Les meilleures armes et arbres de compétences d’armes du Nouveau Monde

Si vous voulez les meilleures armes du Nouveau Monde, vous avez de la chance car le MMO d’Amazon offre un degré surprenant de flexibilité dans le choix des armes et dans la façon dont vous les maniez.

Cette flexibilité signifie que vous pouvez faire fonctionner presque toutes les armes, quel que soit votre style, bien que certaines armes soient plus faciles à recommander que d’autres.

Meilleures armes du Nouveau Monde | Présentation des armes du Nouveau Monde



New World fait les choses un peu différemment des autres MMO. Techniquement, vous avez toujours les rôles de tank, de guérisseur et de DPS, mais l’équipement est principalement destiné au DPS et au guérisseur. Cela dit, vous pouvez même transformer votre guérisseur en une unité de défense ou l’équiper d’armes orientées DPS.

New World vous permet également d’équiper deux armes sur chaque personnage, ce que nous recommandons aux tanks et aux soigneurs en particulier. C’est un MMO en groupe, mais il y a toujours un moment où votre soigneur explorera en solo, et les tanks ont également besoin d’un moyen fiable d’infliger des dégâts.

Meilleures armes du Nouveau Monde | Armes de niveau S du Nouveau Monde



Vous pouvez faire fonctionner n’importe quelle arme ou combinaison d’armes en fonction des compétences et des augmentations que vous avez choisies, mais ce sont les meilleurs choix pour commencer dans New World.

Meilleures armes du Nouveau Monde | Personnel de vie



Le bâton de vie n’infligera pas beaucoup de dégâts, mais comme son nom l’indique, il vous maintiendra en vie. Le Bâton de Vie est la seule arme de guérison du Nouveau Monde, et ses arbres de compétences de Guérison et de Protecteur lui confèrent un niveau surprenant de polyvalence.

Arbres de compétences du personnel de vie



En plus de renforcer vos pouvoirs de restauration de vie, l’arbre de compétences de guérison confère des capacités telles que Splash of Light et Mending Touch qui suppriment les affaiblissements.

Protector est une branche plus active qui combine la guérison avec des buffs passifs et actifs. Le pouvoir de guérison est un peu moindre, mais vous obtenez des effets AoE pour les compétences en échange.

Quel que soit votre choix, nous vous recommandons d’associer Life Staff à au moins une autre arme puissante, quelle que soit votre classe idéale.

Meilleures armes du Nouveau Monde | Hachette



La Hachette est une arme DPS idéale qui récompense le jeu agressif et les attaques constantes. Ses attaques lourdes et chargées infligent des coups importants, mais même enchaîner une chaîne d’attaques normales voit votre pourcentage de dégâts augmenter.

Hachette des arbres de compétences



Les arbres de compétences de la Hachette sont Berserk et Lancer. Berserk vous donne principalement de nouvelles attaques et des dégâts améliorés, mais il possède deux compétences remarquables : Defy Death et Berserk. Defy Death vous permet de survivre à un coup fatal avec 50 HP une fois toutes les 75 secondes, tandis que Berserk augmente vos dégâts de 20% pendant 15 secondes.

Meilleures armes du Nouveau Monde | Bâton d’incendie



Le Bâton de Feu est l’une des armes les plus puissantes du Nouveau Monde, mais pas au début. Vous voudrez associer le bâton de feu avec une autre arme jusqu’à ce que vous commenciez à investir massivement dans ses compétences, car il dépend du mana pour ses attaques. Cela signifie que vous êtes sans défense quand il n’y en a plus, mais une fois que vous augmentez votre réserve de mana, le bâton de feu est une arme puissante.

Arbres de compétences du personnel de pompiers



Les arbres de compétences du Bâton de Feu sont subtilement différents les uns des autres. Les deux tournent autour de l’extension des effets de vos sorts de feu, mais Fire Mage est presque entièrement axé sur le DPS, tandis que Pyromancer offre des options de statut et de support pour le mage complet.

Meilleures armes du Nouveau Monde | Grande hache



La grande hache frappe fort et a une large zone d’effet, elle se trouve donc confortablement dans le chevauchement entre le DPS et le réservoir. C’est une arme à deux mains qui frappe presque toujours plus d’un ennemi à la fois, et ses deux arbres de compétences permettent de construire pour l’un ou l’autre rôle.

Arbres de compétences de la grande hache



L’arbre Reaper est le choix du DPS. Ses compétences et ses passifs augmentent les dégâts, la pénétration et la vitesse de déplacement, ce qui permet d’atteindre plus facilement les ennemis et de les éliminer rapidement. Il existe même quelques techniques d’auto-guérison pour soulager votre guérisseur.

Mauler améliore également le potentiel d’attaque de la grande hache, mais ajoute également une réduction des dégâts et des buffs de fête. Il est idéal pour les chars, mais fonctionne également comme un arbre de compétences efficace et complet pour n’importe quel rôle.

Meilleures armes du Nouveau Monde | Armes de niveau A du Nouveau Monde



Les armes de niveau A se classent légèrement plus bas, mais pas de beaucoup. La variété des compétences est généralement la différence la plus significative, mais tous ces choix restent valables.

Meilleures armes du Nouveau Monde | Gantelet de glace



Le Ice Gauntlet est une arme DPS puissante, à la fois polyvalente et légèrement plus limitée que ses homologues. C’est un complément populaire pour le Bâton de Feu grâce en partie à quelques compétences qui aident à restaurer le mana.

Arbres de compétences du gantelet de glace

Ice Tempest est le plus intéressant des arbres de compétences du Gauntlet, avec des compétences telles que Ice Spike qui inflige des dégâts continus et Ice Storm qui ralentit les ennemis. C’est la branche à choisir si vous préférez un style de combat moins “in your face”.

Builder se concentre sur les attaques à distance et certains buffs. Entombed est un excellent choix pour les tanks ou les classes DPS qui protège temporairement de tous les dégâts et peut être amélioré pour offrir un buff de défense durable une fois la compétence terminée. Le potentiel offensif de cet arbre se concentre autour de l’attaque à distance du pylône de glace, ce qui le rend légèrement moins utile pour infliger des dégâts continus.

Meilleures armes du Nouveau Monde | Épée et bouclier



L’épée et le bouclier est l’arme classique à tout faire avec quelque chose pour chaque construction, mais rien de spectaculaire. Il y a aussi moins de flexibilité dans vos arbres de compétences. Donner la priorité à une version signifie abandonner le potentiel pour une autre, et bien que cela puisse sembler inintéressant, cela fait de Sword and Shield un choix parfait pour les débutants.

Arbre de compétences Épée et Bouclier



Swordmaster est purement une branche DPS, et bien qu’il augmente les capacités offensives de Sword and Shield, il est également assez standard. Vous obtenez des compétences de dégâts élevés, telles que Reverse Stab, et un léger buff pour les attaques de groupe, ainsi qu’une attaque sautante pratique pour couvrir de longues distances.

Defender abandonne le potentiel DPS, mais c’est un choix solide pour les chars. Shield Bash étourdit et provoque les ennemis, tandis que Final Stand réduit les dégâts reçus et applique également un effet de raillerie dans une zone plus large.

Meilleures armes du Nouveau Monde | Lance



La lance est un autre choix d’arme solide, bien que légèrement moins inspirant. Ses arbres de compétences ajoutent plusieurs effets à vos attaques, notamment le renversement et le ralentissement, avec des passifs qui aident à tirer parti des afflictions que vous appliquez.

Arbres de compétences de lance



Zoner a quelque chose pour tous les styles. Javelin est une attaque à distance, tandis que Sweep renverse les ennemis et Cyclone inflige un ralentissement pendant une courte période. Empaler est plus axé sur le DPS, avec des attaques qui ajoutent des effets de saignement et d’étourdissement tout en infligeant des dégâts plus importants que les compétences de Zoner.

Meilleures armes du Nouveau Monde | Armes de niveau B du Nouveau Monde



Ce sont toujours des armes pratiques, mais elles ont moins de variété de compétences ou présentent de sérieux inconvénients.

Meilleures armes du Nouveau Monde | Marteau de guerre



Le marteau de guerre est lent et encombrant, ce qui le rend difficile pour le PvP, mais excellent pour les chars. Quel que soit votre choix, vous voudrez l’associer à une arme plus polyvalente pour éviter d’être submergé et surpassé.

Arbre de compétences Marteau de guerre



Le marteau de guerre a deux arbres distincts. Juggernaut a un potentiel de tank, mais se concentre principalement sur les dégâts importants dans une large zone. L’inconvénient est que, comme pour les attaques régulières War Hammer, vous vous déplacez assez lentement dans le processus. Crowd Crusher est le meilleur arbre de compétences du marteau, avec un potentiel important d’attaques et de mouvements puissants qui améliorent également votre personnage. C’est un must pour les chars.

Meilleures armes du Nouveau Monde | Mousquet



Si vous avez une bonne visée, le mousquet sera probablement placé plus haut sur la liste des niveaux. Les tirs à la tête sont aussi mortels que prévu, mais une fois que vous commencez à investir dans ses arbres de compétences, même les tirs au corps infligent de lourds dégâts. L’arbre trappeur offre également une approche du combat plus unique que les autres armes.

Arbre de compétences de mousquet



Sharpshooter est bon si vous voulez une approche plus traditionnelle orientée DPS, car ses compétences renforcent votre puissance de feu et récompensent une bonne visée. Trapper vous permet de construire un mousquetaire imprévisible, qui combine des tirs puissants avec des bombes mortelles et des pièges infligeant des dégâts continus en plus d’effets mortels.

Meilleures armes du Nouveau Monde | Nouvelles armes mondiales de niveau C



Ces armes restantes n’offrent pas beaucoup de variété ou d’utilité, et nous ne les recommandons que comme armes secondaires.

Meilleures armes du Nouveau Monde | Rapière



La rapière est une épée limitée qui fonctionne mieux avec une arme plus flexible, bien que ce ne soit certainement pas notre premier choix, même pour cela.

Arbre de compétences Rapière



Malgré son nom, l’arbre de sang n’a qu’une seule compétence qui inflige un saignement, et la puissance d’attaque de celle-ci plus ses autres compétences est inférieure à 100%. Grace comprend des compétences fantaisistes, telles que Fleche et Riposte, mais au-delà de l’apparence astucieuse, elles n’ont que très peu de valeur.

Meilleures armes du Nouveau Monde | Arc



L’arc est un mousquet bon marché qui est beaucoup moins amusant à utiliser. Cela fonctionne assez bien, mais la plupart de ses compétences sont essentiellement des variations du même thème. Les utilisateurs d’arc devraient l’associer à une arme plus dynamique, idéalement avec des compétences de contrôle des foules.

Arbre de compétence arc



Le tirailleur est un peu terne, bien que l’effet de flèche empoisonnée soit utile dans la plupart des situations avec moins d’ennemis. Hunter a un meilleur potentiel de dégâts, en particulier avec les flèches pénétrantes, mais il est toujours limité par rapport à toutes les autres armes du Nouveau Monde.

Vous pouvez faire fonctionner la plupart des armes dans New World, mais si vous creusez dans des guerres de factions, vous voudrez donner la priorité aux meilleures armes et aux compétences les plus utiles. Si vous vous habituez encore au fonctionnement des MMO d’Amazon, consultez nos aperçus pour savoir où trouver des objets rares tels que Fae Iron, Saltpeter et Petal Cap. Certains des boss auxquels vous serez confronté pour les quêtes ne sont pas non plus les plus faciles à retrouver, y compris le maître d’équipage Ambrose.