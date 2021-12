Les meilleures chansons de Beach Boys de Dennis Wilson : 10 classiques méconnus

Tellement plus que juste Les garçons de la plage‘ le batteur, Dennis Wilson (né le 4 décembre 1944) a contribué des ballades brutes et des explosions chargées de rock’n’roll qui ont été les moments forts des albums du groupe de la fin des années 60 jusqu’à sa mort prématurée, à seulement 39 ans, le 28 décembre, 1983. Bien qu’initialement sous-estimé en raison de son apparence de pin-up et de son penchant pour le mal, l’écriture et la production des premières chansons de Dennis ont fait preuve d’un talent profond et instinctif, qui s’est développé à mesure que l’influence de son frère aîné Brian sur le groupe diminuait. Célébrant certains coins moins connus du travail des Beach Boys, voici les dix meilleures chansons des Beach Boys de Dennis Wilson.

10 : Voulez-vous danser ? (1965)

Au début de la carrière des Beach Boys, il était devenu évident que la majorité de l’énergie lascive suscitée lors de leurs concerts visait directement la figure animée derrière la batterie. Il était donc logique de profiter du statut de idole de Dennis en lui faisant chanter la voix principale sur un single de 1965 qui ouvrirait Les Beach Boys aujourd’hui ! album – une version piétinante du tube de Bobby Freeman de 1958 « Do You Wanna Dance? » Le groupe a exploité la puissance du Wrecking Crew de Phil Spector – tous les tambours qui s’écrasent, les saxophones déferlants et les solos de guitare de surf – pour une piste d’accompagnement qui était presque aussi excitante que d’entendre Dennis chanter, « Squeeze me, squeeze me, all through the night ».

9: Dans le fond de mon esprit (1965)

Dennis a également été appelé à chanter le rôle principal de la chanson de clôture de … Today!, la ballade sinueuse et charmante « In The Back Of My Mind ». Dennis était un choix inspiré : sa voix émouvante et plaintive apporte une profondeur supplémentaire à l’une des premières chansons les plus vulnérables du groupe. Les fans qui ont crié « Voulez-vous danser ? » évanoui devant celui-ci, une indication précoce des deux côtés de Dennis qui seraient révélés au fur et à mesure que son écriture se développerait.

8 : Petit oiseau (1968)

La première chanson écrite par Dennis à sortir (initialement en tant que face B de « Friends », en mai 1968, et, le mois suivant, sur le Amis album), « Little Bird » était une co-écriture avec le poète Stephen Kalinch et présentait un coup de main non crédité de Brian. Musicalement, c’est maussade, avec des intervalles ensoleillés, et doit clairement « Child Is The Father Of The Man », une chanson des sessions SMiLE du groupe. Les paroles de Kalinch sont une joyeuse célébration de la nature, chantées avec tendresse et cœur par Dennis. Le surfeur du groupe grandissait vite.

7 : (ne serait-ce pas agréable) de revivre (1971)

Inédit jusqu’au coffret de 2013 Made In California, « (Wouldn’t It Be Nice) To Live Again » aurait dû honorer les années 1971 Surf’s Up. Un prétendu désaccord avec Carl sur l’ordre de diffusion de l’album, ainsi que des pressions pour conserver le matériel d’un album solo qui serait sur le point d’être terminé, ont signifié que cette somptueuse merveille a été mise de côté. Des débuts pastoraux (avec des nuances de Les Beatles‘ « Fool On The Hill ») et une voix paisible de Dennis, à un refrain grandiose et émotif, le fait que cette chanson soit restée en suspens pendant si longtemps laisse croire.

6: Slip On Through (1970)

La piste d’ouverture de Tournesol était un rockeur entêtant et soul qui a vu Dennis livrer l’une de ses meilleures voix sans ballade pour le groupe sur un groove énergique et irrésistible. Les paroles peuvent être un énorme come-on, mais quand c’est si amusant, nous ne nous plaignons pas.

5: Célébrez l’actualité (1969)

Alors que le single « Breakaway » de juin 1969 était un succès pour les Beach Boys, sa face B, « Celebrate The News », est sans doute la meilleure chanson. Co-écrit par Dennis et son pote, l’auteur-compositeur Gregg Jakobsen, il passe magistralement à exubérant, gospel-Voix teintée.

4: Il était temps (1970)

« It’s About Time » était la première chanson enregistrée après que le nouveau label du groupe, Warner Reprise, eut rejeté une première itération du album qui deviendra Sunflower. Les inquiétudes selon lesquelles le groupe n’était pas assez « contemporain » ont rapidement été réfutées par le travail de production dynamique de Dennis ici – toutes les guitares piquantes et les percussions frénétiques – qui tirent le meilleur parti de la voix audacieuse de son frère Carl.

3: Câlins (1972)

Enregistré à l’origine pour un album solo de 1971 qui ne s’est pas concrétisé, « Cuddle Up » a été réenregistré lorsque The Beach Boys – à court de matériel pour un suivi de Surf’s Up – est venu appeler. Faisant partie d’un lot de chansons co-écrites avec Daryl Dragon, de Captain And Tennille, « Cuddle Up » était un moment fort de l’album 1972 des Beach Boys, Carl et les passions – « So Tough » (avec l’autre contribution de Dennis à l’album, « Make It Good »). La chanson commence de manière intime, avec un piano joué doucement et la voix soucieuse de Dennis au premier plan, avant que les cordes émouvantes et les choeurs n’atteignent un point culminant imprégné à parts égales d’angoisse et d’extase. Jamais du genre à hésiter à porter son cœur sur sa manche, le somptueux mélodramatique « Cuddle Up » pourrait être la chanson qui résume le mieux l’incurable romantique à l’intérieur de Dennis.

2 : Sois avec moi (1969)

L’album des Beach Boys de 1969, 20/20, est une affaire décousue, peut-être mieux considérée comme une collection de chansons distinctes et disparates réunies. « Be With Me » était le choix des contributions de Dennis: un arrangement opulent tiré sur Terre par une voix tendre qui annonçait l’arrivée d’un talent remarquable. Découvrez l’ensemble de raretés 2001, Hawthorne, CA, pour la piste d’accompagnement stupéfiante de la chanson.

1 : Pour toujours (1970)

Cette vedette de l’album des Beach Boys de 1970, Sunflower, voit Dennis dans sa forme la plus directe et la plus aimable – une déclaration de fidélité éternelle aux yeux de chiot. La production est élégante et somptueuse, avec des choeurs béatifiants des Beach Boys (Brian, en particulier – il suffit de vérifier le fondu enchaîné). Mais c’est la voix principale de Dennis qui vole la vedette. Quand il chante « Si la chanson que je vous chante/Pourrait remplir votre cœur de joie/Je chanterais pour toujours », il sonne chaque centimètre du romantique vulnérable, convaincu qu’il peut tout améliorer avec la beauté pure de sa musique. Toutes ces années plus tard, ses chansons touchent toujours les cœurs partout.

