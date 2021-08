Les meilleures blagues dans Back 4 Blood, nouveau tireur de zombies par L4D Devs

Capture d’écran : Turtle Rock Studios / Kotaku

Back 4 Blood ressemble beaucoup à Left 4 Dead. Les deux jeux proposent du tir à la première personne, de l’action coopérative en ligne et des tonnes de zombies. Même les noms se ressemblent beaucoup ! Ces similitudes sont complètement de conception car Turtle Rock Studios, les développeurs derrière Back 4 Blood, sont les mêmes personnes qui ont développé le Left 4 Dead original avec le soutien de Valve. Alors que Valve est occupé à créer une console portable, Turtle Rock a décidé de créer un nouveau jeu Left 4 Dead même s’ils ne possèdent plus la franchise ou l’IP.

C’est ainsi que vous vous retrouvez avec un jeu qui ressemble beaucoup à Left 4 Dead, même dans des pièces sûres recouvertes de notes et de graffitis, qui ne ressemblent pas toutes aux gribouillages désespérés des survivants de l’apocalypse zombie. J’ai joué à la version bêta de Back 4 Blood au cours des derniers jours et j’ai pris le temps de capturer autant de ces notes et messages que j’ai pu trouver. La version bêta n’est qu’une partie sélectionnée du jeu complet, donc je m’attends à ce qu’il y ait encore plus de messages à trouver une fois que Back 4 Blood sortira en octobre.

Mais pour l’instant, voici quelques-unes des notes autocollantes, des messages et des communications peintes à la bombe que j’ai repérées après avoir joué à la version bêta de Back 4 Blood sur PS5.