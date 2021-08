Les meilleures armes Naraka Bladepoint pour courte et longue portée

Si vous voulez gagner chaque match, vous devrez choisir les meilleures armes Naraka Bladepoint.

Encore plus que les héros, le choix de l’arme déterminera combien de temps vous resterez en vie dans la bataille royale de 24 Entertainment. Ils peuvent tous sembler mortels, mais certains valent certainement plus la peine que d’autres.

Naraka Bladepoint meilleures armes | Les meilleures armes de mêlée

Les armes de mêlée sont votre principale source de dégâts. Les meilleures armes vous offrent une plus grande portée et une plus grande vitesse d’attaque, même si elles ne frappent pas aussi fort.

Naraka Bladepoint meilleures armes | Épée longue

L’épée longue brille comme la meilleure arme de mêlée. Il est plus rapide que la plupart et a une bonne portée – pas aussi bonne que la lance, il est vrai – ce qui le rend parfait pour les nouveaux arrivants et les joueurs expérimentés. Mieux encore, vos attaques ciblées envoient des ondes d’énergie qui endommagent encore plus les ennemis.

Naraka Bladepoint meilleures armes | Lance

La lance est un premier choix pour les armes de mêlée grâce à sa polyvalence. Comme on peut s’y attendre d’une lame sur un bâton, la lance vous permet d’atteindre les ennemis un peu mieux que la plupart des armes. Cela vous donne également une attaque tournante supplémentaire si votre concentration se déplace, ce qui est toujours pratique.

Naraka Bladepoint meilleures armes | Espadon

L’épée à deux mains est l’arme de mêlée la plus puissante, mais il y a une mise en garde. Bien sûr, vous vous concentrez sur le deuxième coup au lieu du troisième, mais c’est probablement parce que l’arme est si lente.

Cela signifie qu’il est facile pour les ennemis de prédire quel sera votre prochain mouvement et de contrer en conséquence. C’est à vous de décider si les dégâts bruts valent le risque d’être désarmés, mais nous ne le recommandons certainement pas aux nouveaux arrivants.

Naraka Bladepoint meilleures armes | Katana

Le katana est une arme de mêlée de base qui est plus rapide que l’épée longue et plus faible que tout le reste. Ne comptez pas sur celui-ci dans un combat en tête-à-tête. Cependant, cela fonctionne bien pour les personnages furtifs si vous pouvez lancer une attaque et vous enfuir.

Naraka Bladepoint meilleures armes | Les meilleures armes à distance

Il n’y a pas de gagnant clair pour les armes à distance, car chacune a un ou deux inconvénients à considérer.

Naraka Bladepoint meilleures armes | Arbalète à répétition

L’arbalète à répétition prend un peu de temps pour se charger, mais une fois que les flèches volent, elles infligent de lourds dégâts. La cadence de tir signifie que vous laisserez une brèche chez vos ennemis même si votre précision pourrait être améliorée. Ne vous y fiez pas à la rigueur. Ce temps de charge initial vous laisse ouvert à l’attaque.

Naraka Bladepoint meilleures armes | Arc

L’arc est l’épée longue des armes à distance. Il ne laissera peut-être pas une empreinte aussi grande sur vos ennemis que certains, mais il tire plus rapidement que les autres armes à distance, en particulier le mousquet. Il a également une attaque chargée, ce qui est particulièrement bon pour les personnages furtifs tels que Matari.

Naraka Bladepoint meilleures armes | Pistolet

Le pistolet est une arme puissante, mais seulement dans certaines circonstances. Les tirs normaux sont assez faibles, bien que les tirs les plus puissants prennent un certain temps à se charger. Ce n’est pas quelque chose sur lequel vous pouvez compter dans toutes les situations, même si c’est assez bon pour des dégâts supplémentaires.

Naraka Bladepoint meilleures armes | Mousquet

Le mousquet n’est essentiellement qu’un arc plus lourd. Il inflige un peu plus de dégâts, au prix d’une cadence de tir décente. Les longs temps de rechargement signifient que le mousquet est une arme de situation et non notre premier choix.

Naraka Bladepoint meilleures armes | Canon

Cependant, le canon est pire. Il frappe fort lorsque les tirs atterrissent, mais le problème est en fait de les faire atterrir. Le tir Canan se déplace lentement et donne à votre cible suffisamment de temps pour se déplacer. Cependant, si vous le tirez à bout portant où il n’y a pas beaucoup de temps pour esquiver, cela donne de bons résultats – bien que ce ne soit pas vraiment une arme à distance à ce stade.

La bonne combinaison d’armes et de personnages Naraka Bladepoint pourrait même vous aider à vaincre Moonbane, si vous avez la chance de le trouver. Si le lag est votre plus grand ennemi, nous avons également des armes à utiliser contre cela.