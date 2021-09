Les meilleures chaises gamer Trust à sortir avec la « rentrée scolaire » | Jeux

Choisir la meilleure chaise de jeu est l’une des principales décisions que nous devons prendre lors de la configuration de notre configuration. C’est pourquoi Trust nous facilite plus que jamais la tâche grâce à cette fantastique sélection.

Souvent, lorsque nous pensons à personnaliser un configurer le jeu Nous n’accordons pas assez d’importance au choix de notre chaise, ce qui est certainement une erreur.

Et c’est ça, acheter la meilleure chaise gamer, ou du moins celui qui correspond le mieux à nos revendications, est quelque chose de totalement fondamental, car nous allons y passer de nombreuses heures et un mauvais choix peut même entraîner un inconfort physique.

Pour cette raison, Confiance, marque de référence en accessoires numériques, dispose d’un large sélection de chaises gamer capables de répondre aux attentes de tout type d’utilisateur.

Dans ce rapport, nous allons passer en revue 4 des meilleures chaises de jeu de Trust Avec lequel, à coup sûr, vous allez faire un énorme saut de qualité dans votre installation. Nous vous les présentons !

GXT 708R Rest – Design ergonomique et unique

Sans aucun doute, l’une des caractéristiques essentielles que doit avoir une chaise de jeu est de fournir au joueur confort et ajustement nécessaire pour profiter de vos jeux préférés sans gêne ni douleur au cou et au dos.

La chaise de repos GXT 708R plus que répondre à ces attentes grâce à sa conception entièrement ergonomique, qui prévient tout type de blessure au cou ou de maux de tête. De plus, il comprend deux coussins amovibles et réglables, une lombaire qui apporte un soutien et un soulagement supplémentaire dans le dos, et une cervicale, qui permet de relâcher les tensions et qui peut également servir d’appui-tête.

D’autre part, la GTX 708R Resto offre une grande liberté de mouvement puisqu’elle peut tourner à 360 degrés et est équipé d’un vérin à gaz de classe 4, qui permet régler la hauteur de la chaise de 47 à 54,5 cm. Cet ascenseur est durable et fiable, et grâce à la structure robuste de la base en métal, la chaise est capable de supporter jusqu’à 150 kg de poids.

Pour sa part, le dossier est réglable entre 90 et 180 degrés, ce qui nous permet même de le fixer en position horizontale pour se reposer. Et tout cela avec un superbe design, dans lequel se détachent ses côtés rouges, qui font de cette chaise un accessoire idéal pour tout gamer installé.

La chaise GXT 708R Reste Il a un prix public conseillé de 249,99 €.

Chaise GXT 716 Rizza – Design et originalité

Lorsque vous souhaitez créer un contenu de qualité, le créateur peut diffuser et travailler pendant de nombreuses heures. Par conséquent, avoir une chaise confortable et originale est non seulement nécessaire, mais indispensable.

La chaise GXT 716 Rizza de Trust répond aux deux exigences et, en plus, s’engage au maximum pour la conception, car il permet une complète personnaliser votre éclairage LED RGB.

Avec plus de 350 couleurs et effets de bordure, tous réglables grâce à une télécommande sans fil qui vous permet de configurer toute la gamme, créer votre atmosphère préférée est très simple.

De plus, la chaise GXT 716 Rizza a coussinets cervicaux et lombaires, et son assise est réglable en hauteur avec un élévateur et un dossier inclinable, ce qui favorise un confort total pour les sessions de diffusion les plus longues.

La Chaise GXT 716 Rizza Trust a un prix public conseillé de 299 €.

Trust GXT 704 Ravy – design simple, confort maximal

GXT 704 Ravy de Trust compter avec un conception la plus basique, mais pas pour cette raison de moindre qualité, il est donc idéal pour les joueurs qui souhaitent commencer à construire leur propre ensemble professionnel.

Cette chaise est entièrement réglable et a un cadre solide, dans lequel ils reposent doux accoudoirs rabattables recouvert de coussinets confortables pour jouer dans un confort total.

De plus, le dos sera également toujours dans une bonne posture grâce au fait que le arrière s’ajuste facilement car le siège inclinable permet de configurer le dossier à la hauteur souhaitée avec son vérin à gaz classe 4.

Enfin, son cadre en bois supporte jusqu’à 150 kg de poids et ses roues durables et ses Siège pivotant à 360 ° offre une grande liberté de mouvement. C’est une chaise parfaite pour les joueurs d’une hauteur comprise entre 160 et 190 cm.

La Chaise GXT 704 Ravy Trust a un prix conseillé conseillé de 179,99 €.

Chaise GXT 712 Restro Pro – Le trône des gamers

Peu importe à quel point les batailles sont difficiles ou à quel point les aventures auxquelles nous faisons face sont intrépides : la chaise de jeu GXT 712 Restro Pro rassemble les plus hautes caractéristiques du catalogue de produits Trust.

Cette chaise, qui se distingue par l’énorme qualité de ses matériaux, offre un grand confort grâce à sa dossier réglable, ainsi que ses coussins lombaires et cervicaux amovibles, associés à de fabuleux accoudoir 4D.

De Design ergonomique et avec une grande résistance qui lui permet de supporter jusqu’à 150 kilos, le rembourré du GXT 712 Restro Pro Gaming est de haute densité, à la fois dans l’assise et dans le dossier, ce qui lui confère la qualité et robustesse maximales.

Bien que sa base soit en métal, cette chaise est capable d’offrir un liberté totale de mouvement grâce à ses roues de 65 mm et son siège entièrement pivotant. Son aspect est élégant, avec cuir de polyuréthane végétalien, surpiqûres dorées et détails avec un aspect et une sensation en daim.

La Chaise de jeu GXT 712 Restro Pro Il a un RRP recommandé de 399 €.