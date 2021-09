Les meilleures chansons Roots : 20 incontournables du hip-hop

Depuis des décennies, les légendes de Philadelphie Les racines ont été le meilleur groupe live de hip-hop. Mais leurs performances live passionnantes ne seraient rien sans l’un des catalogues de chansons les plus diversifiés de l’histoire de la musique rap. Des grooves inspirés du jazz de leurs premiers projets Organix et Do You Want More ?!!!??! à l’expérimentation illimitée d’albums comme Phrenology et Undun, The Roots ont travaillé sans relâche en studio, absorbant une gamme d’influences et recrutant un casting apparemment infini de collaborateurs talentueux.

Plus que n’importe lequel de leurs contemporains, The Roots a existé comme un modèle de gamme et de virtuosité musicale, prenant les sons du jazz, du rock, du punk, de la drum & bass, du psychédélisme et de l’afrobeat, les incorporant de manière transparente au hip-hop. Avec plus d’une douzaine d’albums studio et de nombreuses faces B, projets parallèles, albums live et projets collaboratifs dans leur catalogue, il serait impossible de résumer définitivement les meilleures chansons proposées par The Roots, mais cette liste offre une introduction à leur sonner.

Écoutez le meilleur de The Roots sur Apple Music ou Spotify.

L’Anti-Cercle

Les Roots ont fait leurs débuts au début des années 90 en jouant sur South Street à Philadelphie. C’est là que le groupe a développé sa fusion du hip-hop et du jazz. “The Anti-Circle” est révélateur de ce premier son Roots. Sur une ligne de basse lisse, Black Thought crache des rimes pleines de lignes intelligentes et de métaphores. Bien que le groupe évolue bien au-delà de ce son, « The Anti-Circle » contient des éléments clés de leur son : un MC d’élite et une musicalité fluide.

La session (la plus longue coupe de groupe de l’histoire)

Dans le hip-hop, une coupe de groupe est lorsque quatre MC ou plus se réunissent et présentent leurs compétences sur une piste. Pour la chanson “The Session”, The Roots a fait venir dix MC en studio pour un barrage de près de 13 minutes de gymnastique rimée. Sur un instrument jazzy à mi-tempo, Questlove et Black Thought lancent des couplets aux côtés du futur membre de Roots Malik B, de Shorty No Mas, affilié à De La Soul, et des membres de la mythique équipe Foreign Objects de Philly. La piste évoque des souvenirs de cette pratique séculaire d’un gang de MC se rassemblant dans les couloirs, les salles de bain et les terrains de jeux et en tapant des rimes dans le cypher.

Distorsion statique

Le premier single de leur premier label, Do You Want More ?!!!??! “Distortion to Static” s’est fait remarquer lors de sa sortie et il ne ressemble toujours à rien d’autre aujourd’hui. Sur un break de batterie épais et texturé et de sombres accords de piano électrique, Black Thought et Malik B échangent des vers furieux et verbeux. Le refrain, une référence subtile au côté obscur de la lune de Pink Floyd, présente Malik, Black Thought et Questlove riant de manière maniaque en arrière-plan. Présage et fulgurant, “Distortion to Static” était un indicateur précoce de l’expérimentation en studio que le groupe adopterait tout au long de sa carrière.

Procéder

Pour le deuxième single de Do You Want More ?!!!??! Les Roots ont opté pour la chanson funky et aérée “Proceed”. Construit sur une ligne de basse groovy et enflammé par Black Thought et la chimie évidente de Malik, la chanson représente les premiers Roots à leur plus accessible. “Proceed” a également un certain nombre d’excellentes versions alternatives comme la partie 2 avec la légende du jazz Roy Ayers et la partie 3 avec le pionnier du rap Philly Bahamadia.

Essaywhuman?!!!?!

Enregistré en direct au légendaire lieu de Philadelphie The Trocadero, “Essaywhuman?!!!?!” est un instantané du pouvoir de The Roots en tant qu’acteur live dans leurs premières années. Une masterclass d’improvisation et d’appel et de réponse, Black Thought rime et scat tandis que Scott Storch, le bassiste Leonard Hubbard, Questlove et le saxophoniste Steve Coleman répondent avec de courts léchages instrumentaux ligne pour ligne.

Traitement silencieux

Avec le crochet doucement chanté de Black Thought et le groove instrumental moelleux du groupe, « Silent Treatment » est un joyau dans le catalogue de The Roots. Conte vivant d’une romance qui a tourné au vinaigre, “Silent Treatment” a gagné une place aux côtés de “” I Need Love ” de LL et ” Passing Me By ” de The Pharcyde dans le panthéon des chansons d’amour hip-hop.

L’exploit des clones. Dice Raw et MARS Co-op

Quand est venu le temps d’enregistrer Illadelph Halflife, The Roots a intentionnellement fait un virage vers un son et une approche de production plus durs et plus robustes. Ce nouveau son a été illustré par leur single “Clones” de 1996. Accompagnés de percussions à couper le souffle et d’un sample rêveur de Quincy Jones/Valerie Simpson, Black Thought et Malik B échangent des barres enflammées et prêtes au combat avec MARS Co-op et Dice Raw.

Ce qu’ils font feat. Raphaël Saddiq

Le troisième single d’Illadelph Halflife, “What They Do” est une critique cinglante de l’industrie du rap nichée dans une jam soul relaxante. Avec un crochet endormi et une guitare de Tony ! Toni ! Ton! chanteur/guitariste Raphael Saddiq, Black Thought s’étend sur quelques couplets concis tandis que les pistes et léchages habiles de Saddiq atterrissent quelque part entre George Benson et Curtis Mayfield.

You Got Me feat. Eve et Erykah Badu

Au moment où The Roots a sorti sa chanson “You Got Me”, en 1999, le groupe était bien établi en tant que chouchou de la critique, mais toujours à la recherche d’un véritable succès. Le succès commercial se présenterait sous la forme d’une chanson d’amour mélancolique composée par le claviériste Scott Storch et écrite par une future superstar de North Philly nommée Jill Scott. “You Got Me” trouve Black Thought et Eve échangeant des histoires d’amour et de méfiance sur un instrument qui marie soul, hip-hop et drum & bass. La chanson a été un succès, a valu au groupe un Grammy, et a finalement propulsé leur album, Things Fall Apart, au statut de platine.

Dynamiter! exploit. ELO

Sur un rythme plein d’entrain et de guitare « Dynamite ! » est l’un des points forts de Things Fall Apart. Black Thought et ELO s’affairent et leurs versets révèlent une chimie délicieuse. Produit par la regrettée légende du hip-hop de Detroit J. Dilla, “Dynamite!” il reste un favori de la foule.

Le retour à l’innocence perdu feat. Ursula Rucker

La première série d’albums de The Roots (Do You Want More ?!!!??!, Illadelph Halflife et Things Fall Apart) s’est terminée par un poème de la poétesse née à Philly, Ursula Rucker. “Le retour à l’innocence perdue” de Things Fall Apart est peut-être le plus profond et le plus dévastateur de la trilogie. Musicalement, “The Return to Innocence Lost” est tendre et subtil, ouvrant un espace à Rucker pour raconter une histoire poignante d’abus, de perte et de traumatisme intergénérationnel.

L’eau

En plus d’être l’une des chansons les plus complexes du catalogue de The Roots, « Water » est aussi l’une des thématiques les plus personnelles et douloureuses du groupe. Travaillant sur un groove caoutchouteux et syncopé, Black Thought raconte une histoire horrible de la descente de son partenaire de rimes Mailk B dans la toxicomanie, établissant un lien entre les luttes de Malik et la célèbre crise des opioïdes de la ville de Philadelphie. D’une durée de plus de 10 minutes, la seconde moitié de “Water” (intitulée “The Abyss”/”The Drowning”) trouve le groupe évoquant le son d’un esprit déchiré par la dépendance par l’utilisation de musique évocatrice et avant-gardiste. textures. “Water” met en valeur la capacité unique de The Roots à utiliser la musique rap pour cartographier des royaumes émotionnels plus sombres.

Pensée @ Travail

“Thought @ Work” trouve Black Thought et The Roots en mode fête à fond. Sur un breakbeat contagieux, Black Thought devient nucléaire, enchaînant des punchlines, des fanfaronnades d’élite, des références historiques, et plus encore. L’affaire entière a le sentiment d’une confiture de parc des premiers jours du hip-hop. Vous pouvez fermer les yeux et imaginer le son émis par un mur de haut-parleurs Cerwin-Vega et secouant le béton pour en faire des blocs.

La graine 2.0

Une version accrocheuse et musclée de “The Seed” de Cody Chesnutt, “The Seed 2.0” de The Roots, transforme la version de Chesnutt en un hymne avant-gardiste mais accessible. Black Thought s’inspire de l’ambiance lothario de Chesnutt et l’étend, créant un monde vivant de sexe, de rock’n’roll et de drogue de la célébrité.

Reste calme

Avec son flip inventif du “Harlem Hendoo” du trompettiste Al Hirt, “Stay Cool” révèle les meilleurs attributs absolus de The Roots. À la base, The Roots est un groupe virtuose avec la capacité non seulement de jouer n’importe quoi, mais aussi de le réutiliser et de le filtrer à travers une lentille hip-hop. Alors que Black Thought glisse sur la piste et que Martin Luther chante sur le crochet, il est difficile de ne pas entendre l’idée de « cool » à la fois comme état d’être et mode de vie.

Dans l’amour avec le micro feat. Dave Chappelle, Skillz et Truck North

Un rauque et chaotique du catalogue de The Roots avec Skillz, Truck North et le comédien Dave Chappelle. Skillz démarre avec une métaphore étendue centrée sur son amour pour l’art du MCing. Les ad-libs de Dave Chappelle ajoutent une énergie maniaque à la procédure, tandis que Truck North reprend le troisième couplet avec un premier vol de scène. Une coupe amusante et rythmée, chaque MC exerce des compétences si intenses qu’ils ont même “des rimes qui coulent des pages”.

Bébé

Une coupe dormante nichée au milieu de la théorie des jeux de 2006, “Baby” est l’une des coupes les plus fines et les plus bizarres de l’histoire de The Roots. Associant un instrument sombre et obsédant à des paroles décrivant l’infidélité et un crime passionnel sans nom. La ligne de basse de Hub et la guitare trippante de Kirk Douglas se marient à merveille, nous emmenant dans un bref voyage vers le côté diabolique et psychédélique du blues. En un peu moins de trois minutes, nous nous retrouvons à un carrefour où Nick Cave rencontre Howlin Wolf.

S’il te plait ne pars pas

« Please Don’t Go » est une autre chanson moins connue du catalogue The Roots. Produit par J. Dilla, c’est un morceau groovy et amoureux qui voit la voix douce de Black Thought prendre le dessus.

Je ne peux pas arrêter ça

Enregistré peu de temps après la mort prématurée de J. Dilla, “Can’t Stop This” est un hommage affectueux et sincère au camarade musical déchu du groupe. En utilisant l’instrumental “Time: Last Donut of the Night” de Dilla, Black Thought honore la mémoire de Dilla tout en abordant des sujets tels que le crime, la pauvreté et les crises de foi que ces luttes peuvent provoquer. Sur la seconde moitié de la piste, le son s’étend, se contracte et se transforme alors que les messages vocaux enregistrés des amis et des pairs de Dilla transmettent des mots d’amour, de respect et d’admiration.

Comment je m’en suis remis

Sorti un an après que The Roots ait fait un pivot dramatique, acceptant de devenir le groupe maison du spectacle de Jimmy Fallon, How I Got Over est un album remarquablement évocateur qui regorge de brefs moments où le groupe semble carrément optimiste. Il est cependant tempéré par une vision du monde durcie/cynique qui donne des hauts et des bas dramatiques. Un exemple clair de cette dynamique est la chanson titre de l’album. Avec son rythme funky et uptempo et le refrain montant de Dice Raw, “How I Got Over” se sent bien, mais ses paroles racontent une histoire douce-amère de survie et de lutte. Au moment où Black Thought nous rappelle que « J’ai pleuré parce que j’ai grandi en pleurant », toute illusion que le nouveau concert ou les succès commerciaux de The Roots amèneraient le groupe à se détourner de certaines de leurs tendances thématiques les plus sombres, a été chasser efficacement.

Vous pensez que nous avons raté l’une des meilleures chansons de Roots ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.