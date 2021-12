Les meilleures coques Google Pixel 6 Pro en 2021

Le Google Pixel 6 Pro est l’un des meilleurs téléphones Android que vous puissiez acheter aujourd’hui, surtout compte tenu de son prix de départ relativement bon marché par rapport aux autres produits phares de la même catégorie.

Mais le téléphone est également très gros – et glissant – ce qui rend le besoin d’un excellent étui Pixel 6 Pro essentiel lors de l’achat de vos appareils. Nous avons rassemblé six des meilleurs choix de divers fabricants et continuerons d’ajouter d’autres des meilleurs étuis Pixel 6 Pro au fur et à mesure que nous les évaluons.

Spigen fabrique toujours d’excellents étuis pour les nouveaux téléphones, et le Liquid Air est l’un de nos favoris. Doté d’un design flexible et léger, il s’adapte parfaitement au Pixel 6 Pro déjà grand sans ajouter beaucoup de volume. À seulement 16 $, il s’agit d’un étui facile et peu coûteux à recommander à tout nouveau propriétaire de Pixel 6 Pro.

Caractéristiques

Marque: Spigen

Matériel: Plastique doux au toucher

Prise en charge de la charge sans fil : Oui

Étui Spigen Liquid Air pour Pixel 6 Pro

Une excellente option robuste

La série Guardian de Poetic est un pilier dans le monde des boîtiers pour une bonne raison : elle protège très bien les téléphones fragiles sans ajouter une quantité inconfortable de volume. Avec la version Pixel 6 Pro, Poetic propose son pare-chocs en plastique renforcé dans l’une des quatre couleurs – noir, bleu, vert ou rose – avec un dos transparent et un protecteur d’écran avant en option. La société dit qu’elle fonctionne également avec le capteur d’empreintes digitales optique du Pixel 6 Pro, mais vous devrez vous assurer de l’installer correctement pour cela. C’est notre choix pour le meilleur étui robuste pour Pixel 6 Pro. À 26 $, il s’agit d’une option de couverture complète abordable pour votre nouveau téléphone.

Caractéristiques

Marque: Poétique

Matériel: Plastique dur

Prise en charge de la charge sans fil : Oui

Protecteur d’écran inclus : Oui

Gardien poétique pour Google Pixel 6 Pro

Le meilleur ajustement

La coque Stone de Cyrill pour le Pixel 6 Pro fait partie des meilleures coques en TPU que nous ayons vues pour le téléphone. De profil bas, avec une finition mate en gris ou beige, le boîtier nous a surpris par sa qualité. La vraie victoire vient de ses découpes de prix et de ses côtés adhérents, renforcés par des lignes verticales qui rendent le téléphone surdimensionné plus facile à saisir. À 18 $, c’est une bonne affaire.

Caractéristiques

Marque: Cyrille

Matériel: TPU monocoque

Prise en charge de la charge sans fil : Oui

Étui Cyrill Stone pour Google Pixel 6 Pro

Option la plus élégante

Caseology est l’une des marques de valises les plus connues pour une raison : elle fabrique des produits de haute qualité à des prix de masse. La série de boîtiers Vault pour le Pixel 6 Pro commence à seulement 13 $ pour la version noire, passant à 14 $ pour le coloris Sage Green illustré ci-dessus, qui est notre préféré. Le plastique de celui-ci est un peu moins souple qu’un TPU classique mais il s’enfile et s’enlève facilement du Pixel 6 tout en protégeant assez bien le dos et les coins. Vous obtenez également une belle finition mate à l’arrière et sur les côtés, et la conception de la ligne diagonale autour du boîtier de la caméra est exactement ce dont la barre de caméra klaxonnante du Pixel 6 Pro a besoin pour se démarquer un peu plus.

Caractéristiques

Marque: Caséologie

Matériel: Plastique

Prise en charge de la charge sans fil : Oui

Étui Caseology Vault pour Google Pixel 6 Pro

dbrand est une entreprise très bruyante et très confiante qui fabrique également de très bons produits. La série de coques de téléphone Grip existe pour les iPhones, Galaxys, téléphones OnePlus et Pixels, et la version pour le Pixel 6 Pro est tout aussi bien construite, protectrice et robuste que ses autres modèles. Cela ajoute beaucoup de poids au téléphone déjà lourd, mais il semble absolument solide. À 40 $, le Grip n’est pas bon marché – et il est actuellement en rupture de stock, bien qu’il soit toujours disponible à l’achat – mais c’est parce que c’est l’une des meilleures options de boîtier que nous ayons trouvées pour votre nouveau Pixel 6 Pro.

Caractéristiques

Marque: dbrand

Matériel: Plastique dur

Prise en charge de la charge sans fil : Oui

Étui dbrand Grip pour Google Pixel 6 Pro

Meilleur cas clair

La série Ringke Fusion est bien connue comme une option peu coûteuse mais de haute qualité pour la plupart des nouveaux téléphones, et la version du boîtier pour le Pixel 6 Pro ne fait pas exception. Transparent, qui vous permet de voir le nouveau téléphone tout en verre de Google dans toute sa splendeur, le plastique dur du Fusion enveloppe le téléphone et offre une lèvre surélevée sur les bords pour éviter les dommages lors des chutes face à face. Ce n’est pas le plus joli des boîtiers, et nous constatons que les boîtiers transparents nécessitent des nettoyages fréquents pour éliminer la poussière et les peluches, mais à 13 $, vous ne pouvez pas vous tromper avec cette option.

Caractéristiques

Marque: Ringke

Matériel: Plastique dur transparent

Prise en charge de la charge sans fil : Oui

Coque Ringke Fusion pour Google Pixel 6 Pro

Je ne m’attendais pas à aimer autant que moi l’étui Rugged Armor de Spigen pour le Pixel 6 Pro, mais il me va comme un gant absolu et protège légèrement mieux que le Liquid Air, qui est notre premier choix dans l’ensemble. Contrairement au Tough Armor légèrement plus épais, qui comprend un cadre en plastique rigide et une béquille, vous obtenez toujours une bosse de caméra saillante, mais ce compromis maintient le profil mince du téléphone, ce que j’apprécie. À 15,99 $, c’est une excellente option pour la personne qui veut le meilleur des mondes.

Caractéristiques

Marque: Spigen

Matériel: TPU souple

Prise en charge de la charge sans fil : Oui

Étui Spigen Rugged Armor pour Google Pixel 6 Pro

Meilleure option d’étui en cuir L’étui en cuir de Bellroy pour le Pixel 6 Pro poursuit la tradition de l’entreprise de développer des étuis décents mais pas fantastiques pour la gamme Pixel. Bien que ce ne soit pas le meilleur étui pour le Pixel 6 Pro, c’est le meilleur étui en cuir en ce moment, même à son prix de 59 $ PDSF. Mon plus gros problème avec l’étui en cuir Bellroy est son ajustement – il n’est pas aussi ajusté que je le souhaiterais, ce qui rend la pression sur les boutons d’alimentation et de volume un peu plus difficile que sur d’autres étuis en plastique. Les autres personnes à qui j’ai parlé n’ont pas ce problème, cependant, votre kilométrage peut varier. La bonne nouvelle est que le reste de l’étui est très bien fait, et au cours de mes quelques semaines avec l’étui sur mon Pixel 6 Pro, il a commencé à développer le moindre soupçon de patine. Le modèle de cette année est livré avec cinq options de couleurs, dont le noir, le gris, le bleu et deux nuances de marron – celle illustrée ci-dessus est « Terracotta », que je préfère à la variante plus claire « Biscotti ».

Caractéristiques

Marque: Bellroy

Matériel: Extérieur en plastique souple et cuir

Prise en charge de la charge sans fil : Oui

Étui en cuir Bellroy pour Google Pixel 6 Pro

Meilleur étui portefeuille VRS Design est bien connu pour ses excellents étuis portefeuille, et le Damda Glide Pro est la meilleure option économique de l’entreprise. Fabriqué dans une coque en plastique dur qui protège correctement les côtés et l’avant du Pixel 6 Pro, le véritable atout est le compartiment coulissant à l’arrière qui peut contenir entre trois et quatre cartes (trois cartes de crédit ou quatre cartes sans gaufrage ) et une ou deux factures papier. Le mécanisme coulissant est relativement robuste, bien que je m’inquiète un peu de la durabilité à long terme.

Le principal problème avec cet étui et tout autre étui est qu’il ne prend pas en charge les paiements NFC ou le chargement sans fil, car l’épaisseur supplémentaire place les bobines de chargement et l’antenne NFC trop loin du récepteur. De plus, votre Pixel 6 Pro à pleine charge sera super épais et beaucoup plus lourd, mais vous savez ce que vous obtenez si vous poursuivez cette chose. À moins de 20 $, c’est une affaire qui tue.

Caractéristiques

Marque: Conception VRS

Matériel: Plastique dur

Prise en charge de la charge sans fil : Non

Coque VRS Design Damda Glide Pro pour Pixel 6 Pro

Quelles sont vos coques Pixel 6 Pro préférées ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et nous envisagerons de les ajouter à la liste.

