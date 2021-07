Les meilleures armes de GTA Online pour la portée, la vitesse, la puissance et plus encore

Si vous voulez gravir les échelons, vous aurez besoin du meilleures armes GTA Online pour faire le travail.

L’apparence de cette arme dépend de votre style de jeu et de votre rang actuel dans le jeu grâce à la façon dont les armes se déverrouillent. Cependant, nous avons dressé une liste de certaines des meilleures armes que vous pouvez obtenir pour correspondre à peu près au style et à la situation.

Où obtenir des armes dans GTA Online

Presque toutes les armes que vous rencontrez dans GTA Online proviennent du magasin d’armes à feu Ammu-Nation. Quelques-uns, comme le Stone Hatchet, se déverrouillent en complétant des défis, mais la plupart d’entre eux vous obligent à atteindre des niveaux de rang spécifiques et à débourser une partie de votre argent.

La meilleure arme de GTA Online pour plus de commodité : AP Pistol

L’une des armes les plus polyvalentes de GTA Online est le pistolet Armor Piercing (AP), une arme de poing qui a un coup de poing beaucoup plus meurtrier que vous ne le pensez. Le pistolet AP est entièrement automatique et, même avec des nerfs, peut éliminer des adversaires et des véhicules coriaces. Mieux encore, c’est l’une des rares armes que vous pouvez tirer par la fenêtre d’une voiture.

Comment débloquer AP Pistol GTA Online

Le pistolet AP se débloque au rang 33 et coûte 5 000 $.

La meilleure arme de GTA Online pour la vitesse : Carabine spéciale ou Fusil avancé

Celui-ci est un peu tossup et dépend de la préférence. La carabine spéciale est essentielle pour les nouveaux arrivants puisqu’elle se débloque au rang 1, même si elle est un peu plus chère que certains autres fusils d’assaut. Il offre une excellente précision à courte et longue portée, ainsi qu’une puissance de feu et une cadence de tir impressionnantes. Son adversaire est le fusil avancé. Améliorez-le vers la version Mk II pour une arme encore plus puissante.

Le fusil avancé est légèrement plus rapide et plus fort au prix d’être légèrement pire pour les tirs à distance. Vous pouvez bien sûr modifier cela avec une lunette, mais la carabine spéciale fonctionne avec un chargeur de munitions plus gros que le fusil avancé. Encore une fois, cela dépend de ce que vous recherchez.

Comment débloquer Special Carbine dans GTA Online

Comme mentionné, celui-ci se débloque au rang 1 et vous coûtera 14 750 $.

Comment débloquer Advanced Rifle dans GTA Online

Le fusil avancé se débloquera au rang 70 et coûtera un peu moins : 14 250 $.

La meilleure arme de GTA Online pour le pouvoir : le fusil d’assaut

Il n’y a pas beaucoup de concours pour celui-ci. Le fusil d’assaut détruit les ennemis à courte portée, presque littéralement. Il est entièrement automatique et tire jusqu’à huit cartouches avant de devoir recharger. Celui-ci est plus une force de la nature qu’une arme.

Comment débloquer Assault Shotgun dans GTA Online

Atteignez le rang 37, puis achetez le fusil d’assaut pour 10 000 $

La meilleure arme de GTA Online pour la portée : Heavy Sniper

Le Heavy Sniper et sa forme améliorée remportent la couronne de la meilleure arme à longue portée de GTA grâce à sa puissance. Le Heavy Sniper peut envoyer des ennemis avec une seule balle avec des dégâts de base de 216, en supposant que votre visée soit bonne, et peut même faire voler des hélicoptères dans le ciel avec les bonnes munitions. L’inconvénient est son manque de personnalisation par rapport aux fusils de sniper de base, y compris aucune option pour un silencieux. La précision et la force sont un commerce équitable, cependant.

Comment obtenir Heavy Sniper dans GTA Online

Celui-ci se débloque au rang 90 et coûte 38 150 $.

La meilleure arme de jet de GTA Online : Sticky Bomb

La bombe collante est un favori universel grâce à sa polyvalence. La bombe collante adhère aux objets et aux personnes, comme son nom l’indique, et vous pouvez la faire exploser à volonté. Cela le rend pratique pour les attaques sournoises ou même simplement pour vous sortir d’une situation… collante… de près. Cependant, ils ne viennent qu’en célibataires, alors assurez-vous de mettre de l’argent de côté pour quelques-uns.

Comment obtenir Sticky Bomb dans GTA Online

Les bombes collantes se déverrouillent au rang 19 et coûtent 600 $ pièce.

La meilleure arme GTA Online pour la mêlée : Stone Hatchet

La Stone Hatchet inflige de gros dégâts, mais ce n’est pas ce qui rend cette arme spéciale. Après avoir vaincu un ennemi avec, vous êtes presque invincible pendant 12 secondes et le chronomètre se réinitialise après chaque élimination. C’est une arme inestimable et ne coûte que votre temps à déverrouiller.

Comment obtenir Stone Hatchet dans GTA Online

Maude envoie un message vous demandant de compléter cinq primes pour elle. Faites-le et le jeu vous dirigera vers l’emplacement de Stone Hatchet. Si vous parvenez à tuer 25 ennemis avec, vous terminerez le défi Stone Hatchet, gagnerez 250 000 $ et déverrouillerez même l’arme dans Red Dead Redemption 2, en supposant que vous la jouiez toujours.

