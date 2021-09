Les meilleures chansons des Bee Gees : 20 titres des frères Gibb

La première fois que la famille Gibb a fait le tour du monde, c’était de l’île de Man à Manchester en passant par l’Australie. La deuxième fois, c’est avec la puissance imparable d’un catalogue de chansons qui a amené Les Bee Gees ventes de carrière estimées à plus de 220 millions de disques.

C’est avant même que vous commenciez à compter les scores de succès qui ont façonné votre carrière qu’ils ont écrits pour d’autres artistes. Le trio a traversé les générations pop successives et a non seulement survécu aux grands changements de genre, mais a contribué à les créer, en influençant les artistes et en faisant des succès pour d’innombrables autres ainsi que pour eux-mêmes.

Tout simplement, les frères Gibb sont là-haut avec les plus grands groupes et partenariats de composition de chansons de tous les temps. Des décennies après leur premier succès international, ce regard sur les meilleures chansons des Bee Gees est un point de départ vers un recueil de chansons qui pourrait facilement contenir une deuxième liste de 20, et une troisième, et ainsi de suite. Mais cet abécédaire, débordant de classiques, présente quelques-unes des musiques inoubliables qu’ils ont faites au cours d’une apogée de près de 35 ans.

Année internationale zéro, 1967

Catastrophe minière de New York 1941

Il y a eu une période d’incubation de quatre ans entre le premier single sorti dans la maison d’adoption de Barry, Maurice et Robin Gibb en Australie (La bataille du bleu et du gris de 1963) jusqu’à leur arrivée internationale. Ils ont littéralement joué pour leur retour en Angleterre, payant leurs billets en chantant sur le pont du bateau à vapeur Fairsky de la Sitmar Line et en arrivant en février 1967. Mais ensuite, les choses sont allées incroyablement vite. Les frères ont auditionné pour l’imprésario Robert Stigwood, qui n’a pas tardé à parler d’eux comme les nouveaux Beatles, et étaient dans un studio d’enregistrement début mars.

“New York Mining Disaster 1941”, sorti en avril 1967, reste l’un des premiers succès les plus saisissants pour démarrer une carrière internationale. Le récit courageusement austère, inspiré de la véritable catastrophe minière d’Aberfan au Pays de Galles quelques mois plus tôt, a donné à Barry, Maurice et Robin Gibb un premier succès dans le Top 20 au Royaume-Uni et aux États-Unis au début de l’été de cette année-là. « Il y a donc une touche de Les Beatles dans les premières harmonies vocales », a écrit Peter Jones, en examinant le nouveau single du groupe nouvellement annoncé pour Record Mirror, « mais la chanson est dramatique, poignante, bien écrite – et présente un thème mélodique facile à saisir. C’est de la musique pop de première classe. Il suffit de l’acheter.

Aimer quelqu’un

“Aimer quelqu’un”, également du 1er album des Bee Gees, était en fait un flop au Royaume-Uni, culminant juste en dehors du Top 40. Mais c’est devenu leur premier single dans le Top 10 dans d’autres pays, et a posé un jalon pour la couverture pure des Gibbs. Une chanson d’amour intense, mature et polyvalente, elle a été reprise presque immédiatement par Loulou, que Maurice Gibb a rencontré au Top of the Pops et s’est marié plus tard. Nina simonela version immortelle de bientôt suivi, puis plus de 160 autres, par tout le monde de Tom Jones à Janis Joplin.

Les premiers n°1

Massachusetts

Si les Bee Gees étaient censés être de nouveaux Beatles, ils avaient aussi des harmonies qui auraient fait les garçons de la plage ou les mamans et les papas fier. Ils l’ont prouvé avec “Massachusetts”, un single dont l’emplacement au son glamour a séduit les fans européens, dont la plupart ne connaissaient encore les États américains que par leurs noms dans la culture populaire. Au cours de ces premiers mois grisants, la chanson a dominé les charts britanniques pendant un mois en octobre et début novembre 1967.

Je dois te faire parvenir un message

La chanson d’histoire dramatique dans laquelle le narrateur faisait face à la mort était un dispositif populaire des années 1960 et du début des années 1970 (« Green, Green Grass of Home », « Indiana Wants Me », « I Did What I Did For Maria »). Dans cet esprit, le récit d’homme mort de « I’ve Gotta Get A Message To You » a attiré l’imagination des acheteurs de célibataires du monde entier, notamment au Royaume-Uni, où le single est devenu le deuxième numéro 1 des Bee Gees en septembre. 1968. Une certaine disharmonie du groupe et une brève séparation étaient à venir, mais un nouveau succès était au coin de la rue.

Couvert de gloire

Mots

En 1968, tout le monde écoutait les chansons des Bee Gees. “Words” était leur prochain hit, Top 10 au Royaume-Uni et dans de nombreux autres pays, et de nombreux artistes entendraient son potentiel. Glen Campbell était l’un des premiers défenseurs, l’enregistrant pour son album Wichita Lineman, et bientôt il faisait partie du set live du nouveau libéré Elvis Presley. La version qu’il a chantée en août 1969, avec les Sweet Inspirations et l’Imperials Quartet, faisait partie de son album In Person at the International Hotel, Las Vegas, Nevada sorti deux mois plus tard.

Comment pouvez-vous réparer un cœur brisé

Dans une autre approbation de l’âme innée de ce qui étaient des compositions apparemment pop des frères Gibb, “How Can You Mend A Broken Heart” a été transformé en un joyau de la soul par Al Green. L’original des Bee Gees, de l’album Trafalgar, n’a pas été classé au Royaume-Uni, mais c’était un numéro 1 des ventes d’or en Amérique, leur deuxième d’affilée là-bas après “Lonely Days”, qui, remarquablement, a été enregistré le même soir.

Nuits à Broadway

En 1975, « Nights On Broadway » était le deuxième single de l’album « comeback » des Bee Gees, Main Course. Parmi ses nombreux attributs, et encouragé par le producteur Arif Mardin, c’est la chanson qui a prouvé à Barry Gibb qu’il pouvait chanter le falsetto. Un single du Top 10 aux États-Unis mais étonnamment pas un succès au Royaume-Uni, il comportait un groove soul-rock funky joué par Candi Staton, lorsqu’elle s’est précipitée pour obtenir le succès britannique avec la chanson en 1977.

Les années précédant la fièvre

N’oubliez pas de vous souvenir

Mentionnez les Bee Gees dans le même souffle que la musique country et de nombreux esprits se tourneront vers “Islands in the Stream”, leur composition qui est devenue l’hymne de toute une vie pour Dolly Parton et Kenny Rogers. Mais les frères eux-mêmes touché par le genre, notamment sur cette chanson de Barry et Maurice qui a bien inspiré des reprises country de Skeeter Davis et Donna Fargo.

Jours de solitude

Cette chanson réfléchie mais hypnotique est le fruit des retrouvailles des frères, lorsqu’ils se sont remis ensemble pour enregistrer à l’été 1970, suite au départ temporaire de Robin. Essentiellement écrit, Barry a révélé plus tard, en dix minutes dans son appartement de Londres, qu’il figurait sur l’album 2 Years On et s’était hissé au 3e rang du Hot 100.

Mon monde

D’une période de l’histoire du groupe qui est souvent un peu négligée, 1972 a apporté deux nouveaux succès avant d’entrer dans la période aride qui a précédé leur incroyable retour en grâce. “My World” comportait un refrain singalong de marque et a été décrit plus tard par Robin Gibb comme une “petite escapade joyeuse”. Toujours adaptable, les frères l’ont écrit dans les coulisses de la populaire série télévisée britannique de l’époque, The Golden Shot.

Cours vers moi

L’une des inclusions les plus notables sur Barry Gibb’s album des étoiles 2021 Greenfields : Le recueil de chansons des frères Gibb, Vol. 1 est via l’une de ses chansons les moins connues. Brandi Carlile accompagne Gibb sur un remake de “Run To Me”, un autre tube des Bee Gees de 1972 et la première sortie de leur album sous-estimé To Whom It May Concern. Cela faisait partie d’un certain nombre d’albums impressionnants au cours de ce qui est considéré comme la période «crépusculaire» du trio, lorsque leur carrière semblait décliner, incluant également Mr. Natural de 1974. Mais ensuite vint la renaissance.

C’est arrivé à Miami

Jive talkin’

En effet, c’est l’album Mr. Natural qui a commencé la relation des frères avec Arif Mardin, le producteur magistral qui les a aidés à revenir vers une reconnaissance mondiale. Ce LP a à peine frôlé les listes de Billboard, mais il a marqué une évolution vers un son plus basé sur le R&B. Avec les encouragements de Mardin, cela serait exploré plus avant sur le plat principal de 1975, coupé dans ce qui est devenu leur nouveau trou de culasse à Miami, en Floride. La première portion était le “Jive Talkin'” qui restaure l’énergie, qui combinait un rythme étouffant, des voix soufflées et des pistes de synthétiseur brûlantes. Le monde était prêt et l’un des retours surprise de l’année a été assuré.

Fanny (sois tendre avec mon amour)

Après “Jive Talkin'” et le pop-funk de “Nights On Broadway” susmentionné, le troisième single de cette réinitialisation de la boussole des Bee Gees a été une chanson qui a reçu un compliment énorme et peut-être surprenant. Dans un spécial de 35 ans de musique sur le groupe dans Billboard en 2001, Maurice Gibb a révélé que des années après l’album Main Course, lui et sa femme étaient dans un bus à la Nouvelle-Orléans avec Quincy Jones et sa bande.

Le producteur, arrangeur et géant de l’industrie a dit à Maurice qu’il cherchait la bonne personne pour reprendre “Fanny (Be Tender With My Love)”, qui, selon lui, était “l’une de mes chansons R&B préférées de tous les temps”. Barry a également partagé le fait que, lorsqu’ils séjournaient au 461 Ocean Boulevard, de La renommée d’Eric Clapton, à North Miami Beach pendant la réalisation de Main Course, Fanny était le nom de leur femme de ménage.

Le rêve de fièvre et au-delà

Tu devrais être en train de danser

L’album post-mise en scène entre Main Course et l’incroyable phénomène des Bee Gees de la fin des années 1970 était Children of the World. Il a été introduit, à l’été 1976, par la chanson sur laquelle les frères Gibb ont embrassé le disco. Ils ont commencé à travailler sur la piste à Miami avant que les sessions d’album ne se poursuivent au Québec. “You Should Be Dancing” a été un succès mondial majeur et un numéro 1 aux États-Unis avant de faire partie de l’album et du film qui a marqué la réinvention du groupe. Le chapitre suivant, qu’on n’a guère besoin de rappeler, représenté succès à son paroxysme.

Quel profond est votre amour

Le succès de la réécriture de l’histoire de l’ère de la fièvre du samedi soir a fait des Bee Gees des champions du monde d’une manière que ni eux ni personne n’auraient jamais pu concevoir. Pourtant, la chanson qui annonçait la bande originale qui mariait pour toujours les Bee Gees au mouvement disco n’était pas du tout un numéro de danse, mais l’une de leurs ballades les plus appréciées. Barry Gibb a appelé “How Deep Is Your Love” sa propre chanson préférée du groupe, et au cours de la semaine de Noël 1977, cela a commencé trois semaines au sommet du Hot 100 en route vers un Grammy. Une séquence graphique vraiment incroyable avait commencé.

Rester vivant

La chanson qui est synonyme des images d’un John Travolta en costume blanc se pavanant dans la force de la nature qu’était la Fièvre du samedi soir. Avec le falsetto de Barry maintenant pleinement en vigueur, le groupe a eu une glisse imparable dans sa foulée qui a emmené “Stayin’ Alive” dans le Rock and Roll Hall of Fame. Cela a également porté la chanson au n ° 1 pendant quatre semaines en Amérique, le deuxième d’un spectaculaire record de six sommets américains consécutifs qui, à l’époque, égalaient un record détenu par les Beatles.

Fièvre de la nuit

En 1978, la domination des Bee Gees dans les charts était si universelle que leurs plus grands concurrents étaient eux-mêmes. Fin février, alors que “Stayin’ Alive” terminait son règne, “How Deep Is Your Love” figurait toujours dans le Top 10 américain et, maintenant, les programmeurs étaient impatients de commencer à jouer à “Night Fever”. Le thème du film non officiel s’est limité au n ° 1 en un rien de temps, n’attendant poliment que le petit frère Andy Gibb pour prendre son tour au sommet avec “L’amour est plus épais que l’eau”. Les synthés à cordes de Blue Weaver et le piano électrique Fender Rhodes sur « Night Fever » étaient la clé d’un son qui a défini une époque, et la résistance était vaine.

La tragédie

Lorsque la fièvre a éclaté, les Bee Gees sont partis en tenant le bébé d’un mouvement disco qui avait été adopté par la plupart, mais violemment combattu par certains. Le contrecoup a été si sévère qu’il a causé une grande agitation émotionnelle à tous les frères. Mais avant que leur bulle graphique n’éclate, il y avait des ballades n°1 dans “Too Much Heaven” et “Love You Inside Out” et, pris en sandwich entre les deux, l’ultra-pop entraînante de “Tragedy”. Leur génie inné de l’écriture de chansons était tel que les Gibbs l’ont composé, ainsi que “Too Much Heaven” et “Shadow Dancing” de son frère Andy, le même jour.

Revenir à nouveau

Tu as encore gagné

“Love You Inside Out” de 1979 est devenu le sixième numéro 1 des Bee Gees en 18 mois (avec un total de 20 semaines au sommet). Alors que leur légende a continué de croître au cours des décennies suivantes, les choses n’ont plus jamais été les mêmes en termes de singles à succès. Mais au Royaume-Uni, dans toute l’Europe et au-delà, 1987 a apporté des retrouvailles avec Arif Mardin et un retour émotionnel au sommet des charts avec le lent “You Win Again”. Il a atteint le pic britannique 20 ans presque jour pour jour depuis qu’ils l’avaient fait pour la première fois avec “Massachusetts”, littéralement tout juste sorti du bateau.

C’est là que je suis entré

Les frères ont atteint le Top 20 britannique en tant que groupe pour la dernière fois avec une chanson intitulée de manière appropriée pour résumer leur incroyable durabilité dans les annales de la pop. “This Is Where I Came In” était le seul single de ce qui, malheureusement, est devenu leur dernier album, après quoi Maurice est décédé en 2003 et Robin en 2012. Le nom du collectif des Bee Gees n’apparaît peut-être plus sur les nouvelles compositions, mais leur les chansons feront partie du tissu de la musique pop pour toujours.

