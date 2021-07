Les meilleures chansons du générateur de Van Der Graaf : 20 coupes de prog pionnières

Nommé d’après un appareil qui crée de l’électricité à haute tension, Générateur Van der Graaf a été un choc pour le système de la première génération de prog. Si Jon Anderson à la voix ensoleillée et à l’esprit utopique était le golden boy du prog, le leader de VDGG Peter Hammill était sa mauvaise graine, son Richard III, déclamant des visions sombres et existentielles sur le cirque de malheur du groupe (cependant compensé par des moments de beauté délicate ).

Bien que les excentricités du groupe aient empêché un attrait de masse, les fans de prog ont toujours vénéré Van der Graaf Generator comme l’égal de ses pairs plus célèbres comme Genèse, King Crimson, et al. Même lorsque le punk a rendu l’art-rock démodé, Van der Graaf a obtenu un laissez-passer. Hammill était une influence admise et évidente sur l’ancêtre punk John Lydon et d’autres de son acabit, gagnant finalement une place dans l’histoire comme quelque chose comme le Caïn à Abel de Peter Gabriel.

Le coffret monolithique de 20 disques Van der Graaf Generator: The Charisma Years raconte l’histoire d’un groupe qui a exigé d’être différent, faisant la chronique des huit albums qu’ils ont sortis sur Charisma Records entre 1970 et 1978.

Voici une sélection concise des meilleures chansons de Van Der Graaf Generator qui soulignent à la fois l’intensité sans compromis du groupe et leur large éventail d’ambiances et de modes.

Les Rageurs

(Killer, A Place To Survive, Cat’s Eye/Yellow Fever (Running), Sci-Finance, Nadir’s Big Chance)

Quand ils travaillent avec une bonne tête de vapeur, personne ne fait dangereux comme Van der Graaf. Entre la respiration de feu de Hammill, l’orgue Phantom of the Opera de Hugh Banton et le déploiement du saxo par David Jackson comme arme de destruction massive, ils pourraient envoyer Dark Vador courir vers les collines. “Killer” de leur troisième album, H à celui qui est le seul, est un favori des fans qui trouve Hammill se sentant proche d’un requin tueur faisant son chemin solitaire à travers le fond de l’océan. Les riffs voraces de Jackson et les explosions d’orgue de Banton envoient le leader au son sauvage dans l’une de ses performances vocales aggro les plus attrayantes.

En 1976, leur facteur de fureur n’a pas diminué, comme le prouve « A Place to Survive » de World Record. Il commence trompeusement sans prétention avec une intro élancée et funky. Mais une fois que Hammill se penche sur les paroles comme un sergent instructeur maniaque disant à ses troupes ce qu’elles doivent savoir pour rester au nord du sol, les choses deviennent rapidement intenses. Avec son attaque primale, c’est l’une des chansons les plus simples du groupe, mais sa crudité souligne le statut de VDGG en tant qu’influenceur punk. Imaginez si vous pouvez la musique de scène de douche de Psycho jouée par Ultravox de l’ère John Foxx. Le résultat pourrait ne pas s’aventurer loin de l’hypertension haletante de « Cat’s Eye/Yellow Fever (Running) » de The Quiet Zone/The Pleasure Dome.

La formation VDGG qui a tourné en 1978 sans Banton mais plus le violoniste Graham Smith était assez effrayant et agressif pour donner aux punks une course pour leur argent. Comme documenté sur l’album live Vital, “Sci-Finance” (enregistré pour un album solo de Hammill une décennie plus tard) est un démontage d’hommes d’affaires sans scrupules qui ressemble plus à un précurseur du chaos post-punk de The Birthday Party qu’à tout ce qui est lié au prog.

C’est sûrement la chanson la plus claquante qui ait jamais utilisé le mot « débenture ». De ses paroles “Smash the system with the song” à son rugissement primaire et implacable, “Nadir’s Big Chance” de l’album solo de 75 de Hammill du même nom, est un précurseur punk flagrant. Mais la version Vital va encore plus loin, mettant à jour astucieusement les paroles pour brûler les punks qui suivent le camp dans des «costumes de bondage en cuir».

Les épopées

Un fléau de gardiens de phare, après le déluge, Muerglys III)

Vous savez que c’est du prog quand le morceau de 11 minutes et demie qui ouvre l’album (« Lemmings », auquel nous reviendrons plus tard) n’est pas épique. Sorte d’opérette psychodynamique, « A Plague of Lighthouse Keepers » est une suite en 10 parties et 23 minutes qui occupait l’intégralité de la deuxième face de son LP original. Cette pièce des années 1971 Coeurs de pion a tellement de choses à faire que même l’apparition de Robert Fripp à la guitare pourrait passer inaperçue, mais d’une manière ou d’une autre, elle ne semble jamais encombrée. Le groupe a poussé la manipulation de bandes, l’overdub et l’alchimie électronique à un niveau supérieur pour aider à raconter l’histoire d’un gardien de phare perdant son emprise, avec une musique qui correspond à sa dislocation mentale étape par étape.

Étant donné que The Aerosol Grey Machine de 1969 était vraiment un album solo de Peter Hammill déguisé, The Least We Can Do Is Wave to Each Other est généralement considéré comme le premier album « vrai » de VDGG. Ils n’ont pas perdu de temps à préparer un brûleur de grange de 11 minutes et demie dans “After the Flood”. Porté par le son d’orgue d’église sur stéroïdes de Banton, Hammill dévoile un portrait de l’apocalypse nucléaire si détaillé qu’il ressemble plus à un reportage qu’à une prophétie, citant l’avertissement d’Einstein sur les dangers de l’escalade de la course aux armements pour faire bonne mesure.

Qui ou qu’est-ce que “Muerglys III?” Hammill n’est rien si ce n’est joyeusement impénétrable, mais le nom semble être un surnom pour sa guitare dans cette histoire des difficultés d’un musicien aliéné. Le morceau de 20 minutes du World Record de 1976 est l’un des plus complexes du groupe. Il s’ouvre sur une sorte de section de musique de chambre d’avant-garde et parcourt un gant de rebondissements inattendus. Juste pour montrer qu’on ne peut jamais prédire le chemin de Van der Graaf, il se termine de manière improbable par un long jam de reggae évoquant Pink Floyd se défoncer avec les Wailers.

Les Ballades

House With No Door, Refugees, Mike et Susie, The Undercover Man, Votre temps commence maintenant

Les meilleures chansons de Van der Graaf Generator ont toujours affiché des changements d’humeur plus drastiques qu’une salle de restauration à double réservation pour un enterrement de vie de garçon et un réveil. Vous ne pouviez pas demander de meilleures preuves que le « Killer » mentionné ci-dessus faisant suite à « Maison sans porte » sur H à celui qui est le seul. Pendant les premières minutes, ce dernier peut être un Elton John chanson, alors que le piano solennel de Peter Hammill donne le ton d’une mélodie sobre et mélancolique où la métaphore du titre symbolise la solitude et l’isolement. Lorsque la ligne de flûte poignante de David Jackson entre après le murmure de Hammill : « Quelqu’un ne m’aidera-t-il ? », cela constitue l’un des moments les plus beaux du catalogue VDGG.

La flûte de Jackson figure puissamment dans l’ambiance Pachelbel-with-denim de “Refugees” de The Least We Can Do, se mélangeant au violoncelle pour fournir un cadre pop baroque au délicat falsetto de Hammill. Même le sujet est plus chaleureux et plus flou que ce à quoi les fans de VDGG sont habitués, avec Hammill se réjouissant de ses anciens colocataires “Mike et Susie”, le premier étant Susan Penhaligon, qui a finalement acquis une renommée en tant qu’acteur de télévision et de cinéma.

Le côté tendre du groupe était en fait en place depuis leur phase embryonnaire, comme en témoigne “Afterwards” de The Aerosol Grey Machine, une douce idylle dirigée par des organes qui commence comme un hymne au pouvoir des fleurs jusqu’à ce que l’autre chaussure tombe enfin. “The Undercover Man” des années 1975 Dieu bluff commence mesuré et majestueux, avec la musique menaçant de devenir tumultueuse à mesure que le sentiment lyrique s’assombrit, mais les choses atteignent un état étonnamment rachetable à la fin, alors que la piste prend une tournure presque sanctifiée.

Dans les dernières années de Van der Graaf, ils ont gagné encore plus de gravité lorsqu’ils se sont penchés sur une ambiance semi-hymnale. Quelle que soit la lucidité de ses perspectives, « Your Time Starts Now » de A Grounding in Numbers en 2011 est une source d’inspiration sans vergogne, et l’orgue de Banton est à quelques centimètres du territoire ecclésiastique.

Puissance de prog

Thème 1, Empereur dans sa salle de guerre, quoi qu’aurait dit Robert, quand elle viendra

Aussi sui generis que puissent être ces moutons noirs, en fin de compte, ils sont toujours un groupe de rock progressif. Leur plus gros contact avec le grand public a été l’un de leurs moments les plus proggi. L’instrumental de rock classique “Theme One”, un single ajouté aux pressages ultérieurs de Pawn Hearts, est en fait une reprise d’une composition de George Martin. Il a même usurpé la place de l’original en tant que thème de clôture nocturne de la radio BBC, la version du groupe méritant les éloges du compositeur pour démarrer.

“Emperor in His War Room” en deux parties de H à He a un son suffisamment sinistre pour se tenir aux côtés des chansons les plus sombres de Van Der Graaf Generator, mais sa dynamique radicalement changeante et un tir de guitare de Robert Fripp le placent solidement du côté progressif du bilan. “Qu’est-ce que Robert aurait dit?” de The Least We Can Do fait apparemment référence au dispositif inventé par Robert Van de Graaff qui a inspiré le nom du groupe. Ses applications éventuelles dans la technologie nucléaire sont au cœur d’un récit édifiant plein de changements drastiques de temps et d’humeur, ce qui en fait un morceau progressif aussi effrayant que stimulant.

“Quand elle vient” de World Record donne au trope rock de la “femme maléfique” une tournure intellectuelle en jetant avec désinvolture des références au poème classique de Keats La Belle Dame sans Merci et au peintre britannique préraphaélite Edward Burne-Jones, tandis que Hugh Banton explose en orchestre rafales de clavier.

Les excentriques

Lemmings, pionniers sur C, la porte)

Même selon les normes VDGG, “Lemmings” de Pawn Hearts est juste complètement des crackers, de la manière la plus délicieusement sombre. Le simple fait d’ouvrir votre album avec un morceau de 12 minutes intitulé « Lemmings » était assez inédit en 1971. L’occuper avec des phrases comme « les jeunes esprits et corps sur des rayons d’acier empalés » et « des monstres à la gorge de fer forcent nos cris » tandis que passer de la fureur apocalyptique aux murmures déformés va bien plus loin.

« Pioneers Over C » de H à He est le son de quatre jeunes messieurs britanniques qui tentent de renverser votre esprit. Le groupe passe follement d’atmosphères maussades à une sensation dans votre visage, du grattage folk-rock pastoral, un peu de malice avant-gardiste non accompagné et une descente cauchemardesque dans l’obscurité, le tout au cours de 13 minutes.

Hammill qualifiant une chanson de « un peu étrange » s’apparente à Wes Craven déclarant quelque chose d’un peu effrayant, alors prenez son introduction à « La porte » sur Vital pour ce que ça vaut. Le groupe martèle un riff de fil de fer barbelé dans la soumission avec une vitesse et une férocité croissantes tandis que le chanteur brûle l’air autour de lui, pour un effet non loin de Captain Beefheart & The Magic Band défendre un doctorat thèse.

