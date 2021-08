Les meilleures chansons de Enduring Bluesmaster Buddy Guy

Quand il s’agit de géants du blues qui sont toujours là pour faire de la musique et ajouter à leur statut légendaire, ils ne viennent pas mieux que copain gars. Au cours de sa carrière extraordinaire, Guy a influencé le travail d’innombrables grands guitaristes de Hendrix à Clapton, a remporté six Grammys et a été intronisé au Rock & Roll Hall of Fame.

Né le 30 juillet 1936, Buddy continue de transmettre le blues à son public bien-aimé avec un enthousiasme infatigable. En juin 2018, il a ajouté à son héritage avec la sortie de The Blues Is Alive and Well, avec des apparitions d’admirateurs tels que Mick Jagger, Keith Richards et Jeff Beck.

Ses dates de tournée de l’été 2019, y compris des arrêts avec Jimmie Vaughan et Kenny Wayne Shepherd, se sont prolongées jusqu’à l’automne. Puis, juste avant son 85e anniversaire en juillet 2021, Guy a été encore célébré avec la première de PBS de le nouveau documentaire Buddy Guy : Le blues chasse le blues loin.

George Guy, pour lui donner son nom de naissance, est né en Louisiane, mais il a été l’un des grands ambassadeurs du blues de Chicago depuis qu’il s’y est installé pour la première fois en 1957. Il a enregistré pour des labels locaux peu de temps après, et est arrivé chez Chess Records dans le dernière année de la décennie. Dans les années 1960, il joue avec Des eaux boueuses et devint très respecté parmi ses pairs, même si son statut commercial ne s’améliorait pas.

« La première fois que j’ai rencontré le blues »

L’une des premières entreprises d’enregistrement de Guy a été l’apte « First Time I Met The Blues », un single sorti en 1960. « Stone Crazy » était, et reste, l’une de ses premières chansons à thème, et ne manquez pas le grand « Snatch It Back And Hold It », extrait de l’album Hoodoo Man Blues de 1965, enregistré avec le Junior Wells Band (avec un clin d’œil spécifique à James Brownle nouveau hit de l’époque, “Papa’s Got A Brand New Bag”).

« Ce que j’avais l’habitude de faire »

Nous pouvons également goûter à l’énergie d’un concert de Guy, avec “Things I Used To Do”, extrait de l’album live de 1968, This Is Buddy Guy. Cela vaut également la peine de rechercher sa version de “Texas Flood”, d’abord enregistrée et co-écrite par Larry Davis et plus tard étroitement liée à Stevie Ray Vaughan, un autre grand joueur qui considérait Guy comme un héros.

“Buddy’s Blues”

Guy a joué avec et a eu un grand effet sur la nouvelle race de guitaristes britanniques qui ont émergé dans les années 1960, et a joué lors d’événements de blues européens, souvent en tandem avec son partenaire d’enregistrement de longue date, l’harmoniciste Junior Wells (entendu ici sur ” Buddy’s Blues”). Mais il est presque choquant de se rendre compte que malgré toute sa réputation, Guy n’a fait sa première apparition dans les charts américains en son propre nom qu’à l’âge de 55 ans.

‘Avez-vous déjà aimé une femme’

L’album en question, Damn Right, lauréat d’un Grammy, I’ve Got The Blues, a été publié par Silvertone, alors que Guy surfait enfin sur une nouvelle vague d’appréciation. Il comportait des morceaux aussi mémorables que la chanson titre et “Where Is The Next One Coming From”. Ce nouveau profil a été aidé dans une large mesure par Eric Clapton, qui a remboursé Buddy pour toute son inspiration en l’invitant à sa série épique de spectacles au Royal Albert Hall en 1990 et 1991, commémoré sur l’album 24 Nights. À partir de ce disque, Guy, Eric et Robert Cray ont excellé sur “Have You Ever Loved A Woman”.

« Restez un peu plus longtemps »

Les albums des années 1990 Feels Like Rain et Slippin’ In ont tous deux également remporté un Grammy. Sur le premier d’entre eux, Guy a fait équipe avec l’un des meilleurs chanteurs de soul bluesy du Royaume-Uni, Paul Rodgers, pour une version de « Some Kind Of Wonderful ». Guy s’est lancé dans d’autres collaborations mémorables, dont une sur Living Proof de 2010 avec son vieil ami BB Roi sur le charmant “Stay Around A Little Longer”.

“Tu es le meilleur qui l’ait jamais fait et tu t’en es sorti”, dit Buddy à son vieil ami, auquel BB répond “eh bien merci beaucoup, tu n’as pas fait si mal toi-même, mon vieux.” Nous n’aurions pas pu mieux dire.

