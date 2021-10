Les meilleures chansons sur le rock’n’roll : 12 hymnes classiques

Il était une fois, les personnes en deuil pensaient qu’aucune grande chanson rock’n’roll n’avait été écrite après mon pote houx est mort en 1959. Au fil des ans, le punk et grunge essayé de le subvertir de l’intérieur. De nos jours, les commentateurs ne peuvent pas décider si le rocher est mort, mourant, a besoin d’être sauvé ou prêt à se relever. Où que vous vous trouviez, l’esprit de la musique rock devrait être bien vivant lorsque vous montez le volume sur ces 12 chansons qui glorifient le rock’n’roll.

12 : Bill Haley et ses comètes : « (Nous allons) faire du rock autour de l’horloge » (1954)

Le premier single n°1 de l’histoire du Billboard Hot 100 n’a pas seulement glorifié le rock’n’roll ; il l’a présenté au monde. Le terme a été inventé en 1947, mais aucune chanson rock n’avait touché un public proche de l’échelle de « (Nous allons) Rock autour de l’horloge ». Avant d’enregistrer la chanson écrite par Max Freedman et Jimmy DeKnight, Bill Haley et ses camarades de groupe avaient joué des centaines de danses de lycée, se mettant au diapason des préférences vernaculaires et dancefloor des adolescents américains. Il s’avère que les jeunes voulaient le rhythm’n’blues de l’Amérique noire, et ils s’amusaient à copuler – 24 heures sur 24, même ! Mais s’ils ne pouvaient pas chanter cela dans les gymnases du New Jersey, leur nouveau genre de choix suffirait. « (We’re Gonna) Rock Around The Clock » a d’abord bafouillé commercialement, mais une fois qu’il a été choisi pour la bande originale du film à succès Blackboard Jungle de MGM (sur les délinquants adolescents, rien de moins), la chanson était en route vers l’immortalité .

11 : The Killers : « Glamorous Indie Rock And Roll » (2004)

Cette chanson est sortie après le pic commercial du rock’n’roll – et était une face B en plus. Les tueurs étaient l’un des plus grands groupes de rock à émerger dans les années 00, dominées par le rap, mais cela ne voulait pas dire que Brandon Flowers et sa compagnie étaient au-dessus de devenir un peu effrontés. Sur ce Chaud l’agitation titre bonus (il a été officiellement publié sur leur compilation de 2007, Sciure), Flowers se moque des critiques qui pensaient que son groupe recherchait la crédibilité du rock indie cool plutôt que les concerts en tête d’affiche du festival et la célébrité internationale qu’ils ont rapidement attirés. Les riffs grondent et les crochets sont anthémiques, mais des lignes telles que « Two of us feuilletant un magazine de friperie » sont en effet sardoniques. Dieu merci.

10 : Billy Joel : « C’est toujours du rock and roll pour moi » (1980)

Le pianiste était devenu nostalgique au début des années 80, s’imprégnant du « funk chaud » et du « cool punk » de l’ère de la nouvelle vague, pour ensuite hausser les épaules et cracher le titre de ce classique de la radio rock. Billy Joel a été beaucoup de choses – auteur-compositeur légendaire, puissance commerciale – mais il n’a jamais été tout à fait cool. Dans cette ode au doo-wop et au R&B sur lequel il a grandi, cependant, Joel possède son caractère carré comme la légende du rock’n’roll qu’il est.

9 : Chuck Berry : « Johnny B Goode » (1958)

Chuck BerryLa chanson signature de ‘ glorifiait le rock’n’roll, bien sûr, mais saluait aussi ce que le rock peut faire quand on le joue vraiment bien : être payé. Chuck pouvait riffer mieux que quiconque, et avec tout son flair pour les spectacles sur scène, il serait le premier à vous dire à quel point le rock’n’roll le rendrait riche. Johnny est un pauvre garçon de la campagne presque analphabète qui joue de la guitare près des voies ferrées, mais ses babines sont si étranges qu’il n’a pas besoin de section rythmique, juste le vacarme des trains pour rester dans le temps. Les mots de sa mère capturent parfaitement le rêve américain de Berry : « Un jour, tu seras un homme et tu seras le leader d’un grand vieux groupe. »

8 : Don McLean : « Tarte américaine » (1971)

Il y a une raison pour laquelle cette chanson folk-rock obscure de huit minutes a été scrutée comme une pierre de Rosette de la tradition des baby-boomers pendant près de 50 ans : Don McLean avait le point de vue d’un barde sur ce qui était arrivé au rock’n’roll entre Woodstock et l’accident d’avion qui a tué Buddy Holly. Mais ce n’est pas exactement une lettre d’amour aux années 60. Après que McLean ait enregistré des assassinats, le La guerre du Vietnam, la mort de Janis Joplin et la rupture de Les Beatles, il ne peut se débarrasser de sa crainte persistante que rien ne soit plus pareil depuis le 3 février 1959.

7 : Elton John : « Crocodile Rock » (1972)

« Crocodile Rock » a ramené les auditeurs à leurs jours de danse de jukebox pré-Beatles, avec Eltonle riff d’orgue Farfisa en direct et le falsetto fantaisiste guident le chemin. Il n’a jamais pris cette chanson rock’n’roll trop au sérieux, mais elle a fait quelque chose que les précédents singles « Rocket Man » et « Tiny Dancer » n’ont pas fait – atteindre le sommet du palmarès Hot 100 de Billboard, marquant le premier numéro 1 d’Elton dans le États-Unis ou Royaume-Uni. Et la façon dont il encadre l’accident d’avion de 1959 et l’invasion britannique (« Les années ont passé et le rocher vient de mourir / Suzie est partie et nous a quittés pour un type étranger ») enseigne l’histoire aussi bien que « American Pie », mais avec une même meilleur crochet et dans environ la moitié du temps.

6 : Grand Funk Railroad : « Nous sommes un groupe américain » (1973)

Avant d’enregistrer leur chanson signature, Chemin de fer Grand Funk a été mêlé à une bataille juridique avec leur manager récemment licencié, six albums dans une carrière qui ne les a jamais vus briser le Top 20 du Billboard Hot 100. Mais après avoir atteint le n ° 1 avec « Nous sommes un groupe américain », la réputation (et la patrie) des émeutiers de Flint, Michigan, ont été rapidement immortalisées. Les couplets du batteur Don Brewer atteignent un niveau presque célèbre du rock’n’roll : faire la fête avec des groupies d’Omaha, jouer au poker avec une légende du blues texan et le guitariste Mark Farmer hurlant d’un océan à l’autre sur un refrain légendaire.

5: KISS: « Detroit Rock City » (1976)

« La ville de Flint Rock » ? « Detroit » a juste une meilleure sonorité. C’était un album live, des années 1975 Vivant! CA a fait EMBRASSER stars, et le groupe emblématique l’a suivi avec une chanson rock’n’roll qui a capturé tout le feu et la fureur de leurs concerts. Son attaque à double guitare implacable et mortelle inspirerait les géants du heavy metal de la prochaine décennie, et une génération plus tard, « Detroit Rock City » a été davantage immortalisé dans la comédie nostalgique du même nom.

4: Reine: « We Will Rock You » (1977)

Boum boum, applaudissez. Boum boum, applaudissez. Le guitariste Brian May a écrit « Nous allons vous bercer » pour inspirer des chants de foule incendiaires, et le résultat a été une torpille de deux minutes qui a continué à monter en flèche reine foules, foules de football, foules de basket-ball, foules de compétitions de pom-pom girls, foules de décathlon académique… vous voyez l’idée. Le tout est une poussée de sérotonine sonore : le piétinement, le chant, l’outro solo de guitare, et le fait qu’il est souvent entendu juste après sa face A, une petite chanson avec un attrait similaire appelée « We Are the Champions ».

3: Bob Seger: « Old Time Rock And Roll » (1979)

A la fin des années 70, disco était énorme et là pour rester, mais ce rocker du cœur grisonnant avait quelques plaintes; contrairement à la masse grossière du contingent « Disco Sucks », il pourrait toujours vous faire taper du pied. « Tu ne me feras même jamais tomber par terre », grogne Seger sur cette lettre d’amour à l’apogée du jukebox des années 60, accompagnée d’une escapade bluesy piano-rock du Silver Bullet Band qui est néanmoins… groovy.

2 : Oasis : « Rock’n’Roll Star » (1994)

La première chanson du premier album d’Oasis, « Rock’n’Roll Star » était l’introduction parfaite à un groupe qui mourait d’envie d’être le prochain Beatles. Pendant cinq minutes, Oasis ne lâche jamais prise, fonce avec des riffs britpop contagieux et une mythologie magnétique : abandonnez votre vie ennuyeuse, conduisez jusqu’à la ville, jouez de la musique rock, adonnez-vous à tout. Ce qui a suivi pour les frères Gallagher ne devrait surprendre personne : la célébrité, les querelles, les excès, les « Quoi qu’il en soit, voici ‘Wonderwall' » meme.

1 : Joan Jett et les Blackhearts : « J’aime le rock’n’roll » (1982)

Un groupe des années 70 appelé The Arrows l’a écrit, mais n’a pas pu en faire un tube. Quelques années plus tard, Joan Jett l’a adoré, mais n’a pas pu convaincre son groupe, The Runaways, de le reprendre. Tout cela valait la peine d’attendre. Avec The Blackhearts, Jett a créé une chanson de couverture fanfaronne qui a amené « I Love Rock’n’Roll » au sommet du Billboard Hot 100, le grain intact. Voici pour amener la foule de rock classique sur la piste de danse sans avoir à perdre votre crédibilité punk.

