Les meilleures coques Google Pixel 6 en 2021

Le Pixel 6 est le plus petit des deux appareils de la société pour 2021, mais à 599 $, c’est probablement le meilleur téléphone Android que vous puissiez acheter en ce moment, surtout si vous avez un budget limité.

Même si vous économisez un peu d’argent sur votre téléphone par rapport au Pixel 6 Pro, vous souhaitez probablement toujours protéger la dalle glissante avec un étui décent, nous rassemblons donc les meilleurs étuis Pixel 6 pour vous aujourd’hui.

Spigen l’a fait sortir du parc avec son étui Rugged Armor pour le Pixel 6. La base en plastique flexible facilite l’entrée et la sortie du téléphone et réduit l’épaisseur au minimum, tandis que les bords en plastique renforcé ajoutent une chute d’angle indispensable. protection. À 16 $, c’est aussi proche de l’achat incontournable que possible – à moins que vous n’ayez besoin de couleur dans votre vie. Comme beaucoup de cas de Spigen, la Rugged Armor n’est disponible qu’en noir, ce qui est décevant.

Caractéristiques

Marque: Spigen

Matériel: TPU flexible avec jante en plastique renforcé

Prise en charge de la charge sans fil : Oui

Étui Spigen Rugged Armor pour Google Pixel 6

L’étui officiel du Pixel 6 de Google est un peu caoutchouteux, un peu translucide et très, très Google-y – pour le meilleur ou pour le pire. Alors que nous aurions préféré un retour aux étuis en tissu des générations Pixel précédentes, la meilleure chose à propos de l’étui officiel Pixel 6 de Google est à quel point il s’adapte bien au téléphone et bien aux couleurs – Cotton Candy (rose), Light Rain (vert clair ), Stormy Sky (gris/noir) complètent les coloris du téléphone. Avec des tolérances parfaites, des bords surélevés pour améliorer la protection contre les chutes et fabriqué avec 30 % de matériaux recyclés, l’étui à 30 $ de Google n’est pas bon marché, mais c’est peut-être exactement ce que vous recherchez.

Caractéristiques

Marque: Google

Matériel: Plastique caoutchouté

Prise en charge de la charge sans fil : Oui

Coque officielle Google Pixel 6

L’étui Stone doux et mat de Cyrill s’adapte aussi bien au Pixel 6 qu’au Pixel 6 Pro plus grand. Bien que fabriqué avec un TPU caoutchouté souple, il protège très bien, notamment avec ses coins renforcés et ses bords surélevés. Je pourrais faire avec plus de couleurs que les deux proposées – la teinte bleu foncé « Dusk » est la seule que je recommanderais, même avec des modèles Pixel 6 plus légers – mais c’est l’un des plus beaux étuis au toucher doux que j’ai trouvé pour le Pixel 6, et j’en ai essayé un tas.

Caractéristiques

Marque: Cyrille

Matériel: TPU souple

Prise en charge de la charge sans fil : Oui

Coque Cyrill Stone pour Google Pixel 6

Le magnifique étui en cuir de Bellroy pour le Pixel 6 est l’un des rares qui, selon la société, a été fabriqué en collaboration avec Google elle-même dans le cadre de son programme Made for Pixel. L’étui présente un corps en plastique rigide avec un intérieur doublé de microfibre et un extérieur en cuir tiré « éco-tanné ». Bien que les tolérances puissent être meilleures – l’étui ne s’adapte pas aussi bien au Pixel 6 que je le souhaiterais – c’est certainement la meilleure option d’étui en cuir que nous ayons trouvée pour le téléphone, et il est disponible en cinq jolies couleurs, y compris ce bleu cobalt, est une cerise sur ce cupcake proverbial. Le seul problème est le prix – à 59 $, ce n’est pas bon marché, alors ceignez vos reins avant d’appuyer sur le bouton « Ajouter au panier ».

Caractéristiques

Marque: Bellroy

Matériel: Plastique dur avec couche extérieure en cuir

Prise en charge de la charge sans fil : Oui

Étui en cuir Bellroy pour Google Pixel 6

L’étui Liquid Air de Spigen pour le Pixel 6 s’adapte comme un gant et disparaît en grande partie une fois allumé. Le profil bas n’ajoute pas beaucoup d’épaisseur ou de volume au téléphone, et le dos texturé garantit que le dispositif en verre glissant est protégé contre les plantes faciales et les rayures. Nous sommes également fans des poignées texturées qui facilitent la prise en main du téléphone. À 16 $, le Liquid Air est une bonne affaire et notre recommandation si vous n’aimez pas la texture mate de la pierre Cyrill ou le plastique plus dur de la Spigen Rugged Armor.

Caractéristiques

Marque: Spigen

Matériel: TPU souple

Prise en charge de la charge sans fil : Oui

Étui Spigen Liquid Air pour Google Pixel 6

Le Pixel 6, et non le Pixel 6 Pro, est le téléphone auquel Google a donné toutes les meilleures couleurs cette année. Du mat sombre du coloris Stormy Black aux teintes ludiques Kinda Coral et Sorta Seafoam, vous voudrez peut-être montrer l’appareil au monde sans sacrifier la protection. C’est là qu’un étui clair entre en jeu, et c’est pourquoi nous recommandons l’excellent (et abordable) étui Fusion de Ringke. Fabriqué en plastique dur et doté d’une lèvre surélevée tout autour pour une protection supplémentaire contre les chutes, le Ringke Fusion vous permet de voir votre téléphone pendant que vous l’utilisez. De toute évidence, cependant, un étui transparent comporte des responsabilités de nettoyage supplémentaires – la poussière et les peluches sont plus visibles et peuvent jaunir avec le temps, mais cela ne devrait pas vous empêcher de dépenser les 13 $ que Ringke facture actuellement pour cette beauté.

Caractéristiques

Marque: Ringke

Matériel: Plastique dur

Prise en charge de la charge sans fil : Oui

Coque Ringke Fusion pour Google Pixel 6

Quelle coque Pixel 6 avez-vous achetée pour votre téléphone ? Ajoutez le vôtre aux commentaires ci-dessous et, si nous l’aimons suffisamment, nous envisagerons de l’ajouter à cette liste croissante de nos coques Pixel 6 préférées.

Nous espérons que vous aimez les articles que nous recommandons et dont nous discutons ! AndroidPolice a des partenariats affiliés et sponsorisés, nous recevons donc une part des revenus de certains de vos achats. Cela n’affectera pas le prix que vous payez et nous aide à offrir les meilleures recommandations de produits.

