Les meilleures chasses au trésor Far Cry 6

Il y a quelques nuits, alors que je jouais à Far Cry 6, je suis arrivé dans une petite cabane au bord de la plage qui était entourée d’une haute clôture. À l’intérieur, j’ai trouvé des notes sur un homme terrorisé par une mangouste. Quand il l’a finalement attrapé, il l’a piégé dans son hangar derrière sa maison pendant qu’il ramassait de l’essence. Alors je me suis faufilé, j’ai trouvé sa clé du hangar et j’ai laissé sortir cette fichue chose. J’ai pulvérisé plus de balles que prévu, mais la mangouste est morte. Ensuite, il a laissé tomber une clé d’un coffre au trésor à l’intérieur de la maison. J’ai sorti un pistolet cool de l’épreuve.

C’est l’une des nombreuses missions secondaires de chasse au trésor que vous pouvez rencontrer dans Far Cry 6, et presque toutes sont excellentes d’une manière ou d’une autre. Ces missions mélangent souvent comédie, histoires bizarres et énigmes dans certains des meilleurs moments du jeu. Comparé à la nature stéréotypée du jeu dans son ensemble, ou à son récit imparfait, les Chasses au trésor se démarquent absolument.

Dans Far Cry 6, les chasses au trésor sont des quêtes secondaires qui se déroulent souvent dans un emplacement central qui chargeront le joueur de puzzles, offriront des notes et nécessiteront peut-être une plate-forme légère avant d’atteindre votre récompense. Ils impliquent rarement des combats, en dehors du tir sur des animaux ou des serrures de porte. Ils sont un nettoyant de palette parfait après avoir passé des heures à faire exploser le monde.

Après plus de 30 heures, j’ai déjà battu le jeu et vu les crédits, mais les chasses au trésor m’ont fait revenir nuit après nuit. Les développeurs et les concepteurs de Far Cry 6 s’amusent avec le design et n’ont pas peur de devenir un peu bizarres. Comme, par exemple, explorer une centrale électrique qui est devenue un sanctuaire obsessionnel pour le chef de la nation insulaire. Ou explorer un piège à touristes sur le thème des amoureux des pirates trahis.

Une autre grande chasse au trésor que j’ai rencontrée impliquait une brasserie et un homme qui s’était piégé lui-même et sa super-arme douce et personnalisée dans un bureau au sommet du bâtiment. Pour y monter, j’ai dû déverrouiller des portes, ouvrir des vannes et quelques autres choses que je ne gâcherai pas ici. Le résultat final est une explosion géante qui déchire un trou au sommet de la brasserie, vous permettant de monter dans le bureau pour trouver un lance-roquettes à bière. (C’est une très bonne arme, je comprends pourquoi il voulait la cacher à la dictature et à l’armée de Yara.)

J’ai aussi adoré la chasse au trésor qui se déroule dans une boîte de nuit souterraine abandonnée qui a été inondée. Pour atteindre son trésor secret, vous devrez vous frayer un chemin à travers une eau chargée d’électricité, sinon vous frayer un chemin à travers des passages cachés. Je ne veux pas en gâcher trop ou révéler comment les résoudre, mais croyez-moi. Si vous n’avez pas regardé les chasses au trésor dans Far Cry 6, vous devriez le faire. Pour les trouver, recherchez les icônes de diamant de couleur rose sur la carte principale.

Si vous étiez un fan des missions secrètes de préparation de Far Cry 5, comme l’ancien Kotaku EIC Stephen Totilo, celles-ci seront probablement dans votre ruelle. À certains égards, les chasses au trésor semblent inspirées par ces merveilleuses quêtes secondaires axées sur les énigmes retrouvées dans le Montana numérique.

Ces chasses au trésor Far Cry 6 (et les cachettes de Far Cry 5) sont si bonnes que je souhaite vraiment qu’Ubisoft fasse un jeu de puzzle et d’exploration en monde ouvert complet à un moment donné. Quelque chose sans beaucoup ou même aucun jeu de tir, avec beaucoup plus d’énigmes à résoudre et en utilisant la même technologie. Jusqu’à ce que cela se produise, j’ai encore quelques chasses au trésor à terminer dans Far Cry 6. Que puis-je dire, je suis un adepte des grandes cartes, de l’action et de la folie démesurée du monde ouvert.