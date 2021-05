Les meilleures barres de son à utiliser à la maison

14/05/2021 à 00:00 CEST

Les barres de son et les équipements tout-en-un offrent des améliorations significatives dans la reproduction sonore, étant compatibles avec les téléviseurs, les appareils personnels et les équipements de musique. Ils sont une solution idéale pour ceux qui souhaitent améliorer considérablement le son des appareils domestiques.

Chez SPORT.es, nous vous proposons une liste d’options à prendre en compte si vous avez besoin d’un barre de son de qualité à un prix plus que compétitif. Il existe sept options des points forts du marché.

La barre de son Bose Solo a été choisie comme favorite dans cette revue en raison de son excellent rapport qualité-prix et des évaluations des acheteurs, avec une note de 4,3 sur 5 étoiles dans plus de 5200 avis. Les utilisateurs soulignent sa bonne qualité sonore et la facilité d’installation des attributs clés à fixer sur une barre de son.

Les meilleures barres de son pour le rapport qualité-prix d’Amazon

Barre de son GXT 668 Tytan de Trust Gaming

Ensemble d’enceintes compact qui s’installe facilement à la maison compte tenu de sa petite taille. Il comprend une entrée optique qui garantit un son numérique de qualité. La puissance qu’il fournit est de 120 W (60 W RMS). C’est une barre avec 4 haut-parleurs intégrés qui s’adapte sous votre écran de télévision ou votre moniteur PC. L’égaliseur est livré avec des paramètres prédéfinis (normal, musique, jeu, film) et le subwoofer est en bois avec un éclairage LED clignotant. Une valeur ajoutée est la gestion de l’alimentation: il passe en mode veille lorsqu’il n’est pas utilisé.

Sound BlasterX Katana par CreativeM

La barre de son Sound BlasterX Katana, avec une réponse sonore exceptionnelle dans les jeux, offre une capacité acoustique remarquable dans tous les types de reproduction. Il s’adapte juste en dessous du moniteur avec un design mince et différencié par rapport aux produits ayant des caractéristiques similaires. Notez que Sound BlasterX dispose du système d’éclairage Aurora Reactive, une série de 49 lumières LED programmables alignées de bout en bout du boîtier Katana. L’équipement offre une expérience audio immersive pour les jeux et les films avec le moteur acoustique BlasterX et le décodeur Dolby Digital 5.1. Plusieurs options de connectivité.

HTSF150, la barre de son compacte de Sony

Cet équipement Sony de conception compacte et de petite taille, offre un son profond grâce à l’intégration du haut-parleur avec Bass Reflex. Il a été conçu pour améliorer la qualité audio de n’importe quelle Smart TV à un prix très raisonnable, grâce à son système de son S-Force Front Surround, qui transporte l’utilisateur au centre du cinéma avec une qualité et un son immersif. Il permet une connexion simple à la télévision, grâce à un port HDMI. Le résultat est un son fidèle dans tout type de reproduction sonore.

LG DSH3 / SH2

Barre de son qui fournit une puissance de 100 W et intègre Bluetooth, son DTS et Dolby Digital. Il est disponible dans une jolie couleur noire. Cet équipement dispose de technologies avancées qui adaptent la puissance des graves et des aigus de l’appareil afin que les voix soient plus claires et la musique très claire. Il intègre Auto Sound Engine, qui fournit un équilibre sonore correct quel que soit le volume. La connexion TV Sound Sync associe la barre de son au téléviseur pour écouter le son via la barre de son sans fil.

Seulement 5 de Bose

Barre de son Bomaker

Le puissant système de barre de son BOMAKER offre un son stéréo 2.0, avec quatre haut-parleurs large bande et une pression sonore jusqu’à 120 dB. Comprend un son surround 3D haute fidélité avec un caisson de basses intégré

Sonos Beam, avec Alexa intégrée, par Sonos

Conçu en blanc et faisant partie d’un système audio domestique, Sonos Beam est compatible avec plus de 80 services de musique en streaming. L’appareil intègre l’assistant virtuel Alexa d’Amazon et peut également être utilisé avec divers assistants vocaux à l’avenir, y compris celui de Google. Il fournit une technologie intelligente de reconnaissance vocale et d’annulation du bruit, qui permet de répondre aux commandes vocales de l’utilisateur même lorsque la musique est à plein volume. Les cinq amplificateurs numériques de classe D parfaitement réglés permettent une intégration complète avec les haut-parleurs et l’architecture acoustique des équipements de la maison.

■ Ces offres ont été sélectionnées par une équipe Sport de manière indépendante en fonction de leurs critères et de leur expérience. Le sport perçoit une commission sur les ventes à partir des liens sur cette page. Tous les prix d’achat inclus dans cet article sont à jour au 12 mai 2021.