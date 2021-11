Les meilleures consoles PlayStation 1 ont été battues en enfer et en arrière

Je me souviens que la première PlayStation que j’ai eue n’était même pas vraiment la mienne, c’était une que moi et un groupe de gars avec qui je vivais en Angleterre avions acheté et partagé. Et pendant que cela fonctionnait, il était aussi dans le pire état imaginable, couvert d’autocollants et de poussière de copeaux et de taches de bière et Dieu sait quoi d’autre.

Avance rapide de quelques décennies et, après avoir travaillé sur ce site Web pendant si longtemps, je me suis habitué à la seule console PlayStation que je vois ces jours-ci étant celle de la page Wikipedia, toute vierge et impeccable et comme si elle venait d’être sorti de la boîte. Ce n’est pas à quoi ressemblaient les PlayStations des années 90 ! Ils ressemblaient à de la merde !

C’était donc agréable de visiter ArtStation aujourd’hui et de voir le travail de l’artiste environnemental Luke Hewitt, dont la récréation d’une PlayStation d’occasion et bien-aimée est exactement ce dont je me souviens de ma première. Les autocollants, la crasse, les cartes mémoire sales, tout est parfait.

Vous pouvez voir plus de trucs de Luke sur sa page ArtStation.

G/O Media peut toucher une commission