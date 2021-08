Les meilleures chansons de Rush

Lorsque la carte définitive de la musique progressive sera tracée, personne ne contestera que Se précipiter sera confirmé parmi ses représentants vraiment essentiels. La place du groupe canadien au sommet du rock a été confirmée des décennies avant la mort de Neil Peart le 7 janvier 2020, à 67 ans, a attiré de plus en plus d’admirateurs pour son héritage remarquable et celui du groupe. Une promenade dans leur catalogue hors pair révèle un vaste inventaire de morceaux que les fans de Rush ont contribué à rendre immortels.

‘Tom Sawyer’



Le principal d’entre eux est peut-être « Tom Sawyer », ce monument intemporel de leur épopée de 1981 Images animées. La collaboration entre le groupe et Pye Dubois, du groupe canadien Max Webster, est également un morceau que Geddy Lee lui-même considère comme l’un des meilleurs de Rush.

« L’esprit de la radio »



L’entrée du groupe au Rock & Roll Hall of Fame en 1980 « L’esprit de la radio », le premier single de l’album Permanent Waves, a donné au groupe un moment relativement rare de gloire pop croisée. Certains purs et durs auraient été moins qu’enthousiasmés par le montage de 3’00” requis pour la radio Top 40, mais la chanson anthémique, écrite par Peart, Lee et son coéquipier Alex Lifeson, s’est hissée au milieu du Billboard Hot 100 et a atteint un meilleur classement dans le Top 15 au Royaume-Uni.

‘2112’



Un autre favori indélébile parmi les disciples de Rush est le morceau épique de 20 minutes de l’album 2112 de 1976, leur quatrième sortie en studio. La piste était divisée en sept chapitres, “Overture”, “Les temples de Syrinx” (l’extrait que nous présentons ici), “Discovery”, “Présentation”, “Oracle: The Dream”, “Soliloque” et “Grand Finale”. ” Lee a déclaré au magazine Circus après la sortie de l’album : « Nos influences sont toujours là – cela rend les choses un peu plus difficiles. Nous sommes encore un jeune groupe… avec nous, nous sommes toujours en compétition avec certaines de nos influences.

‘Feux de la rampe’



Moving Pictures contenait également “Limelight”, notable comme mesure de la façon dont Rush était devenu mal à l’aise avec la vie aux yeux du public. “La raison pour laquelle je suis entré dans un groupe était de jouer”, a déclaré Lee à Sounds en 1981, “et de jouer pour les gens. Et le problème, c’est que la plupart du temps, vous êtes sous les feux de la rampe, il devient très difficile de garder le contrôle et de reconnaître ce fait. La chanson a été intronisée au Temple de la renommée des auteurs et compositeurs canadiens en 2010. Lifeson dirait que son solo était son préféré pour jouer en direct. « Il y a quelque chose de très triste et de solitaire là-dedans ; il existe dans son propre petit monde », a-t-il noté.

« La Villa Strangiato », sous-titré avec humour “Un exercice d’auto-indulgence”, était le morceau de clôture des années 1978 Hémisphères. C’était une autre pièce épique et épisodique, d’une durée de dix minutes et d’environ 12 segments. Depuis les débuts du groupe, les fans gardent un penchant pour «Travailleur,” mettant en vedette la batterie du membre original John Rutsey, quelques mois seulement avant que Peart ne prenne sa place. Ensuite, il y a « Xanadu », une caractéristique de 1977 A Farewell To Kings et un tournant dans leur utilisation de synthétiseurs dans le cadre de leur arsenal.

‘Subdivisions’



Un succès radio rock américain de l’album Signals de 1982, cette chanson décrivait la division dans la société et est restée partie de la setlist live de Rush pendant des décennies. Il reste une caractéristique régulière de la radio rock classique et a été présenté dans le jeu vidéo musical Rock Band 3. “Énormément autobiographique bien sûr”, a déclaré Peart à propos de la chanson. “C’était une étape importante pour nous, la première chanson écrite qui était basée sur le clavier.”

À l’autre bout de l’histoire de Rush, “Headlong Flight” était un single du dernier album de Rush, Clockwork Angels en tête des charts de 2012, sorti l’année avant que Rush ne prenne la place qui lui revient dans le Rock and Roll Hall of Fame. “Une joie d’écrire et d’enregistrer du début à la fin”, a déclaré Lee, révélant à Rolling Stone qu’il était d’abord conçu comme un instrument et avait pour titre provisoire “Take That Lampshade Off Yo Head!”.

Ces excursions intemporelles et tant d’autres ne font que souligner comment la musique de Rush a continué à perdurer et le sera toujours. « Nous ne voulons pas être Mick Jagger et les pierres qui roulent“, a déclaré Peart au NME en 1978. “Ce genre de chose n’était pas ce que nous recherchons. C’était le plus important pour chacun de nous d’être égal en entrée et en sortie – chacun de nous doit tirer la même quantité, musicalement, dans la composition et dans tous les sens d’être dans le groupe. Nous devons tous nous rassembler. Il me semble que la seule façon d’avoir un agrégat vraiment créatif de personnes est qu’elles contribuent toutes de différentes manières.

