Les meilleures associations caritatives pour aider les animaux

Si vous vous souciez des animaux et que vous souhaitez réduire leurs souffrances, mais que vous ne savez pas exactement comment, Animal Charity Evaluators (ACE) est une organisation qui pourrait vous aider. L’organisation à but non lucratif basée en Californie publie un guide annuel des associations caritatives recommandées pour les animaux, et elle vient de publier sa liste pour cette année. (Divulgation : ACE a aidé à financer une partie du travail de Future Perfect en 2020 et 2021.)

Deux des trois principales organisations caritatives se concentrent sur l’amélioration des conditions dans les fermes industrielles – ce qui est logique, étant donné qu’elles sont le théâtre de souffrances à grande échelle. Ce n’est pas seulement la mort qui s’y produit – rien qu’aux États-Unis, l’élevage industriel tue environ 10 milliards d’animaux terrestres chaque année – mais la souffrance que les animaux sont obligés d’endurer de leur vivant. Les poules, les veaux et les porcs sont souvent confinés dans des espaces si petits qu’ils peuvent à peine bouger, et les conditions sont si exécrables que des lois « ag-gag » existent pour cacher la cruauté au public.

Lorsque nous entendons parler de certaines de ces conditions – comme le fait que les poulets sont obligés de produire des œufs à un rythme si rapide que leurs intestins tombent parfois partiellement sous la pression – nous pouvons vouloir y mettre un terme. Mais il peut être difficile de savoir quels organismes de bienfaisance feront réellement bon usage de nos dollars.

ACE recherche et promeut les moyens les plus efficaces et à fort impact pour aider les animaux. Le groupe utilise trois critères principaux pour décider de recommander une organisation, comme ma collègue Kelsey Piper l’a expliqué précédemment :

Les organismes de bienfaisance doivent être « susceptibles de produire les gains les plus importants pour les animaux », c’est-à-dire qu’ils font un travail à fort impact et qu’ils ont les preuves pour le prouver. Les organismes de bienfaisance doivent « évaluer et améliorer activement leurs programmes » – ils essaient constamment de trouver le moyen le plus efficace de défendre les animaux (qui peut changer avec le temps) et d’ajuster leur programmation en conséquence. Les organismes de bienfaisance doivent « avoir un besoin manifeste de plus de financement » – ils ont en fait besoin de plus d’argent pour atteindre tous ceux qu’ils savent comment atteindre (ce qui n’est pas le cas pour tous les organismes de bienfaisance).

Dans cette optique, ACE a sélectionné ses trois principales associations caritatives de 2021 :

1) Faunalytique: Cette organisation à but non lucratif basée aux États-Unis est un peu méta dans son approche de la défense des animaux : elle mène et publie des recherches indépendantes, principalement liées aux animaux d’élevage, dans le but de rendre les autres défenseurs des animaux plus percutants et fondés sur des preuves.

Par exemple, il examine les données de psychologie sociale sur la façon d’influencer l’opinion publique sur les animaux d’une manière qui conduit réellement à un changement de comportement. ACE note que la recherche sur le plaidoyer est une intervention négligée, écrivant : « Les programmes de Faunalytics soutiennent le mouvement de défense des animaux en examinant des stratégies de plaidoyer efficaces, des domaines problématiques et des tactiques, et en fournissant aux défenseurs une base de données organisée de résumés de recherche universitaire. »

2) La Ligue humanitaire: Fondée en 2005, cette organisation opère actuellement aux États-Unis, au Mexique, au Royaume-Uni et au Japon. Il mène avec succès des campagnes exhortant les entreprises à adopter des normes plus strictes en matière de bien-être animal. Il s’est efforcé de mettre fin à l’utilisation des cages en batterie à l’échelle internationale et d’améliorer les conditions des poulets élevés pour la viande. Il mène également un plaidoyer législatif à la base. Il est important de noter que la Humane League a une vision fondée sur des preuves, collecte et utilise des données pour guider son approche et teste de nouvelles façons d’améliorer ses programmes.

3) Initiative pour les animaux sauvages: Comme mon collègue Dylan Matthews l’a documenté, ce groupe fait quelque chose d’unique : rechercher et défendre des moyens d’aider les animaux sauvages. Au lieu de se concentrer sur le bien-être des animaux dans les fermes industrielles, il se concentre sur le bien-être des animaux en liberté, des oiseaux aux ratons laveurs en passant par les insectes. Il étudie des questions telles que : Quels animaux sont capables d’expériences subjectives ? Quelle est la qualité de leur vie dans la nature ? Comment les aider de manière sûre et durable ?

L’ACE a également nommé des organisations caritatives remarquables – des organisations qui, selon elle, font du bon travail bien qu’elles ne figurent pas parmi les trois premières – telles que xiaobuVEGAN, une organisation chinoise qui vise à réduire la souffrance des animaux d’élevage et à augmenter la disponibilité de produits sans animaux en Chine, et la Fédération des organisations indiennes de protection des animaux, qui poursuit des objectifs similaires en Inde. C’est agréable de voir de tels groupes non basés aux États-Unis mis en évidence étant donné que, comme l’a expliqué Marc Gunther dans Vox, la grande majorité des animaux d’élevage se trouvent en dehors des États-Unis et de l’UE.

Si vous faites un don à l’un des organismes de bienfaisance ci-dessus, vous pouvez être raisonnablement sûr que votre argent sera utilisé efficacement pour minimiser la souffrance des animaux. Et si vous n’êtes pas sûr à qui d’entre eux vous souhaitez faire un don, vous pouvez donner au Fonds de charité recommandé et laisser à ACE le soin de distribuer l’argent en fonction de ce que leurs recherches suggèrent comme étant le plus efficace à ce moment-là.

Est-ce une erreur de s’inquiéter pour les animaux alors que tant d’humains souffrent ?

Les Américains sont de plus en plus préoccupés par le bien-être des animaux. L’adoption incroyablement rapide des produits à base de viande à base de plantes comme Impossible Burgers et Beyond Meat est, en partie, attribuable au sentiment croissant que nous pouvons et devons infliger beaucoup moins de souffrances aux animaux.

Un sondage Gallup de 2015 a révélé que 62 % des Américains ont déclaré que les animaux méritaient des protections juridiques. Un autre 32 pour cent – près d’un tiers – ont exprimé une position encore plus forte en faveur des animaux, affirmant qu’ils pensaient que les animaux devraient avoir les mêmes droits que les humains. En 2008, seulement 25 pour cent ont exprimé ce point de vue.

Il semble que de plus en plus d’Américains en viennent à considérer les animaux comme faisant partie de notre cercle moral, la frontière imaginaire que nous dessinons autour de ceux que nous considérons dignes de considération éthique.

Certaines personnes, cependant, réagissent à cela avec un accès de « whataboutisme » : qu’en est-il des problèmes humains urgents comme la pandémie et la pauvreté ? Sous-jacent à cette objection est généralement le sentiment que nous ne pouvons pas nous permettre de « gâcher » de la compassion pour la souffrance animale, car chaque attention que nous consacrons à cette cause signifie que nous avons moins à consacrer à la souffrance humaine.

Mais comme l’a écrit Ezra Klein, les recherches de Yon Soo Park de Harvard et de Benjamin Valentino de Dartmouth ont montré que la préoccupation pour la souffrance humaine et la préoccupation pour la souffrance animale n’est pas une somme nulle – en fait, là où vous en trouvez une, vous avez tendance à trouver l’autre :

Dans la moitié de l’étude, ils ont utilisé les données de l’Enquête sociale générale pour voir si les personnes qui soutenaient les droits des animaux étaient plus susceptibles de soutenir une variété de droits humains, un test pour savoir si la compassion abstraite est à somme nulle. Ensuite, ils ont comparé la force des lois sur le traitement des animaux dans les États individuels à la force des lois protégeant les êtres humains, un test pour savoir si l’activisme politique est à somme nulle. La réponse, dans les deux cas, est que la compassion semble engendrer la compassion. Les personnes qui étaient fortement en faveur de l’aide gouvernementale aux malades « étaient plus de 80 % plus susceptibles de soutenir les droits des animaux que celles qui s’y opposaient fortement », écrivent les auteurs. La conclusion s’est maintenue même après avoir contrôlé des facteurs tels que l’idéologie politique. Le soutien aux droits des animaux était également corrélé – bien que l’ampleur de l’effet soit plus petite – avec le soutien aux personnes LGBT, aux minorités raciales et ethniques, aux immigrants non autorisés et aux personnes à faible revenu. De même, les États qui ont fait le plus pour protéger les droits des animaux ont également fait le plus pour protéger et étendre les droits de l’homme. Les États dotés de lois strictes protégeant les résidents LGBT, de solides protections contre les crimes haineux et de politiques inclusives pour les immigrants sans papiers étaient beaucoup plus susceptibles d’avoir de solides protections pour les animaux.

La question de savoir pourquoi ces corrélations existent fait l’objet d’un débat, mais l’essentiel est que nous ferions mieux d’espérer que notre société agisse contre la souffrance animale : si c’est le cas, nous sommes plus susceptibles de la voir agir également contre la souffrance humaine. .