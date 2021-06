Les meilleures bandes-annonces et annonces de jeux E3 2021

Enfin, l’E3 2021 est enfin en cours. L’édition de cette année est entièrement numérique, mais cela ne veut pas dire qu’elle ne regorge pas de nouvelles bandes-annonces de jeux et de matériel passionnants. De plus, cela signifie que nous pouvons tous profiter du spectacle dans le confort de notre foyer.

Bien que les plus grands événements soient encore à venir, nous avons déjà vu d’excellentes annonces de jeux E3 2021 pour des titres à venir dans un proche avenir. Chez Android Authority, nous avons beaucoup de joueurs parmi notre personnel, nous avons donc sélectionné nos favoris jusqu’à présent et les avons répertoriés ci-dessous.

Nous mettrons également à jour la liste au fur et à mesure que d’autres jeux seront annoncés dans la semaine à venir, alors restez à l’écoute !

Anneau ancien

D’accord, techniquement, Elden Ring a été révélé pour la première fois à l’E3 2019, mais la nouvelle bande-annonce du jeu ci-dessus contient tellement plus de contenu que nous serions négligents de ne pas l’inclure. Présenté comme une collaboration entre Hidetaka Miyazaki (Dark Souls) et George RR Martin (Game of Thrones), il devrait être l’une des plus grosses sorties de 2022.

C’est vrai, nous avons enfin une date de sortie, et vous n’aurez pas à attendre longtemps. Sa sortie est actuellement prévue pour le 21 janvier 2022 sur PC, PlayStation 4/5, Xbox One et Xbox Series X/S.

À en juger par la bande-annonce, il semble qu’elle fonctionnera sur tous les fronts. Il ne semble pas aussi “sombre” que la série Dark Souls, mais présente toujours des personnages et des patrons vraiment terrifiants. C’est aussi un monde ouvert et rempli de mystères à explorer, mais sans aucune ville pleine de villageois pour lesquels mener des quêtes. Au lieu de cela, il s’agit de donjons à haute difficulté et de gros et mauvais patrons.

Tactiques de Metal Slug

La série Metal Slug a à peu près perfectionné le genre run & gun à défilement horizontal, mais il est maintenant temps pour Marco, Eri, Fio et Tarma de s’attaquer à un tout nouveau genre. Metal Slug Tactics est un RPG au tour par tour de style tactique isométrique qui cherche à adapter l’action exagérée de Metal Slug à un gameplay plus lent (mais toujours exagéré).

Nous n’en savons pas trop sur le titre au-delà de la bande-annonce de l’E3 2021 ci-dessus, mais la page Steam mentionne des éléments roguelike et des conceptions de niveaux générées de manière procédurale, il devrait donc y avoir beaucoup de rejouabilité.

Il n’y a pas encore de date de sortie indiquée, et pour l’instant, il ne vient que sur PC.

Les pays des merveilles de la petite Tina

Une grande surprise pour l’annonce du jeu E3 2021 était Tiny Tina’s Wonderlands. Essentiellement un spin-off de la série Borderlands, il s’appuie sur l’extension de Borderlands 2, Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep. Dans celui-ci, vous combattrez des dragons, des gobelins et d’autres créatures fantastiques en utilisant les mêmes armes à feu et le même gameplay de tireur d’élite auquel vous êtes habitué dans les autres titres de la série.

Et ne vous y trompez pas, il s’agit d’un jeu AAA à part entière. Il a une campagne complète, une coopération et même du contenu de fin de partie à parcourir. Le jeu propose également la même gamme de grands talents, avec Ashly Burch, Andy Samberg, Wanda Sykes et Will Arnett reprenant leurs rôles.

Tiny Tina’s Wonderlands sortira sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S au début de 2022.

Champ de bataille 2042

EA a sauté le pas sur l’E3 2021 avec son annonce de Battlefield 2042, mais vous n’aurez pas à attendre longtemps pour en savoir plus. La bande-annonce elle-même est un teaser pour un événement de révélation du gameplay du 13 juin, alors restez à l’écoute ce week-end.

Le jeu proposera de nouveaux environnements dynamiques, de nouveaux véhicules et de nouveaux niveaux de carnage. Il y a quelque chose à propos d’une crise de réfugiés et d’une guerre entre les États-Unis et la Russie en arrière-plan, mais il n’y a pas de mode solo ou de campagne, vous pouvez donc l’ignorer en toute sécurité et vous concentrer sur les incroyables batailles de 128 hommes.

Battlefield 2042 arrive sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S le 22 octobre 2021. Cependant, d’énormes cartes et des batailles de 128 hommes seront exclusives aux consoles de nouvelle génération, avec d’autres plates-formes limitées au tailles de combat standard de 64 hommes.

Campus à deux points

Les fans de la simulation de gestion Two Point Hospital seront heureux d’apprendre que le même studio est de retour avec un spin-off sur le thème universitaire. Two Point Campus, comme son nom l’indique, vous charge de concevoir et de gérer une université collégiale.

Cette fois, vous pouvez profiter des grands espaces et concevoir l’ensemble du campus, des haies et des sentiers aux amphithéâtres et aux services de restauration. Il y a beaucoup à faire et vos décisions affecteront la vie de tous les étudiants et membres du personnel inscrits.

Two Point Campus arrive sur PC et sur toutes les consoles dans le courant de 2022.

