Les meilleures chansons de rap de 2021

2021 touche rapidement à sa fin, mais la bonne nouvelle est que nous avons eu une quantité choquante de nouvelles musiques incroyables cette année. Et si vous cherchez des chansons de rap à ajouter à votre liste de lecture, vous avez vraiment de la chance, car il y a TELLEMENT de bangers qui sont tombés. Donc, même si le monde continue, eh bien, reste comme il est, vous pouvez écouter ces airs et espérer le plus possible que nous pourrons tous les écouter dans un bar … sans se sentir nerveux , C’est.

De grands noms comme Lil Nas X ont sorti de nouvelles chansons (et laissez-moi vous dire qu’elles sont bonnes) mais il y a aussi quelques incontournables d’artistes moins connus comme Barlito et Blake Fades. Si vous cherchez un nouveau bop à ajouter à votre liste de lecture d’entraînement ou si vous voulez simplement une nouvelle chanson sur laquelle jouer, je suis là pour vous !

“The Jackie”, de Bas (ft. J. Cole et Lil Tjay)

Préparez-vous à devenir super obsédé par Bas après avoir entendu ce morceau, qui présente également l’homme et la légende lui-même, J. Cole ?!?! Aussi obsessionnel ? Ce mignon petit instrument de batterie en acier qui parcourt toute la longueur de la chanson. Désolé si ça vous coince dans la tête. ??

“REPEAT IT,” par Lil Tecca, Gunna

Ce n’est pas la personne qui le suggère, mais les basses dans le rythme sont parfaites pour faire exploser vos haut-parleurs lors d’une promenade nocturne sur l’autoroute. Mais tu ne l’as pas entendu de moi, d’accord ?

“Motley Crew”, par Post Malone

Non, cette chanson n’est pas un hommage au groupe de heavy metal préféré des années 80 de tes parents. Il s’agit plutôt de tout le monde qui veut faire la fête et partager une soirée hédoniste avec Posty, quel TBH, c’est un peu vrai ?

“Rumeurs”, par Lizzo feat. Cardi B

Lizzo est revenue avec une vengeance littérale après une brève (ish) interruption, mais elle est de retour et meilleure que jamais, s’attaquant à toute la négativité qu’elle obtient pour le simple fait d’exister. Laissez les ennemis manger du gâteau, car hun est un RN absolument florissant !

“Industry Baby”, de Lil Nax X, Jack Harlow

Qui d’autre que Lil Nas X a sorti une vidéo entière sur son procès en cours avec Nike, et en a fait un hit littéral ??? Personne, c’est qui.

“UGLY”, de Russ (ft. Lil Baby)



Rien ne me donne plus envie de rouler dans un club dans ma tenue la plus badass que cette chanson ici. Russ a eu une tonne de succès en 2020 et honnêtement, je suis ici pour voir comment le reste de son 2021 va se passer.

“Moonlight”, par NLE Choppa (ft. Big Sean)

NLE Choppa et Big Sean ? Hummm oui s’il vous plait ! Le clip est peut-être un peu effrayant, mais la chanson est merveilleuse.

“Bad Boy”, de Juice WRLD (ft. Young Thug)

Cette chanson est sortie et a été un hit instantané du Top 10 du Billboard, et il n’est pas difficile de comprendre pourquoi. C’est tellement bon. Tout ce que je veux, c’est l’entendre exploser jusqu’à fin 2021.

” Chair de poule (Remix) ” de Travis Scott et HVME

Travis Scott nous a frappé avec un remix de “Goosebumps” plus tôt cette année et, franchement, Dieu merci. C’est une chanson inspirante qui doit être ajoutée à votre liste de lecture en cours dès que possible. Ces gouttes de rythme infectieuses vous permettront de continuer.

“Buss It Flow”, de Blake Fades

Si vous n’avez pas encore entendu parler de Blake Fades, je suis désolé de dire que vous avez sérieusement manqué quelque chose. Écoutez son nouveau “Buss It Flow” et je vous garantis que vous serez un fan instantané. Je vous en prie!

« L’état de l’Union », par Marlon Craft

Marlon Craft a abandonné cette chanson lors de la dernière journée complète de Trump en tant que président, et elle jette un regard (très sombre) sur l’état du pays au lendemain de sa présidence. Et même si vous sentez que vous n’avez pas besoin d’un autre rappel sur la façon dont les choses sont terribles en ce moment, c’est absolument une écoute incontournable.

“Honkytonk”, de Barlito (ft. Pop Hunna)

Le clip peut commencer par un jeu d’acteur un peu grinçant, mais OMG, j’adore cette chanson. Je l’appelle maintenant que cela pourrait être un bop d’été total. Il a juste cette sensation légère et joyeuse qui donne envie de l’entendre au bord de la piscine (avec un verre à la main, ofc).

“Rosario”, par Epik High

Un trio de hip-hop coréen faisant une chanson d’inspiration latine peut sembler beaucoup trop de choses à la fois, mais quelque chose à ce sujet fonctionne parfaitement. L’un des membres du groupe a décrit la chanson comme “la bande originale qui joue lorsque vous obtenez votre douce revanche sur votre plus grand ennemi”, et c’est le genre d’énergie dont j’ai besoin cette année.

“Qui est Yellen maintenant”, par Dessa

Cette chanson est une ode « Hamilton » à Janet Yellen, la toute première femme secrétaire au Trésor qui a prêté serment au début du mois, et j’en suis absolument obsédée. Yellen a même donné à la chanson son approbation et a dit que c’était “de l’argent”, ce qui est vrai à 100%.

