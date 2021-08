Les meilleures bandes-annonces et jeux

Plus tôt ce mois-ci, nous avons couvert le prochain Hubworld 2021, un événement numérique similaire à un Nintendo Direct, mais construit par des fans et des développeurs indépendants et axé uniquement sur les plateformes 3D. Aujourd’hui, le direct de Hubworld a été mis en ligne et a présenté plus de 20 jeux sympas, y compris des jeux inspirés de classiques comme Spyro et Banjo-Kazooie.

La vidéo complète, publiée ci-dessus, contient environ 40 minutes de bandes-annonces et de séquences de gameplay de plateformes indépendantes nouvelles, à venir ou récemment publiées. L’événement a été organisé par deux personnages animés et doublés – Kiwi et Melon – et est tout aussi élégant et bien organisé que tout ce que j’ai vu d’événements plus importants et de Nintendo Direct. De nombreux jeux présentés dans l’événement sont tout aussi impressionnants.

Zera : l’éveil des mythes

Celui qui a immédiatement attiré mon attention est Zera: Myths Awaken, qui ressemble beaucoup au jeu de plateforme PS1 classique Spyro The Dragon. Cela a du sens étant donné que le jeu a commencé en 2017 en tant que jeu de fans de Spyro, mais a beaucoup évolué au cours des années qui ont suivi. Vous pouvez maintenant jouer à une version Early Access du jeu via itch.io.

Tarte de l’Enfer

Hell Pie est un jeu de plateforme d’action coloré qui met en scène un petit ange moche et enchaîné et un démon au look cool qui «travaillent» ensemble pour combattre les méchants et traverser différents niveaux. Je suis intéressé par tout jeu qui se décrit comme un “Filthy 3D Platformer”. Hell Pie sortira plus tard cette année.

G/O Media peut toucher une commission

Grenouille

Ce jeu ressemble à un jeu PS1 moderne. Je me souviens souvent que les jeux PS1 semblaient beaucoup mieux avant de revenir en arrière et de les regarder et de me rappeler à quel point ils étaient souvent désordonnés. Frogun ressemble à ce à quoi ces jeux PS1 ressemblaient dans ma tête avant que la réalité ne me rappelle le contraire. Il comporte également une grenouille que vous utilisez comme un grappin et des combats de boss. Il arrive sur consoles et PC l’année prochaine.

Psilosybil

Après quelques instants à regarder la bande-annonce de Psilosybil, je me suis crié “Oh… c’est comme une nouvelle version rétro de Crash Bandicoot!” Je suis un peu nerveux d’y jouer parce que la bande-annonce vante à quel point ce sera difficile, mais ça a l’air et sonne tellement bien que je m’en fiche. Je vais souffrir pour en profiter. Psilosybil sortira plus tard cette année, mais vous pouvez en jouer une démo dès maintenant sur Steam.

Ce ne sont que quelques-uns des jeux qui ont attiré mon attention. Le direct complet en comprend beaucoup plus, certains clairement inspirés du classique et d’autres plus modernes ou uniques. Regardez la vidéo complète pour les voir tous et vous pouvez suivre le compte Twitter de Hubworld pour rester au courant des futurs événements et directs.