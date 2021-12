Les meilleures certifications informatiques pour 2022

Par RV Raghu

Si l’on s’en tient à 2021, la seule constante de l’année à venir sera les changements apportés par les technologies, émergentes ou non. Certaines technologies qui devraient occuper le devant de la scène incluent l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique (IA/ML), l’automatisation des processus robotiques (RPA), l’Internet des objets (IoT) et la sécurité du cloud et du cloud, la cybersécurité et la confidentialité étant un thème commun. .

Les professionnels devront continuer à apprendre, à se perfectionner et à se recycler. Voici sept ensembles de compétences et certifications recherchés qui ajouteront beaucoup de poids à votre CV :

Technologie émergente : la certification Certified in Emerging Technology (CET), offerte par l’ISACA, offre l’opportunité de développer vos connaissances et compétences informatiques dans les domaines du cloud, de la blockchain, de l’IoT et de l’IA.Privacy : The Certified Data Privacy Solutions Engineer (CDPSE ), offerte par l’ISACA, valide les compétences et les connaissances techniques nécessaires pour évaluer, créer et mettre en œuvre une solution complète de confidentialité. d’expertise pour la sécurité du cloud et vous donne une compréhension cohérente et indépendante des fournisseurs de la façon de sécuriser les données dans le cloud. Automatisation des processus robotiques : les informations d’identification Microsoft Certified : Power Platform Fundamentals offrent un aperçu de la possibilité d’automatisation des processus à l’aide de Microsoft Power Platform , permettant de développer des compétences à l’aide d’autres applications avancées.ML : la certification Google’s Professional Machine Learning Engineer permet s ingénieurs ML pour concevoir et créer des solutions évolutives pour des performances optimales grâce à une compréhension de la formation, du recyclage, du déploiement, de la planification, de la surveillance et de l’amélioration des modèles. prendre des décisions commerciales éclairées pour leur stratégie IoT. Les candidats IoTBIZ apprennent la terminologie IoT pour comprendre les composants de l’infrastructure IoT, découvrir les défis à prendre en considération et l’impact de l’IoT sur leur organisation.Cybersécurité : le Certified Information Systems Security Professional (CISSP) par ISC2 et le Certified Information Security Manager (CISM) par ISACA sont deux certifications majeures. Bien que l’obtention de la certification CISSP ait été comparée à l’obtention d’une maîtrise en sécurité informatique, le CISM est idéal pour ceux qui ont une expérience technique et qui souhaitent évoluer vers la voie de la gestion.

L’auteur est directeur de Versatilist Consulting India et membre du Groupe de travail sur les tendances émergentes de l’ISACA. Les vues sont personnelles

