Les meilleures chansons d’Eminem : 20 morceaux de rap essentiels

À la fois outrageusement talentueux et controversé, sombrement comique et brutalement honnête, il n’y a jamais eu de star comme Eminem. Les rappeur né Marshall Mathers a gravi les échelons de l’underground hip-hop des années 90 pour devenir l’un des artistes musicaux les plus titrés au monde, et les meilleures chansons d’Eminem tracent son développement continu.

Né à St Joseph, Missouri, Mathers a passé sa petite enfance entre le Missouri et le Michigan, avant de s’installer avec sa mère à Detroit à l’âge de 11 ans. Découvrant le hip-hop au début de son adolescence, il a commencé à rapper avec des amis du lycée et a participé à des compétitions. dans des concours de micros ouverts, gagnant rapidement un public sceptique avec son flow à couper le souffle. Eminem a sorti son premier album, Infinite, en 1996, mais sans style distinctif, l’album n’a pas eu un impact significatif. Un échec qui a profondément marqué le rappeur.

Changeant de direction, Eminem a affronté un alter ego maniaque, Slim Shady – narrateur de plusieurs des meilleures chansons d’Eminem, à travers lequel il pouvait exprimer sa colère avec un humour noir caricatural. Utilisant la ruse sur l’EP Slim Shady de 1998, les résultats ont tellement impressionné le légendaire producteur de hip-hop Dr. Dre qu’il a signé le rappeur à son empreinte Interscope, coproduisant une version étendue, The Slim Shady LP, l’année suivante.

Il n’y a que quelques chansons sur le disque qui ne sont pas rappées du point de vue de Shady. Néanmoins, “Rock Bottom” est l’une des meilleures chansons d’Eminem, détaillant une période particulièrement sombre de sa vie. Pendant ce temps, sous l’égide de son anti-héros titulaire, Eminem s’est senti libre d’exposer tout ce qui lui plaisait sur des fantasmes sombres et comiques tels que le single “My Name Is”, qui présentait Slim Shady comme un lâche vengeur et ogre. canon, et “Guilty Conscience”, sur lequel il utilise son alter ego pour échanger des coups lyriques sur le sujet de l’éthique avec le rappeur invité Dr Dre. Cette faveur lui a été rendue avec intérêt peu de temps après, alors qu’Eminem a livré une série de rimes rapides et tordantes sur le single de son mentor en 2001 “Forgot About Dre”.

Le Slim Shady LP a fait d’Eminem une star mondiale, bien qu’il ait également suscité la colère de nombreuses personnes craignant que ses paroles ne glorifient la violence, la misogynie et l’homophobie. Intrépide (et même se délectant) de la controverse qu’il avait provoquée, l’année suivante, The Marshal Mathers LP l’a trouvé en train de développer les ténèbres de son prédécesseur, mélangeant un humour tranchant avec des attaques personnelles de plus en plus brutales qui souvent brouillé les frontières entre réalité et fiction sur une collection qui comprenait les meilleures chansons d’Eminem à ce jour.

Sa mère – qui l’avait récemment frappé d’un procès en diffamation de 10 millions de dollars – est particulièrement méprisante pour l’ouverture de « Kill You ». Peut-être sa chanson la plus poignante, “Kim” est un fantasme détaillant une dispute imaginaire entre Eminem et sa femme juste avant qu’il ne la tue. Ailleurs, le single à succès “The Real Slim Shady” s’est moqué des célébrités et des détracteurs, tandis que deux morceaux ont montré Eminem dans une ambiance plus réfléchie: “The Way I Am” examine la célébrité et ses répercussions, et l’énorme succès single ” Stan” raconte une mise en garde sur un fan obsédé qui prend les fantasmes violents d’Eminem trop au sérieux. (Cette dernière chanson présente un refrain échantillonné mémorable de Dido, qui figure également dans la vidéo.)

Le Marshall Mathers LP a fait ses débuts au sommet des charts, devenant l’album solo le plus vendu de l’histoire de la musique, déplaçant près de deux millions d’exemplaires au cours de ses deux premières semaines de sortie. Les retombées de ses paroles controversées ont cependant conduit à une année suivante difficile, Eminem faisant face à de nouvelles poursuites judiciaires de la part de sa mère et de son ex-femme. Bien que 2001 soit une année calme pour la nouvelle musique, Eminem offrirait une excitation exceptionnelle aux invités Jay Z‘s The Blueprint album, éclipsant sans doute le Jiggaman lui-même sur “Renegade” – une chanson qui réapparaîtra plus tard sur la version de luxe de la collection à succès d’Eminem, Curtain Call – avec une multitude de couplets marqués par leur étonnante dextérité.

Sorti en 2002, le rock-infléchi Le spectacle Eminem a trouvé Em prenant du recul pour examiner l’impact de sa musique et de sa célébrité. Sur « White America », il accuse le gouvernement américain de censure sur la base de sa mauvaise influence présumée sur les adolescents blancs des banlieues, tandis que sa dispute avec sa mère a été revisitée sur « Cleanin’ Out My Closet » avec un récit au vitriol de son éducation traumatisante. Propulsé par les rythmes stomp-clap de reine‘We Will Rock You’, “Till I Collapse” présente certaines des rimes les plus inventives d’Eminem avec une aide sur le crochet via Nate Dogg. Eminem y révèle également certaines de ses plus grandes influences : « Reggie, Jay-Z, 2Pac et Biggie/André d’OutKast, Jada, Kurupt, Nas et puis moi. (Reggie est le seul et unique Redman.) Slim Shady, quant à lui, fait une réapparition dans la comédie rebelle de “Without Me”, un single à succès qui mérite amplement sa place parmi les meilleures chansons d’Eminem.

Le Eminem Show a été un autre succès gargantuesque, lui valant encore plus de Grammy Awards. Avec sa carrière musicale à son apogée, Eminem a capitalisé en se diversifiant dans l’industrie cinématographique. Il a joué une version fictive de lui-même, surnommée B-Rabbit, dans 8 Mile, un récit de passage à l’âge adulte de ses années de formation en tant qu’aspirant MC à Detroit. Gagnant des éloges de la critique pour son jeu d’acteur, la bande originale d’accompagnement comprenait “Lose Yourself”, une tranche de rap-rock exceptionnelle et lourde qui a valu à Eminem son premier Billboard Hot 100 n ° 1, et dont le statut comme l’une des meilleures chansons d’Eminem de tous les temps ont été garantis lorsqu’il a également remporté un Oscar de la meilleure chanson originale.

2004’s Encore était un complément thématique à The Eminem Show. Il traitait des retombées continues de sa renommée tout en approfondissant la politique, avec des paroles fictives et ostensiblement controversées réduites au minimum. Sur l’échantillon de Martika “Like Toy Soldiers”, il a fait un plaidoyer sincère contre la violence dans le hip-hop. Sorti en single juste avant l’élection présidentielle de 2004, la chanson de protestation anti-guerre « Mosh » était une attaque pointue contre l’administration Bush et la présence continue des troupes américaines en Irak. “Yellow Brick Road”, quant à lui, l’a vu aborder adroitement la fuite de la bande “Foolish Pride”, s’excusant pour une chanson qu’il a écrite au début de sa carrière. Après la sortie de l’album, la rupture du mariage d’Eminem et la mort de son meilleur ami Proof ont précipité les problèmes de dépendance d’Eminem. Après avoir annulé sa tournée européenne en 2005, il s’est mis en cure de désintoxication pour dépendance aux somnifères.

Deux albums de retour, Relapse en 2009 et Recovery en 2010, traitaient de ses batailles. Des morceaux tels que “Déjà Vu”, qui détaille une overdose et sa vie de toxicomane avec une honnêteté rafraîchissante, et “Going Through Changes”, qui détaille son chagrin à la perte de Proof, et son amour continu pour l’ex-femme Kim, ont révélé un côté plus mature de la star. La meilleure chanson de toutes, cependant, est peut-être la collaboration de Rihanna, “Love the Way You Lie”. Il était de retour à son meilleur bolshy sur The Marshall Mathers LP 2 en 2013, qui revisitait son œuvre la plus célèbre. Sur le morceau remarquable “Rap God”, Eminem a confirmé sa position comme l’un des plus grands du hip-hop, utilisant une fois de plus son alter ego Slim Shady pour livrer certains des raps les plus habiles de sa carrière.

Les allusions bibliques sont revenues sur “Walk On Water”, son premier avant-goût de l’album tant attendu Revival, sorti en single surprise en novembre 2017. Avec un crochet gospel chanté par Beyoncé, la chanson voit Eminem jeter un regard réfléchi sur son passé. , répondant aux attentes de ses fans, à la barre qu’il s’est fixée et au « moment où j’avais le monde par les couilles/Eatin’ out my palm ». Reconnaissant sa volonté de continuer à avancer – “Toujours à la recherche du verset que je n’ai pas encore craché” – c’est un rappel aigu que, comme il l’a dit, “Salope, j’ai écrit ‘Stan’!”, mais il continue aussi être l’un des rappeurs les plus réfléchis de l’histoire.

Cela était clairement apparent sur Kamikaze en 2018 et Music to Be Murdered By en 2020, qui a vu le rappeur faire à nouveau preuve de ses talents verbaux. Le premier parodie de manière mémorable la couverture de The Beastie Boys’ Licensed to Ill et présente des apparitions invitées de Royce da 5’9″ et Jessie Reyez. Ce dernier a fait appel à des gens comme Skylar Grey, Ed Sheeran et Q-Tip pour les aider.

Pour plus des meilleures chansons d’Eminem, suivez la liste de lecture Eminem Best Of ici.