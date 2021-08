Les meilleures astuces pour s’endormir rapidement et sans problème | Vie

Selon les données de la Société espagnole de neurologie, 25% des adultes de notre pays souffrent d’insomnie chronique. Notez vos soucis et vos tâches à accomplir avant de vous coucher vous aidera à dormir plus vite et plus détendu.

Bien que les médecins et les experts n’hésitent pas à recommander dormir au moins 8 heures par jour, la réalité est que pour beaucoup de gens c’est pratiquement impossible.

Selon les données de la Société espagnole de neurologie (SEN), 1 adulte sur 5 souffre d’insomnie chronique, une maladie qui va de la difficulté à s’endormir – ce qu’on appelle l’insomnie initiale – à se réveiller plusieurs fois pendant la nuit, ou se lever plus tôt que l’heure prévue, appelée insomnie terminale.

Nos habitudes ne favorisent pas un repos adéquat, mais beaucoup d’entre nous ne sont pas conscients de ce qui nous empêche de dormir.

La difficulté à s’endormir dans les bras de Morphée peut être due à plusieurs raisons, mais il y a certaines astuces infaillibles pour s’endormir plus vite. La clé est de changer vos habitudes de sommeil et de créer un environnement qui favorise une bonne nuit de sommeil.

Si vous faites partie de ces personnes qui ont du mal à dormir, jetez un œil à ces astuces pour vous endormir rapidement.

Ne soyez pas au lit en train de tourner et de tourner

L’un des plus gros problèmes des gens qui ont du mal trouver le sommeil la nuit, c’est qu’ils n’arrivent pas à se détendre l’esprit, ils ne pensent à rien d’autre qu’au fait qu’ils doivent s’endormir.

Les experts recommandent que si après une demi-heure couché nous n’avons pas pu nous endormir, sortons du lit commencer à faire une activité qui nous épuise complètement, mais essayez de ne pas être stimulant ou pour laquelle vous avez besoin de trop de lumière vive afin de ne pas trop réveiller le corps.

Écrire dans un journal

Martha Lewis, experte certifiée en sommeil, fondatrice et PDG de Complete Sleep Solution, affirme que prendre quelques minutes pour réfléchir à votre journée et réfléchir à ce pour quoi vous êtes reconnaissant peut améliorer votre sommeil.

Lewis cite une étude anglaise de 400 adultes qui a révélé que la gratitude augmentait la qualité du sommeil, diminuait le temps qu’il fallait pour s’endormir et allongeait le temps de sommeil.

La technique 4-7-8

Il a été créé par le professeur de l’université de Harvard Andrew Weil, et est basé sur l’utilisation d’un schéma respiratoire : aspirez de l’air par le nez, bouche fermée, en comptant jusqu’à 4, puis maintenez l’air pendant 7 secondes et finissez par respirer dans le air pendant 8 secondes.

Répétez-le 3 fois. est astuce pour s’endormir rapidement Elle consiste à fournir de l’oxygène au système parasympathique en plus de se concentrer sur une activité précise, en se distrayant du stress.

Évitez la caféine et l’alcool

Vous pouvez vous endormir plus rapidement après avoir consommé des boissons alcoolisées, mais cela réduit en fait la qualité du sommeil et diminue le temps que nous passons dans la nuit. Phase REM, le plus profond et le plus réparateur de tous.

D’autre part, et selon les médecins, il est important ne pas boire de café pendant au moins 6 heures avant d’aller au lit, car la caféine n’est pas seulement liée au manque de sommeil, mais aussi à une mauvaise qualité de celui-ci.

Utilisez une bouillotte sur vos pieds

Si vous mettez une bouillotte sur vos pieds, vous créerez un effet de somnolence car cela aidera à dilater les vaisseaux sanguins de vos membres inférieurs, redistribuer la chaleur de votre corps de son cœur à ses extrémités.

Éteignez les écrans

La lumière joue un rôle très puissant dans nos habitudes de sommeil en raison de la mélatonine, produite par la glande pinéale et qui facilite l’état de somnolence. Celle-ci est activée par l’obscurité, puisque notre corps la sécrète la nuit, lorsqu’il n’y a pas de lumière, et elle ralentit pendant la journée.

De cette façon, votre table de chevet doit être vide de tablette, smartphone, montre connectée ou alarme numérique.

Gardez votre chambre propre et rangée

Il est important de garder la pièce sombre, frais et sans bruit pouvoir dormir rapidement.

Rideaux et stores drapés, lit fait et préparé pour vous accueillir, téléphones portables et appareils électroniques éteints et essayez d’obtenir une température froide dans la pièce (entre 15 et 18 degrés Celsius).

Relaxation musculaire progressive

Cette technique est basée sur des exercices simples dans lesquels on tend systématiquement tous les muscles du corps petit à petit puis on les détend un à un.

Au-delà du sentiment de repos physique et mental, les spécialistes du sommeil assurent que cette technique a aussi d’autres avantages comme la réduction de la fatigue corporelle.

Une autre astuce pour y parvenir est mets un oreiller sous tes genoux pour que le bas du dos prenne sa courbe naturelle et que les muscles puissent se détendre sur le matelas. Si vous dormez sur le côté, placez un oreiller entre vos jambes.

Rêver de jolies choses

Vous devez vous concentrer sur un objectif, un lieu ou un objet en les imaginant dans les moindres détails. Il est important que l’objet, le moment ou le lieu imaginé vous procure un sentiment de tranquillité et de tranquillité.

Par exemple, pensez à un paysage comme une plage paradisiaque ou une forêt et imaginez des détails comme le bruit de l’eau, le bruit des animaux, les textures et les odeurs. fais ça à l’aide d’une respiration profonde et en sentant les muscles se détendre chaque fois que tu laisses aller ton souffle

Aromathérapie

La la lavande est la meilleure alliée pour bien dormir. Cela a été démontré par une étude réalisée en 2008, selon laquelle inhaler cet arôme avant d’aller au lit mettait fin aux problèmes de sommeil chez les insomniaques, les aidant à s’endormir plus rapidement et plus profondément.

Cet article a été publié dans Business Insider Espagne par Andrea Gómez Bobillo.