Les meilleures coques iPhone 8 et iPhone 8 Plus : protégez votre iPhone tout verre

L’iPhone 8 et l’iPhone 8 Plus valent tous deux la peine d’être protégés, étant donné qu’ils ont du verre à l’avant et à l’arrière. C’est là qu’intervient ce guide, car nous avons sélectionné une sélection des meilleurs étuis pour iPhone 8 et iPhone 8 Plus.

Nous avons inclus des étuis pour iPhone 8 dans une gamme de prix, donc quel que soit votre budget, vous trouverez quelque chose ici. Vous trouverez également des étuis de différents styles et de plusieurs marques, il devrait donc y en avoir pour tous les goûts.

Alors que l’iPhone 8 et l’iPhone 8 Plus s’améliorent un peu et ont été remplacés à plusieurs reprises (plus récemment par la gamme iPhone 12), les téléphones restent populaires, donc les étuis ne manquent pas, et nous avons filtré les offres disponibles pour trouver quelques-unes des meilleures.

Ce sont des produits que nous n’avons pas eu dans nos laboratoires de test, mais sur la base de l’opinion de nos experts et de la connaissance des marques les plus réputées, nous pensons qu’ils valent la peine d’être examinés.

Nos sélections, classées du moins cher au plus cher, tiennent compte des avis en ligne, de la réputation de la marque, de la capacité du produit et des caractéristiques uniques, pour vous aider à choisir parmi le labyrinthe de choix qui s’offrent à vous.

Meilleures coques iPhone 8 et iPhone 8 Plus

Coque iPhone 8 Torras Slim Fit

À peine plus gros que le téléphone lui-même

Raisons d’acheter

+Boîtier ultra-fin+Aspect simple et élégant

Raisons à éviter

-Presque sûrement ne protégera pas aussi bien que les étuis plus épais

L’étui Torras Slim Fit est parfait pour ceux qui veulent un étui simple et peu coûteux qui ne fera pas briller leur iPhone 8. Il n’aura pas la protection à plusieurs niveaux d’une OtterBox, mais en acheter un est certainement mieux que de garder votre téléphone nu, et c’est la prochaine chose la plus proche : à part une lèvre de 1 mm autour de l’appareil photo, le Torras Slim Fit n’est que légèrement plus grand que le téléphone lui-même.

C’est le cas pour ceux qui veulent un étui sans fioritures qui tiendra dans les poches et les petits sacs. Obtenez-le pour 11 $ (8 £, 15 AU $) sur Amazon ici.

Coque transparente JETech pour iPhone 8

Votre valise en plastique de base à petit prix

Raisons d’acheter

+Très abordable+Design mince

Raisons à éviter

-Protection de base

La coque iPhone 8 de JETech est aussi sa coque iPhone 7 (elle s’adapte aux deux), ce qui en dit long sur le design : ça rentre, ça marche, ce n’est pas compliqué. Cet étui transparent devrait protéger contre les chutes, les rayures et les éraflures basiques.

En d’autres termes, ne vous attendez pas à une protection phénoménale de ce boîtier, mais c’est un choix extrêmement fonctionnel pour quelqu’un qui ne veut pas dépenser beaucoup ou qui a juste besoin d’une solution rapide avant de passer à un boîtier plus cher.

Vous pouvez obtenir l’étui JETech pour moins de 8 $ (6 £, 11 $ AU) sur Amazon ici.

Coque Spigen Tough Armor pour iPhone 8

Un étui d’entrée de gamme axé sur la protection

Raisons d’acheter

+Protection un peu complexe+Kickstand !

Raisons à éviter

-Probablement ne protégera pas aussi bien que les cas plus coûteux

Spigen lance des étuis Tough Armor pour de nombreux téléphones, et cet étui pour iPhone 8 leur ressemble beaucoup: une protection améliorée par rapport aux étuis de base pour un prix un peu plus élevé, mais loin d’être aussi cher que les autres de cette liste.

L’étui a un corps en TPU flexible enveloppé dans un dos en polycarbonate, offrant un petit coussin supplémentaire entre le sol et votre téléphone par rapport aux simples étuis en plastique. De plus, il a une petite béquille si vous aimez regarder des médias sur votre iPhone 8.

L’étui Spigen Tough Armor pour iPhone 8 coûte un peu moins de 16 $ (12 £, 22 AU $) et est disponible sur Amazon ici.

Étui Matone Crystal Clear

Simple et abordable

Raisons d’acheter

+Ajout d’adhérence+Pas cher

Raisons à éviter

-Inélégant

La coque Crystal Clear de Matone est une solution simple pour protéger votre iPhone 8 Plus. Il s’agit d’un étui de base en TPU souple qui fait le tour des bords et de l’arrière du téléphone pour absorber les chocs en cas de chute.

Il est disponible en quatre couleurs, mais toutes sont transparentes, vous pourrez donc toujours montrer l’apparence complète de votre téléphone. Et, bien sûr, avec la simplicité vient un prix bas.

Voir cette coque iPhone 8 Plus sur Amazon ici.

Etui Speck Presidio Grip

Pas cher et protecteur

Raisons d’acheter

+Conception de la poignée+Protègera contre les rayures

Raisons à éviter

-Couleurs limitées pour iPhone 8

Vous cherchez une coque de protection simple qui vous aidera à tenir votre iPhone 8 en main ? Cette option du fabricant de boîtiers de confiance Speck est basique, mais fait exactement ce dont vous avez besoin.

Il ne protégera pas l’écran de votre téléphone, mais le matériau de préhension à l’arrière vous aidera à garder votre téléphone en main lorsque vous en aurez vraiment besoin.

Etui X-Doria Defence Clear

Clair, ajusté et précis

Raisons d’acheter

+ La lèvre surélevée empêche les rayures de l’écran + Ne masque pas totalement le design du téléphone

Raisons à éviter

-Assez encombrant

La protection de votre coûteux iPhone 8 peut coûter cher, mais ce n’est pas obligatoire. L’étui X-Doria Defense Clear coûte moins cher que la plupart des étuis durcis.

Une caractéristique discrète de celui-ci est qu’il place l’écran de l’iPhone 8 sous un peu de sa lèvre afin d’éviter de le rayer sur une table si vous aimez poser votre téléphone face vers le bas. Cet étui est sans fioritures, mais si tout ce que vous recherchez est une protection bon marché, ne cherchez pas plus loin.

Étui Tech21 Pure Clear

Protection qui vous permet de voir votre téléphone

Raisons d’acheter

+Design clair+Facile à mettre ou à enlever

Raisons à éviter

-Pas de protection frontale

Tech21 propose ici un excellent étui de protection qui garantira que le dos ou les bords de votre téléphone ne seront pas rayés et, espérons-le, pourra supporter un peu le poids lors de la prochaine chute de votre iPhone 8.

Il n’y a pas de façade pour cet étui, vous voudrez donc peut-être acheter un protecteur d’écran, mais cette option transparente peut être une bonne idée si vous voulez pouvoir voir votre téléphone pendant qu’il est protégé.

Étui en cuir Mujjo

Un mélange élégant de forme et de fonction

Raisons d’acheter

+Combat serré+Relativement bon marché

Raisons à éviter

-Ne vieillira probablement pas avec élégance-Ne semble pas que cela protégera l’appareil photo

Si le style est votre modus operandi, cet étui en cuir de Mujjo devrait parfaitement correspondre à vos goûts. En termes d’apparence, il rappelle l’étui en cuir d’Apple, mais il est proposé à un tarif beaucoup moins cher.

Ce ne sera probablement pas l’étui le plus protecteur, étant donné qu’il ne semble pas serrer étroitement l’appareil photo, ce n’est donc probablement pas le choix le plus judicieux pour ceux qui aiment sortir leur téléphone dans les éléments. Cela dit, si vous biffez, vous serez vraiment stylé.

Étui en cuir officiel pour iPhone 8

Officiellement premium

Raisons d’acheter

+Cuir premium+Beaucoup de choix de couleurs

Raisons à éviter

-N’offre pas de protection pour l’écran

C’est un autre choix que vous pouvez acheter directement dans l’Apple Store lorsque vous prenez votre iPhone 8, mais nous aimons beaucoup la version en cuir de la coque officielle d’Apple.

Mis à part le matériau dont il est fait, le design est très similaire à la version en silicone ci-dessus et il est également disponible dans une grande variété de couleurs, notamment le rose, le marron et le rouge vif.

Étui gratuit LifeProof

Une protection colorée et robuste pour votre iPhone 8

Raisons d’acheter

+Disponible dans quelques couleurs+Correspond au design du téléphone

Raisons à éviter

-Peut ne pas convenir au goût de tout le monde-Cher

Si la protection de votre téléphone est votre priorité numéro un lorsque vous investissez dans un étui, l’offre de signature de LifeProof semble correspondre à la facture avec sa suite colorée d’étuis.

En serrant le dos et en toute sécurité sur la face avant de l’iPhone 8, il protège ses matériaux de construction en verre fragiles sur chaque face.

Bien que le téléphone ressemble autant à un iPhone 6 qu’à un 8 lorsqu’il est couvert, vous pourrez au moins profiter de toutes les nouvelles fonctionnalités, telles que la recharge sans fil et l’appareil photo amélioré. Le gros inconvénient est que ce boîtier renforcé coûte près de 100 $.

Étui Otterbox Defender

Plusieurs niveaux de protection

Caractéristiques

Couleurs: Beaucoup

Matériel: Plastique et caoutchouc

Raisons d’acheter

+Protection sérieuse+Plusieurs options de couleurs

La série d’étuis Defender d’Otterbox est le choix parfait pour tous ceux qui veulent s’assurer que leur iPhone 8 est à l’abri de presque tout. Cet étui offre une protection multicouche pour l’avant, l’arrière et les côtés du téléphone. Un clip amovible peut même vous aider à le garder facilement accessible sans le rendre plus sujet aux chutes.

Étui Spigen Slim Armor CS

Un étui et un porte-cartes en un

Caractéristiques

Couleurs : noir, bronze à canon, blanc de jais, rouge, or blush, or rose

Matériel: TPU et PC

Raisons d’acheter

+Bonne protection+Porte-cartes pratique

Raisons à éviter

-Ajout en vrac

Le Slim Armor CS de Spigen est un étui pratique pour l’iPhone 8. Il protège non seulement votre téléphone avec une combinaison à deux couches de TPU souple et de PC dur, mais il vous permet également de stocker deux cartes à l’intérieur. Jetez une carte de crédit et un permis là-dedans, et vous êtes prêt pour une nuit en ville.

Caséologie Cas de parallaxe

Le style rencontre la sécurité

Raisons d’acheter

+Designs intéressants+Protection multicouche

Raisons à éviter

-Masque la conception du téléphone

La coque Parallax iPhone 8 de Caseology a un design élégant combinant une coque souple avec un effet 3D à l’arrière et une coque dure pour un renforcement supplémentaire.

Bien qu’il puisse couvrir la plupart du design de l’iPhone 8, le look de l’étui Parallax est suffisamment intéressant pour que cela ne vous dérange peut-être même pas. De plus, vous avez le choix entre de nombreuses combinaisons de couleurs.

Voir la coque iPhone Caseology Parallax sur Amazon ici.

Coque Otterbox Strada pour iPhone 8 et iPhone 8 Plus

Classe et sécurisé

Raisons d’acheter

+Couverture complète+Look chic

Raisons à éviter

-Cher

Otterbox fabrique d’excellents étuis, et la série Strada pour iPhone 8 et iPhone 8 Plus s’inscrit dans cette tendance. L’étui dispose d’une protection multicouche pour votre téléphone. Et, grâce à son style folio, il peut également protéger votre écran.

C’est peut-être cher, mais c’est beaucoup moins cher qu’une réparation sérieuse. Il a également de la place pour une carte de crédit, vous pouvez donc en ranger une dans votre étui si vous n’aimez pas emporter votre portefeuille partout.

Voir l’étui Otterbox Strada pour iPhone 8 sur Amazon ici.

Voir l’étui Otterbox Strada pour iPhone 8 Plus sur Amazon ici.

Étui portefeuille portefeuille en similicuir pour iPhone 8

Style et place pour les cartes

Raisons d’acheter

+Beau+Espace pour les cartes+Protège l’écran avant lorsqu’il est fermé

Raisons à éviter

-Le folio doit être ouvert à l’accès

Ce portefeuille de style folio est idéal pour tous ceux qui ne veulent pas apporter leur portefeuille avec leur téléphone. Son similicuir est joli (au moins sur les photos), se décline en plusieurs couleurs et dispose de trois poches pour cartes ou espèces.

Cela peut être un peu encombrant pour les textos fréquents, mais cela gardera l’écran avant de votre téléphone un peu plus protégé contre les dommages. Procurez-vous cet étui portefeuille en similicuir pour iPhone 8 sur Amazon ici pour 19 $ (15 £, 26 $ AU).

(Crédit image : décodé)

Étui à cartes à couverture arrière décodée

Pas cher mais pratique

Raisons d’acheter

+De la place pour une carte de crédit+Joli mélange de couleurs

Raisons à éviter

-Pas robuste

Mince et léger, l’étui pour carte Decoded Back Cover est idéal pour les rayures et les bosses occasionnelles. Il utilise du cuir pleine fleur pour protéger votre iPhone des rayures et de la poussière avec du TPU résistant aux chocs pour les petites bosses également.

Une lunette surélevée de 1 mm aide à protéger votre écran et il y a aussi de la place pour sécréter une carte. Ce n’est pas une solution lourde, mais c’est une bonne solution au quotidien pour ces moments maladroits aggravants.

