Les meilleures astuces maison pour garder votre ordinateur portable de jeu au frais | La technologie

Lorsqu’une personne possède un ordinateur portable, elle sait parfaitement que l’un des aspects les plus importants à prendre en charge est que l’ordinateur puisse « respirer » et que ses ventilateurs ne soient pas bloqués en permanence.

Même ainsi, il nous est déjà arrivé à tous d’avoir des problèmes de surchauffe, ce qui empire plus l’ordinateur portable est vieux, plus le système de refroidissement est sale et moins les ventilateurs sont alimentés.

Dans tout appareil électronique, il est important de limiter les problèmes de surchauffe, mais dans un ordinateur portable, cela peut être encore plus essentiel.

Pourquoi un ordinateur portable doit-il être à bonne température ?

C’est clair que la chaleur n’est pas un bon compagnon de voyage pour tout appareil électronique, même si le paradoxe est qu’ils génèrent eux-mêmes une bonne partie de cette chaleur.

Il n’est pas bon qu’aucun des circuits d’un appareil ne subisse beaucoup de chaleur, car la première conséquence sera la manque de performances, atteignant des cas dans lesquels éteint, par mesure de sécurité pour ne pas supporter de plus grands maux, ou directement arrête de travailler.

Bien que dans la conception du corps d’un cahier et de ses dissipateurs de chaleur utiliser le refroidissement passif, dans pratiquement tous les cas, ils viennent accompagné d’un fan qui fait face à une grille à travers laquelle la chaleur est expulsée.

Garder un ordinateur portable aussi froid que possible est quelque chose que nous devons prendre en compte à tout moment, même s’il y aura des situations dans lesquelles la chaleur en fera partie, surtout lorsque nous l’exigeons en termes de performances.

Que dans ces moments de exigence maximale être chaud, cela ne doit pas être une mauvaise chose, tout dépend du niveau de chaleur que vous obtenez, c’est-à-dire que ce n’est pas excessif. Mais il se peut que le plus gros problème soit lorsque l’ordinateur est allumé, effectuant des tâches quotidiennes qui ne nécessitent pas ce système, et même ainsi, il surchauffe.

Pour résoudre ces problèmes, nous pouvons choisir des solutions que nous connaissons tous auprès de marques qui lui sont dédiées, sachant que les meilleures sont assez chères et que nous devons être clairs sur le fait qu’elles sont valables pour notre ordinateur, ce qui n’est pas toujours le cas.

Pour que cela n’arrive pas et que la chaleur soit minimisée autant que possible, nous pouvons être ceux qui préparons nos propres systèmes de ventilation. Pour cela nous avons quelques exemples de personnes qui l’ont fabriqué et qui travaillent très efficacement.

Glacière de bricolage avec seulement un ventilateur et une lumière LED

Cet exemple est assez simple dans son exécution, mais il peut aussi parfaitement fonctionner pour de nombreux ordinateurs portables.

Nous n’avons qu’un seul fan de refroidissement au centre et un cadre incliné pour mettre l’ordinateur portable sur le dessus.

Peut-être la partie la plus curieuse et qui lui donne un certain emballage est que le éteint et allumé est dû à l’interrupteur, pas comme dans d’autres exemples, dans lesquels cela dépend uniquement du fait que l’alimentation soit branchée ou non.

Dans ce cas, nous aurons besoin de connaissances charpenterie et certains de soudage. Une bande LED peut être placée pour lui donner plus de spectaculaire.

A l’air professionnel

C’est peut-être le exemple plus professionnel de tous ceux que nous allons vous enseigner, car cela demande déjà un travail et une concentration plus sérieux que dans d’autres cas.

Le résultat est un refroidisseur d’ordinateur portable extrêmement beau, bien préparé et qui ressemble à l’usine.

Le châssis est un morceau de métal, étant une feuille de 1 mm d’épaisseur, ce qui contribuera également à la réduction de la chaleur, ainsi qu’à la trois fans qui roule.

Nous devons dominer du pistolets à air chaud aux broyeurs pour pouvoir mener à bien ce projet. Le résultat est un design saisissant fini en peinture noire avec une seule pièce extrêmement bien travaillée et des pieds en feutre. non valable pour les bricoleurs débutants.

Glacière avec bouteilles

C’est la solution, en ce qui concerne le bricolage, plus simple, puisque c’est celui dont nous aurons besoin le moins de connaissance.

Nous allons utiliser de la mousse d’emballage, un moteur électrique, juste un ventilateur, des bâtons et un bouteille en plastique.

Comme vous l’avez vu, les matériaux n’ont rien d’extraordinaire et, par conséquent, ce sera celui qui vous coûtera le moins, financièrement parlant, de toutes les options que nous allons voir aujourd’hui, puisque qui ne avoir une bouteille en plastique à la maison ?

Les pales du ventilateur seront des pièces préparées de la bouteille elle-même, quelque chose de très original et qui seront connectés directement au moteur pour fournir de l’air.

Comme vous pouvez le constater, nous sommes confrontés à une glacière de construction et de matériaux simples vous employez.

De nombreux fans

Dans ce cas le froid sera vraiment efficace, puisque nous allons utiliser 5 ventilateurs pour la construction, quatre d’entre eux de taille standard et un autre qui sera beaucoup plus grand et que nous placerons au centre.

Quand tous les fans seront déjà unis, nous admirerons dans la vidéo comment nous pouvons faire pour créer un alimentation USB et un Amplificateur. De cette façon, nous nous assurons que celui qui fournit l’électricité au refroidisseur est l’ordinateur portable lui-même.

Ce n’est peut-être pas la construction la plus attrayante, ni la plus fine, ni celle avec les meilleures finitions, mais elle est extrêmement efficace avec autant de fans.

Puissant et bien construit

À cette solution de refroidissement il ne manquera pas de puissance, puisque nous affrontons six fans en même temps.

Les ventilateurs sont collés avec un pistolet à colle, cependant, quels sont les câbles et nous dépendrons de pinces à dénuder et soudure pour obtenir de bons résultats.

De plus, des tubes en plastique seront également nécessaires pour maintenir le tout ensemble et pour le cadre plus frais. Un autre aspect positif est que ce modèle a intégré un interrupteur.

Nous utilisons du PVC

Cette glacière est vraiment originale, puisque ce que nous allons l’utilisation est en PVC essentiellement pour réaliser tout ce qui est la structure où notre ordinateur portable doit aller.

Il est robuste en même temps qu’il peut être donner l’inclinaison que nous voulons, puisque la seule chose que nous avons eu à faire est plus de joints en PVC dans la partie du pied de la pièce.

Nous devons avoir un cutter PVC, suffisamment de matériel pour couper des pièces plus grandes et plus petites, d’autres qui sont des coudes pour la partie finale et deux ventilateurs, qui dans cette vidéo sont livrés avec lumières LED intégrées. Aussi, certains de soudage nous aurons également besoin.

Vous avez maintenant où vous guider pour vous procurer votre propre base réfrigérante, fabriquée par vos soins, efficace et aussi à un coût bien moindre que si vous l’aviez acheté.

Dites-nous lequel vous avez fait et à quoi il ressemble sur nos réseaux sociaux.