Les meilleures citations de Sex and the City de Stanford Blatch .

L’acteur a joué Stanford dans Sex And The City (Photo: Rex)

Les fans de Sex and the City se souviennent aujourd’hui de l’éclat de Stanford Blatch, après la mort de l’acteur Willie Garson à l’âge de 57 ans.

Garson est décédé mardi entouré de sa famille après une courte maladie; on lui avait diagnostiqué un cancer du pancréas.

Alors que Garson a eu de nombreux rôles à la télévision et au cinéma tout au long de sa carrière, dont Mozzie dans White Collar, c’est sa performance en tant que Stanford dans Sex and the City dont on se souviendra le plus.

Garson a joué le meilleur ami gay de Carrie Bradshaw, Stanford, de la saison 1 à la saison six de la série, apparaissant dans 27 épisodes, ainsi que dans les deux films dérivés en 2008 et 2010 – la suite s’est ouverte avec le mariage de Stanford et Anthony Marantino, avec une performance invitée de Liza Minelli.

Il avait repris son rôle pour la prochaine série limitée And Just Like That…, et avait été photographié en train de filmer avec Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw) et Mario Cantone (Anthony Marantino) à New York.

En souvenir du personnage emblématique, voici quelques-unes des citations les plus emblématiques de Stanford de Sex and the City.

Stanford était toujours à portée de main avec une plaisanterie brillante (Photo: Paramount Pictures/Newsmakers)

Stanford : Répars moi.

Carrie : Comment sais-tu qu’il est gay ?

Stanford : Je l’ai vu faire du roller sur la huitième avenue. C’est assez.

Carrie : Qu’est-ce qui ne va pas avec les cigarettes ?

Stanford : Rien, ils sont fabuleux !

Stanford : Je ne peux rester que quelques minutes. J’ai des billets pour les Monologues du vagin.

Carrie : Pourquoi?

Stanford : Ce n’est pas parce que je ne mange pas au restaurant que je n’entends pas les spéciaux.

Garson avait filmé le redémarrage de Sex and The City (Photo: Elder Ordonez / SplashNews.com)

Stanford : Comment ne pas avoir de psy ? C’est Manhattan. Même les psys ont des psys. J’ai trois.

Carrie : Non, vous ne le faites pas.

Stanford : Oui, un pour quand je veux être câliné, un pour quand je veux un amour dur et un pour quand je veux regarder un bel homme.

Carrie : C’est malade!

Stanford : C’est pourquoi je vois les deux autres.

La monogamie est de nouveau en train de disparaître. Il a fait un bref retour dans les années 90, mais à l’approche du millénaire, chacun laisse ses options ouvertes.

Sexe et la ville



(Après qu’Heidi Klum ait enjambé Carrie quand elle est tombée sur la piste) Oh mon dieu, elle est une tueuse de mode !

La puberté est une phase, quinze ans de rejet est un mode de vie.

Carrie : Oh mon Dieu, j’adore la Belle au bois dormant ! La musique, les décors, les costumes ! C’est tellement romantique!

Stanford : Tu l’aimes seulement parce qu’elle dort cent ans et qu’elle ne vieillit pas.

Nous jugeons tous. C’est notre passe-temps. Certaines personnes font de l’art et de l’artisanat. Nous jugeons.



