Les meilleures chansons de Righteous Brothers

Le catalogue distingué de les frères justes est dominé par deux œuvres puissantes qui sont devenues, pour beaucoup, leur plus grand héritage. Mais il y a tellement plus dans leur recueil de chansons que l’immortel « You’ve Lost That Lovin’ Feelin’ » et l’éternel « Unchained Melody ».

Le duo indépendant de Bill Medley et Bobby Hatfield a connu trois périodes distinctes ensemble, qui ont toutes produit d’innombrables moments mémorables sur disque et dans les charts. Après la mort de Hatfield en 2003, Medley a enrôlé Bucky Heard dans une incarnation ultérieure du groupe. Mais à leur apogée des années 1960, et encore lors de leurs réunions, le duo d’origine était indéniablement des frères en harmonie, sinon dans le sang. Nous vous présentons ici une sélection des meilleures chansons de Righteous Brothers.

‘Petit latin Lupe Lu’

Medley et Hatfield, nés à moins d’un mois d’intervalle en 1940, étaient des interprètes expérimentés lorsqu’ils se sont rencontrés au club Black Derby de Santa Ana, en Californie, en 1962. Après avoir chanté dans des groupes séparés, ils se sont réunis dans les Paramours, qui ont signé pour le label Moonglow. Quand ils se sont séparés, le couple est resté ensemble et a trouvé son nouveau nom, les Righteous Brothers.

Ils ont fait une pause lorsque « Little Latin Lupe Lu », écrit par Medley à l’âge de 19 ans, leur a valu un contrat de distribution avec VeeJay Records. Produit par Ray Maxwell de Moonglow, il était gros et cuivré, très dansant et une première vitrine pour les voix admirablement assorties du duo. Il est devenu un élément de milieu de tableau sur Billboard’s Hot 100 en 1963.

Un article biographique de Billboard dans la semaine où la chanson a culminé au n ° 49 a noté que, au début de leur relation de travail, « ils ont chanté dans des clubs locaux du sud de la Californie et ont fait un grand succès auprès des adolescents de la région… les deux garçons ont chanté dans leurs chorales de lycée et d’église. Medley joue également du piano et de la guitare. Ils font actuellement des apparitions télévisées et personnelles pour promouvoir leur record à succès. »

‘Mon bébé’

Ce suivi, avec des crédits d’écriture pour les deux chanteurs, a démontré la combinaison inhabituelle du duo de livraison bluesy-soul, swing, cuivres prêts pour le cabaret et même une petite guitare électrique. Il s’agissait d’une autre entrée de palmarès inférieure, mais l’acte atteignait un public de plus en plus large. Billboard a noté en août 1963 : « Les populaires Righteous Brothers se classent rapidement parmi les nouveaux artistes les plus en vogue du pays. »

‘Je suis si seul’

« My Babe » a été rapidement suivi par leur premier album À l’heure actuelle!, dont le magazine a observé, « il est juste possible qu’ils aient un gagnant. » Ils l’ont certainement fait, car le LP (produit par Medley) s’est hissé à la 8e place du classement R&B et à la 11e place de la pop. Aux côtés des deux singles des charts, il comprenait leur version de « Bye Bye Love », une signature pour ces anciens maîtres de la double harmonie les Everly Brothers, et des versions de « Let The Good Times Roll », « My Prayer » et « Georgia On Mon esprit. » Parmi les saveurs du gospel et du blues, il a également montré leur aisance avec un son doo-wop mis à jour sur l’admirable « I’m So Lonely » de Hatfield.

‘Vous avez perdu ce sentiment d’amour »

1964 a été l’année qui a tout changé pour le duo. Ils ont eu la distinction d’être invités sur des tournées américaines par les deux Les Beatles et les pierres qui roulent, est apparu dans l’émission influente Shindig!, et a été repéré par un certain Phil Spector. Assez impressionné, l’éminent producteur a passé un accord avec Moonglow pour les sortir des deux côtés de l’Atlantique sur Philles, le label que lui et Lester Sill avaient formé en 1961.

« Vous avez perdu ce sentiment d’amour », écrit par Barry Mann et Cynthia Weil avec un crédit supplémentaire pour Spector, était le premier résultat sensationnel, construit par le magnat idiosyncratique et indéniablement brillant dans un édifice imposant dans son célèbre mur du son. Largement salué comme un chef-d’œuvre, et notamment comme une inspiration de toute une vie par Brian Wilson, il a dominé les charts aux États-Unis et au Royaume-Uni et est revenu dans le Top 10 britannique en 1969 et 1990.

« Juste une fois dans ma vie »

Toute suite à un moment aussi épique de l’histoire de la pop devrait se battre pour la lumière, mais cette superbe larmoyant de Carole King, Gerry Goffin et Spector était une suite digne et une entrée dans le Top 10 américain. Inexplicablement infructueux au Royaume-Uni, où le duo a dû attendre un peu plus longtemps pour plus de gloire dans les charts, « Just Once In My Life » a capturé Medley et Hatfield à leur meilleur, et a suscité une belle couverture par les garçons de la plage sur l’album de 1976 15 Big Ones.

« Mélodie déchaînée »

Aucun best-of de Righteous Brothers ne pourrait exister sans ce marron indestructible, qui a grimpé dans les charts en 1965, puis a eu un tour d’honneur spectaculaire lorsqu’il a été présenté dans le film à succès Ghost en 1990. C’était ironique en soi, puisque le Alex North-Hy Zaret composition avait survécu à l’origine le film de 1955 pour lequel il a été écrit, Unchained, faisant partie du Top 10 américain pour pas moins de trois artistes, Les Baxter, Al Hibbler et Roy Hamilton. Crédité ici aux Righteous Brothers, il s’agissait en fait d’un tour de force solo de Hatfield ; les versions nouvelles et réenregistrées figuraient dans le Top 20 des succès américains en 1990 et la réédition est devenue n ° 1 dans le monde.

‘Marée descendante’

Une chanson datant du début de l’adolescence des deux chanteurs, qui a encore prouvé à quel point ils étaient habiles à repopulariser les vieux classiques. « Ebb Tide » était un hit n ° 2 aux États-Unis en tant qu’instrumental, pour le musicien, arrangeur et chef d’orchestre anglais Frank Chacksfield en 1953, et a également été enregistré par Frank Sinatra (sur son classique, Nelson Riddle arrangé Chante pour seulement les solitaires), les Platters et bien d’autres avant que les « frères » ne s’y mettent.

‘(Tu es mon) âme et inspiration’

Toute suggestion selon laquelle les stylistes vocaux seraient perdus sans Spector a été rejetée lorsqu’ils ont quitté Philles pour Verve et ont marqué leur deuxième numéro 1 américain avec cette pièce glorieuse de la même équipe que le premier, les maîtres créateurs à succès Mann et Weil. La prestation du duo et l’arrangement de Jack Nitzche ont sans aucun doute convaincu beaucoup que la production imposante de Spector était toujours en jeu. La chanson s’est vendue à un million en Amérique seulement.

‘De ce côté de l’adieu’

Les singles Verve suivants de la paire de leurs premières années ensemble seraient victimes de la loi des rendements décroissants. Mais il y avait des joyaux à avoir pour ceux qui sont restés avec eux, face à la scène pop moderne en plein essor qui déferle tout autour. Une autre création de Goffin-King, ce drame romantique combiné avec une belle interaction vocale et un indice ou deux de leur sentiment amoureux d’il y a quelques années. Mais pas assez de fans ont accepté, ce qui a entraîné un pic n ° 47, et après d’autres escarmouches mineures dans les charts, Medley et Hatfield se sont séparés en 1968. L’ancien enregistré en solo et ce dernier a maintenu le nom du groupe, jusqu’au début des années 1970, avec son nouveau compagnon Jimmy Walker.

« Le paradis du rock and roll »

Le couple original s’est réuni pour une heure de comédie Sonny and Cher en 1974, ce qui a incité un nouveau contrat avec le label Haven, distribué par Capitol et dirigé par le duo d’écriture et de production de Dennis Lambert et Brian Potter. Dans un morceau admirable d’A&R, le duo a été conduit vers cet hommage irrésistible aux grands du rock, de la pop et de la soul écrit par Alan O’Day (qui a lui-même dépassé le Hot 100 en 1977 avec « Undercover Angel ») et Johnny Stevenson. La combinaison de la nostalgie du son vocal des Righteous Brothers et de la célébration évocatrice de nombre de leurs contemporains de Bobby Darin à Otis Redding – jouant maintenant au paradis du rock’n’roll en tant qu’« enfer d’un groupe » – a été un grand gagnant, et le single s’est hissé à la troisième place.

« Donnez-le au peuple »

Il y a eu une dernière apparition dans le Top 20 américain pour le duo avec une nouvelle chanson en 1974, écrit par leurs patrons de label Potter et Lambert et encore avec une saveur rock, augmentée par des cordes et leur livraison sûre et charismatique habituelle. À un moment donné, Hatfield chante « Laissez-moi faire ma chose juste ! » Ces deux grands artistes l’ont toujours fait.

