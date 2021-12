Les meilleures chansons de vacances que vous pouvez jouer toute l’année

Nous sommes plongés dans la saison des chansons de vacances, qui semble commencer de plus en plus tôt ces jours-ci (et ce n’est pas la pire des choses, n’est-ce pas ?).

Mais vraiment : il y a des chansons de vacances qui sont si bonnes qu’elles n’ont pas besoin de se limiter à novembre et décembre.

C’est l’objet de cette liste. Le personnel de For The Win parlait de ce concept même – des airs de vacances que vous pouvez écouter toute l’année – nous avons donc décidé de créer le début d’une très bonne liste de lecture.

Voici quelques-unes des meilleures chansons de vacances qui ne doivent pas être limitées au temps des vacances :

1 Dernier Noël par Wham



Je sais que je vais ouvrir toute une boîte de vers avec cette prise mais : Last Christmas est le Die Hard des chansons de Noël. Pourquoi? Parce que c’est une chanson qui se déroule autour de Noël mais ne parle pas vraiment de Noël en lui-même. Noël dernier est une chanson sur une relation ratée et le chagrin qui l’entoure avec Noël comme toile de fond de l’histoire. Et c’est pourquoi il fait un air de Noël parfait toute l’année ! Non seulement la chanson est-elle un bang absolu – l’original et la multitude de reprises – il est également approprié de mettre sur vos listes de lecture de rupture, quelle que soit la période de l’année. – Mary Clarke

2 ‘C’est la saison par Anthony Hamilton



‘Tis The Season est ma chanson de vacances préférée en partie parce qu’elle peut être jouée à n’importe quel moment de l’année. Je l’ai sur plusieurs listes de lecture R&B qui n’incluent même pas d’autres chansons de vacances. C’est chaleureux, la voix d’Anthony Hamilton est toujours aussi douce et les paroles vous font vous sentir bien. Passer du temps avec la famille et profiter de la compagnie des personnes que vous aimez ne doit pas être uniquement limité à la période de Noël – cela peut être un sentiment tout au long de l’année. Pour faire simple, j’aime les chansons qui me font du bien. ‘Tis The Season se qualifie définitivement. – Charles McDonald

3 Gui de Justin Bieber



Dès que ces cloches magiques frappent vos oreilles, vous savez que vous êtes prêt pour trois minutes de pur bonheur. Mon plus grand argument pour que le gui soit un banger toute l’année est que Noël n’est jamais mentionné – juste les vacances – mais au minimum, il n’y a pas de honte à écouter ce jam jusqu’en février. C’EST la plus belle période de l’année, et vos options sont vraiment de « traîner » sous le gui ou de jouer dans la neige en hiver. Cela me semble une très bonne affaire. Si vous me voyez jammer sur cette chanson en juin, laissez-moi tranquille. -Caroline Darney

4 Ce Noël par Donny Hathaway



Donny était un grand chanteur de tous les temps et un sacré musicien. Et ici, il a co-écrit une chanson d’amour qui PARFAIT juste être à propos de Noël, un bop funky et dansant que j’ai joué en juin sur une liste de chansons tout aussi géniales. Et si on parlait d’arbres, de gui et de chants de Noël ? Cela se trouve être le thème et ne doit pas être joué uniquement en décembre. – Charles Curtis

5 Le Père Noël arrive en ville par Bruce Springsteen



Bruce Springsteen est l’un des meilleurs conteurs de tous les temps et je ne dis pas cela simplement parce que j’ai une de ses chansons tatouée dans un cœur sur mon bras droit. Il fait un meilleur travail de mise en scène que presque tous les autres musiciens que j’ai jamais entendus et c’est exactement ce qu’il fait lorsqu’il joue Santa Claus is Comin’ To Town avec le E Street Band. Dans un enregistrement d’un spectacle en direct à la fin des années 1970, il a dit à ses fans que lui et le guitariste Steve Van Zandt marchaient le long de la promenade la veille de Noël quand ils ont vu quelque chose venir vers eux. Dans la vidéo, les lumières s’éteignent puis Clarence Clemons, le saxophoniste de 6 pieds 5 pouces du groupe, mieux connu sous le nom de The Big Man, est allumé avec un chapeau de Père Noël. Il chante « Ho ! Ho ! Ho ! » et Bruce passe ensuite quelques minutes à basculer sur la chanson de Noël avant que Clemons ne vous frappe avec un fantastique solo de saxophone. Quand je l’ai vu en live, les fans avaient l’habitude de perdre la tête quand Clemons est entré pour chanter « Tu ferais mieux d’être bon pour l’amour de Dieu » dans la basse la plus profonde que l’on puisse imaginer. Il y a aussi une excellente vidéo de Bruce interprétant cette chanson dans un chapeau de Noël de style cow-boy. Il n’a pas besoin de neiger pour en profiter. Mettez celui-ci à un barbecue en juillet et dites-moi que quelqu’un vous dirait de l’éteindre. —Brian Kalbrosky

6 Le jour où l’amour a commencé par Stevie Wonder



Alors cette chanson est certes un peu déchirante, mais elle est aussi parfaite. Eh bien, la plupart des chansons de Stevie Wonder sont parfaites. Mais celui-ci ? Mec, il capture parfaitement l’essence des vacances. Il ne s’agit pas du cadeau le plus gros ou le plus cher que vous puissiez offrir à une personne. Il s’agit d’amour. Partage de joie. C’est le vrai cadeau. Et cette chanson nous le montre à travers l’histoire qu’elle raconte. – Mike Sykes