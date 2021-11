Les meilleures bourses pour investir dans les crypto-monnaies

1- Binance

Parmi le grand nombre d’échanges pour investir dans les crypto-monnaies, Binance est numéro 1 en capitalisation boursière, selon le classement en volume CoinMarketCap. Le trading de crypto-monnaies sur cet échange est très simple et intuitif.

L’un de ses grands avantages est qu’il possède son propre Token (BNB) qui vous permet de payer les frais pour les transactions avec des remises importantes. De plus, leur plate-forme ajoute constamment de nouvelles options.

2- ParBit

La bourse ByBit est l’une des plus importantes du secteur des produits dérivés. Il occupe actuellement la quatrième position.

Il a diverses opportunités de négocier sur le futur marché des crypto-monnaies, telles que perpétuelles et inverses. Il a également des commissions très compétitives.

Il propose constamment des promotions, il est donc conseillé de visiter périodiquement son site officiel.

3- Huobi mondial

L’échange Huobi Global est l’un des plus grands et des plus anciens de l’écosystème crypto. Il est présent depuis 2013.

Il a la possibilité d’échanger une large gamme de jetons et d’investir sur d’autres marchés, tels que Futures, ETH 2, etc.

Un autre de ses points forts est l’alternative d’obtenir des prêts en monnaie fiduciaire, en utilisant des crypto-monnaies comme garantie. Pour plus d’informations, vous pouvez visiter leur site officiel.

4- CoinEx

CoinEx, est l’un des échanges perturbateurs à la croissance la plus rapide sur le marché de la cryptographie.

En plus d’offrir un échange de crypto-monnaie, l’échange propose une large gamme de services, parmi lesquels se distinguent les contrats perpétuels et la possibilité de négocier avec effet de levier.

De plus, il dispose d’un programme d’ambassadeurs, où il est possible de gagner jusqu’à 50% de commission pour l’accomplissement de tâches de marketing. Pour plus d’informations sur CoinEx, vous pouvez visiter son site officiel.

5- Gate.io

Gate.io est un échange où vous pouvez trouver des jetons qui viennent d’arriver sur le marché. En outre, il a de nombreuses autres fonctions telles que les contrats à terme et les ETF.

Son volume de trading est bien inférieur au leader Binance, mais sa facilité d’utilisation et le nombre de fonctionnalités qu’il propose le rendent digne du classement.

L’un de ses principaux avantages est qu’il possède son propre Token (GT), qui peut être utilisé pour obtenir des remises dans le trading.

6- Bittrex

Bittrex est l’un des échanges de crypto-monnaie les plus fiables pour le commerce en ligne, car il a une liquidité élevée et plus de 100 jetons à échanger.

La plateforme est en anglais, mais sa prise en main est assez simple. Il a des centaines d’actifs cryptographiques à échanger, ainsi qu’une liquidité très élevée.

