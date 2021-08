Les meilleures bibliothèques en ligne gratuites pour télécharger des livres du domaine public | Divertissement

Les livres du domaine public ils sont une source inépuisable de connaissances, de littérature et de divertissement. Shakespeare, Cervantes, Jules Verne… Tous les classiques sont en libre accès sur librairies en ligne gratuites.

Le concept de domaine public comprend également les livres modernes qui sont offerts gratuitement par leurs auteurs ou par les éditeurs.

Jetons un coup d’oeil à les meilleures librairies en ligne gratuites que nous pouvons trouver en ce moment. Certaines connaissances ont fermé et de nouvelles sont apparues, cela vaut donc la peine de les rattraper.

Ces livres sont disponibles dans toutes sortes de formats numériques ouverts : TXT, PDF, DOX, ePub, MOBI, etc.. Ils peuvent être lus sur n’importe quel téléphone mobile, ordinateur ou lecteur d’ebook de type Kindle ou Kobo.

Notez que un livre sur un auteur classique n’a pas besoin d’être dans le domaine public. Si un éditeur a pris le texte de Don Quichotte et l’a édité ou annoté lui-même, ou a ajouté des illustrations, les droits de cette version ne sont pas dans le domaine public.

C’est pourquoi vous devez télécharger la version sans droits librairies en ligne gratuites, qui est celui qui peut être utilisé gratuitement légalement.

Bibliothèques en ligne gratuites

Éléandrie

Bien que son catalogue ne soit pas très étendu, il a 1 402 livres gratuits, tous sont édités par la plateforme, et sont de grands classiques de la littérature mondiale.

Vous trouverez ici à télécharger des titres gratuits comme Le Petit Prince, Orgueil et Préjugés, Roméo et Juliette, et beaucoup plus.

Tout peut être téléchargé sur Format PDF, ePUB ou MOBI, ils fonctionnent donc sur toutes sortes d’appareils et de lecteurs de livres électroniques.

Aller à Elejandria

eBiblio

eBiblio il est un service public de prêt d’ebooks, géré par le ministère de la Culture.

Premier vous devez vous inscrire dans une bibliothèque de votre région, afin qu’ils vous donnent accès. Vous entrez sur le Web et vous pouvez louer n’importe quel ebook disponible pendant 21 jours.

Cela fonctionne en fait comme une bibliothèque traditionnelle. Ils ont des titres commerciaux modernes qui viennent d’être mis en vente et que vous pouvez lire gratuitement, mais il existe un nombre fini, ils peuvent donc être en rupture de stock, et vous devrez attendre que quelqu’un les rende pour le lire.

Aller à eBiblio

Wikisource

Wikisource est un projet de les mêmes auteurs que Wikipédia. Il s’agit d’un recueil wiki gratuit de textes provenant de sources primaires dans n’importe quelle langue, ainsi que de traductions de textes.

Magasins plus de 114 000 textes en espagnol, qui peut être lu en ligne ou téléchargé gratuitement au format PDF.

Les livres peuvent être recherchés de plusieurs manières différentes : par auteur, par titre, par genre, par époque ou par pays. Il y a tous les classiques, de Cervantes à Rosalía de Castro, Lewis Carroll, etc.

Aller à Wikisource

Bibliothèque numérique hispanique

La Bibliothèque numérique hispanique est un projet de numérisation des livres classiques de la Bibliothèque nationale d’Espagne.

Presque 1 000 titres originaux avec leur reliure originale, vieux de plusieurs siècles, numérisé en PDF et prêt à être téléchargé.

Il y a les principaux classiques de la littérature espagnole : Benito Pérez Galdós, Rubén Darío, Valle-Inclán, etc.

Aller à la bibliothèque numérique hispanique

Free-Ebooks.net

Cette plateforme propose 40 000 ebooks gratuits, beaucoup d’entre eux en espagnol, et les plus modernes.

Mais pour pouvoir en profiter vous devez créer un compte gratuit, et vous ne pouvez télécharger que un maximum de 5 livres par mois.

Accédez aux eBooks gratuits

Amazon

Amazon est un magasin, c’est vrai, mais il propose aussi des milliers d’ebooks gratuits qui sont téléchargeables gratuitement.

Bien sûr, beaucoup d’entre eux sont au format Kindle et ne peuvent être lus qu’avec ces appareils.

Pour les trouver, tapez simplement dans le moteur de recherche Amazon Free Books, les mlles apparaîtront.

Aller sur Amazon

Tes livres

Tous les livres gratuits ne doivent pas nécessairement avoir plus de 70 ans. TusLibros est une plate-forme dédiée à la collecte de milliers de livres en espagnol que leurs créateurs proposent gratuitement.

Vous y trouverez un peu de tout : fiction, non-fiction, textes académiques, pédagogiques, etc. Il y a aussi une section pour les livres en catalan.

Accédez à vos livres

Projet Gutenberg

Le 4 juillet 1971, le fondateur du Projet Gutenberg a créé le premier ebook distribué gratuitement. 50 ans plus tard, votre plateforme cumule déjà plus de 60 000 livres gratuits dans toutes les langues.

Vous pouvez télécharger tout ce que vous voulez sans vous inscrire, y compris tous les classiques : Las Mil y una Noche, La Divina Comedia, La Regenta et des milliers de titres en espagnol.

Aller au projet Gutenberg

Livres d’archives Internet

Internet Archive est la grande salle de stockage d’Internet. Tout ce que personne ne veut plus et est sur le point d’être perdu à jamais, se termine ici.

Livre d’archives Internet est l’un des librairies en ligne gratuites plus grand sur Internet, avec près de 2,5 millions de livres dans toutes les langues, que vous pouvez lire dans le navigateur Internet ou télécharger.

En espagnol, il y a plus de 30 000 livres.

Aller à Internet Archive Livres

Ébrolis

Ebrolis est une proposition légèrement différente. Vous devez vous inscrire par e-mail, et vous propose des livres électroniques gratuits et à prix réduit qui correspondent à vos intérêts.

Selon vos goûts, il vous recommande des ebooks, la plupart gratuits, mais aussi payants avec une remise. C’est un bon moyen de connaître des titres qui correspondent à vos goûts.

Aller à Ebrolis

LibriVox

Vous préférez écouter que lire ?

LibriVox est une plateforme gratuite de livres audio. Les bénévoles se consacrent à la lecture de livres, qu’ils offrent ensuite gratuitement à la communauté.

Il existe environ 50 000 livres audio et 688 sont en espagnol. Ne vous attendez pas à la qualité d’un acteur ou d’une actrice professionnelle, mais ils peuvent être entendus et appréciés parfaitement.

Bien sûr, ils ne sont pas téléchargés, mais sont entendus directement dans le navigateur

Accédez à LibriVox

Collections européennes

Sur ce site Web appartenant à l’Union européenne, vous ne trouverez pas de livres conventionnels.

Se rassemble des milliers d’articles, d’histoires, de vieux journaux et d’autres documents que vous ne trouverez nulle part ailleurs.

Si vous aimez l’art, le sport, l’histoire, la mode ou l’archéologie, vous trouverez sur Europeana un contenu très intéressant.

Aller à Europeana

Bibliothèque numérique mondiale

La Bibliothèque numérique mondiale C’est l’équivalent d’Europeana, mais dans la version nord-américaine.

Coordonné par la Bibliothèque du Congrès des États-Unis et l’UNESCO, il contient près de 20 000 articles et essais couvrant plus de 10 000 ans d’histoire humaine. Et beaucoup d’entre eux sont espagnols.

Accédez à la Bibliothèque numérique mondiale

Beaucoup de livres

Une collection de 50 000 ebooks gratuits, la plupart des titres modernes publiés récemment. Bien sûr, presque tous en anglais.

Pour naviguer dans cette bibliothèque en ligne, vous pouvez utiliser le classement des genres, auteurs, recommandations et titres les plus populaires, ainsi que les critiques des visiteurs et les collections spéciales. De plus, vous pouvez également effectuer une recherche par mots-clés.

Une fois que vous avez localisé l’œuvre que vous souhaitez télécharger, accédez à son fichier de détail et sélectionnez le format dans le contrôle déroulant de la zone de téléchargement rouge.

Une bonne occasion pour pratiquer la langue avec un livre qui vous interpelle.

Aller à de nombreux livres

