méditation est un autre des objectifs que de nombreuses personnes se fixent chaque année et qu’elles finissent par ne pas atteindre, soit à cause du stress quotidien et du manque de temps, soit parce qu’elles ne parviennent pas à bien établir l’union qu’il faut avoir avec ce qui est la leur. concentration en méditant.

Il existe des applications qui nous aideront beaucoup plus que vous ne pouvez l’imaginer, car elles nous aident beaucoup, surtout au début, qui est la pire partie de tout le processus.

Calme

C’est une application idéale pour ceux qui veulent apprendre à méditer. C’est une sorte de cours gratuit où ils vous emmènent chaque jour sur le chemin de la méditation.

C’est gratuit dans la plupart des ressources, mais en réalité, si nous le voulons à cent pour cent, cela nous coûtera environ 70 dollars par an.

Des séances de méditation guidée sont disponibles sur durées de 3, 5, 10, 15, 20 ou 25 minutes afin que nous puissions choisir celui qui convient le mieux à notre emploi du temps. Les sujets incluent, mais ne sont pas limités à :

Calmer l’anxiété Gérer le stress Sommeil profond Concentration et concentration Relations rompre les habitudes Bonheur Reconnaissance Estime de soi Analyse corporelle Bienveillance Pardon Ne pas juger Voyage au travail ou à l’école Pleine conscience à l’université Pleine conscience au travail Marche Méditation Calme les enfants

Calme

Android | ios

Un journal

La rédaction d’un journal est l’une des habitudes que de nombreux psychologues conseillent de prendre nous libérer de tout ce que nous gardons pour nous et qu’à long terme, cela peut nous blesser.

Grâce à la technologie, nous pourrons garder quelques écrits sur ce que signifie chaque jour, ce qui nous est arrivé et quand cela nous est arrivé. C’est une excellente idée d’utiliser ces applications, car elles nous rappellent que nous devons écrire en cas d’oubli

Journal de 5 minutes

C’est idéal pour débuter dans ce journal et surtout parce qu’il va sortir de nous-mêmes ce que nous ressentons.

Pour commencer, nous devons répondre à quelques questions sur ce que nous ressentons, ce que nous voulons accomplir ce jour-là, d’autres sur ce que c’était la veille et d’autres encore.

C’est un moyen facile, simple et très direct de savoir comment se passe la vie. C’est un journal rapide et facile pour suivre notre propre existence, apprendre à nous connaître encore un peu mieux.

Il présente des caractéristiques très intéressantes telles que :

Se déplacer dans l’application est un jeu d’enfant et ajouter des entrées est facile. Il dispose d’un système de navigation simple pour des entrées de journal extrêmement simples. Des notifications quotidiennes peuvent être définies. Vous pourrez voir de courts extraits du passé pour comparer avec ceux d’aujourd’hui. Nous aurons des défis hebdomadaires pour nous aider à nous améliorer. Vous pourrez suivre vos progrès personnels et obtenir des informations sur les changements positifs dans votre vie. Les copies de sauvegarde peuvent être enregistrées au format PDF, HTML, Dropbox et plusieurs autres.

Journal de 5 minutes

Android | ios

La chose la plus importante de toutes est d’avoir la volonté de réaliser ce que nous avons entrepris de faire, à partir de là, il est clair que la technologie ne peut pas aider dans de nombreux domaines et dans bon nombre des décisions que nous prenons.

Mais nous devons être clairs sur le fait que si nous ne réussissons pas, mais que nous avons essayé, ce ne sera jamais un échec, mais une leçon pour que la prochaine fois nous sachions où nous avons échoué et le corrigeons. Qui n’essaye pas, c’est sûr qu’il ne réussit jamais.