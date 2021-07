Les meilleures choses à acheter chez Whole Foods

ufs élevés au pâturage

Whole Foods est un grand spécialiste des produits sans cage depuis plus d’une décennie, mais ils ont depuis élargi cela pour ajouter d’autres qualifications; leurs œufs 365 Everyday Value sont également élevés au pâturage.

Laits de noix

Il n’y a pas grand-chose que le magasin n’a pas en termes d’alternatives au lait non laitier. Leur large sélection de lait d’amande, en particulier, est très populaire.

Laits d’avoine

Comme nous l’avons dit. Tant. Laitier. Alternatives. Lorsque l’engouement pour le lait d’avoine a commencé, Whole Foods s’est approvisionné en articles de marques telles que la marque culte Califia Farms.

Collations aux pois chiches de Biena

Avez-vous eu ces délicieux morceaux de pois chiches croustillants? Savez-vous ce que c’est que d’être VIVANT ?

Kite Hill “Fromage à la crème”

Kite Hill fabrique ses tartinades de style fromage à la crème à partir de noix, et Whole Foods est connu pour proposer une vaste sélection.

Huiles d’olive

IL SONT TELLEMENT BEAUCOUP ET 👏 ILS SONT TOUS TELLEMENT 👏 PUR 👏 ET BON.

Amandes Trempées Maigres

Lorsque vous considérez le fait que ces noix contiennent 70 % de sucre en moins que les amandes traditionnelles enrobées de chocolat, vous pouvez presque vous convaincre qu’il s’agit d’un aliment santé.

Des céréales

Non seulement il existe à peu près toutes les saveurs de céréales (ou une version 365), mais elles sont beaucoup moins chères que dans les autres magasins.

Ghee

Un super produit de niche, mais pour lequel certaines personnes mourraient. Whole Foods est sur le rythme du ghee depuis un certain temps maintenant.

Beurre d’arachide

Encore une fois, il existe environ un million de marques de beurre de cacahuètes chez Whole Foods, mais leur beurre de cacahuète 365 produits de tous les jours est (1) sain et (2) délicieux. Justin obtient une mention honorable, cependant. Salut @Justin, ill.

Aliments indiens gastronomiques de Sukhi

La marque de cuisine indienne gastronomique, Sukhi’s, a des fans pour les daaaays. Bien que ce repas rapide de tikka masala soit un favori, leurs wraps de style indien (trouvés dans la section congélateur) sont également incroyables. Le samosa végétarien, en particulier, est une joie.

Caramels au chocolat noir et sel de mer

Honnêtement, le dessert de collation le plus délicieux qui ait jamais existé.

Savons

Ne dormez pas dans le rayon beauté de Whole Foods, en particulier leurs savons sont incroyables. Les parfums de A La Maison de Provence vous feront voyager en France, tandis que Goodsoap est un favori de Whole Foods.

Fruits surgelés

Une autre ligne de maison qui vaut la peine d’être achetée à 100%. Leur sélection de fruits surgelés est A+ et facilite la vie d’un million de personnes chaque jour, à peu près.

Huile de noix de coco

Délicieux, nutritif et exclusif à Whole Foods.

Dang chips de noix de coco

Il existe de nombreux substituts de chips, mais aucun n’est plus addictif que les chips de noix de coco Dang. Les fines tranches vaporeuses de chair de noix de coco vous feront presque jurer de renoncer complètement à la malbouffe.

Récolte inoffensive

Et pendant que vous jonglez avec votre huile de noix de coco et vos copeaux de noix de coco, vous voudrez peut-être aussi acheter certaines de ces bonnes choses. Faites-nous confiance, vous ne le regretterez pas.

Croustilles de Plantain

Si vous vous trouvez dans l’allée des collations, n’oubliez pas de prendre ces délices sucrés et salés. Mais vous saviez déjà faire ça !

Croustilles de patate douce Garden of Eatin

Sept Tortillas

Ces options sans gluten sont toujours disponibles chez Whole Foods.

Pâtisseries Fraîches

Êtes-vous même humain si vous parcourez une section de pain et de pâtisserie Whole Foods et n’achetez pas … tout cela?

Buffet de salade

Le bar à salades et les bars chauds sont si frais et raffinés qu’il est facile de se laisser emporter. Les experts de Whole Foods savent tirer parti des balances que le magasin met tout autour de ces zones et comment le pirater au mieux pour que leur déjeuner soit plus proche de 7 $ que de 17 $.

riz brun

Bien qu’il existe de nombreuses options de riz chez Whole Foods, les gens ne jurent que par la texture et la douceur naturelle du produit de cette marque en particulier.

Presque tout ce que vous pouvez acheter en vrac

Les noix, les épices, les poudres et les collations du magasin sont facilement accessibles et permettent des achats en vrac relativement bon marché, compte tenu de ce que vous obtenez. Ceci d’une fille qui a déjà pris un coup de pied de baie de goji sur tout pendant un mois … et a dépensé environ 20 $ dans le processus.

Yaourt à la Citrouille

Ceux qui aiment les choses à saveur d’automne savent que le yogourt aux épices à la citrouille 365 est le seul moyen acceptable d’ajouter cette touche de citrouille à votre petit-déjeuner.

Craquelins GG

Beaucoup de gens les aiment. Fin de l’histoire.

Au-delà des hamburgers à la viande

Le jour où ils sont arrivés chez Whole Foods, le monde a changé à jamais.

Fromage à grignoter à la mozzarella fraîche BelGioiso

Ceux-ci ne sont pas exclusifs à Whole Foods, mais bon sang, savent-ils comment placer stratégiquement un joli petit fromage à grignoter près des fromages essentiels absolus pour lesquels vous êtes spécifiquement venu ou quoi?

Crèmes Sandwich au Chocolat

Oui, ce sont essentiellement des Oreos. Oui, ils sont vraiment délicieux.

Amandes cornichons à l’aneth

Un pickleback, mais sous forme de noix. Une collation à boire parfaite, en gros.

Sumo Mandarine Mandarines

Lorsque ces bébés entrent en saison, courez, ne marchez pas, jusqu’à votre Whole Foods local. Cet agrume est devenu un favori des clients, ils se vendent donc rapidement.

Filets de saumon de l’Atlantique d’élevage

Nous comprenons : le poisson congelé semble être un article étrange à mettre dans une liste des meilleurs vendeurs … mais vous n’avez pas encore essayé les filets de saumon de l’Atlantique congelés de Whole Foods. Attends.

Sandwichs à la crème glacée

Qui n’aime pas les sandwichs à la crème glacée? Eh bien, la marque 365 Whole Foods vous propose de la crème glacée biologique. Bas ça.

Chou-fleur en riz

Des sacs surgelés de chou-fleur en riz éliminent les charges lourdes lorsque vous souhaitez préparer un dîner sans glucides.

Pizza au fromage en croûte de chou-fleur

Encore une fois, le chou-fleur est roi, en plus du fait qu’il faut du temps pour le préparer soi-même. La prochaine fois que vous aurez envie d’une pizza sans gluten et sans céréales, essayez-la dans l’allée du congélateur.

Barres de céréales aux fraises

Ce petit-déjeuner sur le pouce n’est meilleur que lorsque vous réalisez qu’il est fait de grains entiers.

Eau minérale pétillante italienne

Ouvrez une bouteille d’eau minérale pétillante italienne de Whole Foods et dites-nous que ce n’est pas la chose la plus rafraîchissante que vous ayez jamais goûtée.

Tess Koman Digital Director Tess Koman couvre les dernières nouvelles (alimentaires), les articles d’opinion et les reportages sur les événements plus importants dans le monde de l’alimentation.

