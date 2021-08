Les meilleures coques iPhone XR : notre guide pour protéger votre téléphone

Lorsque l’iPhone XR a été lancé en 2018, sa caractéristique déterminante était que, malgré un prix encore assez élevé, il s’agissait de l’iPhone «bon marché». Depuis lors, il s’est avéré être le plus populaire des téléphones Apple actuellement en vente, probablement en partie en raison de la gamme d’options de couleurs attrayantes offertes et de la baisse des prix après le lancement de la gamme iPhone 11.

Mais, comme pour tout gros combiné, le XR est une bête glissante, avec sa construction en aluminium de qualité aéronautique se prêtant bien à atteindre la vitesse terminale sur son chemin vers le sol après une glissade impromptue.

Vous voudrez plus que probablement blottir votre achat coûteux dans un étui, et heureusement, il existe une belle gamme de choix disponibles. Que vous souhaitiez quelque chose d’extra fin, quelque chose avec une protection contre les chutes de 12 pieds, avec des fentes pour cartes de crédit ou orné d’une prise pop, il y en a pour tous les goûts. Lisez la suite pour nos meilleurs choix pour les meilleurs étuis pour iPhone XR.

1. Coque iPhone XR Mous Limitless 2.0

Raisons d’acheter

+Design robuste+Aspect élégant

Raisons à éviter

-Pas le moins cher-Pas particulièrement coloré

Alors que de nombreux étuis sont simplement des couvertures en plastique, certains font un effort supplémentaire pour faire une première impression positive – entrez l’étui Mous Limitless 2.0 pour iPhone XR. Il s’agit d’une option robuste qui offre un certain nombre de panneaux arrière de style différent. Ceux-ci vont du « vrai coquillage » au cuir, mais nous aimons particulièrement celui en bambou.

Contenant un certain nombre de technologies de coussin d’air visant à protéger des impacts, il s’agit d’une housse solide et fonctionnelle disponible chez Amazon aux États-Unis et au Royaume-Uni à un prix très raisonnable.

2. OtterBox Defender pour iPhone XR

Raisons d’acheter

+Incroyablement résistant+Comprend un étui

Raisons à éviter

-Chunky

OtterBox est un fabricant de boîtiers chevronné qui s’est fait un nom pour ses conceptions de protection. Parmi ses différentes gammes, la série Defender est le nec plus ultra en matière de robustesse, donc si c’est votre priorité absolue, ne cherchez pas plus loin.

Doté d’un système d’assemblage complexe de verrouillage, le résultat final donne presque l’impression qu’il pourrait survivre à une explosion d’explosifs de qualité militaire, il devrait donc certainement pouvoir protéger votre iPhone de la vie quotidienne.

Mais cette protection n’est pas bon marché, ou sans compromis esthétique. Il s’agit d’une option premium qui a également la grâce d’une brique. Cela rendra votre téléphone volumineux considérablement plus lourd – bien que pour beaucoup, ce soit un prix qui vaut la peine d’être payé pour la tranquillité d’esprit. Il est disponible directement auprès d’OtterBox.

3. Coque pour iPhone XR Speck CandyShell

Raisons d’acheter

+Regard mignon+Léger

Raisons à éviter

-Pas aussi dur que certains

Plus n’est pas toujours mieux. C’est certainement vrai en ce qui concerne le prix, et il y a aussi des moments – que ce soit pour une soirée ou autre – qu’un énorme morceau d’étui n’est pas le meilleur choix – les poches sur les jeans skinny luttent déjà avec l’iPhone XR nu .

Entrez dans l’étui Speck CandyShell. Fabriqué en polycarbonate fin et léger mais durable, il se décline également dans un assortiment de différentes couleurs, que ce soit pour correspondre à votre iPhone ou autre.

Tout cela pour une dépense relativement modeste fait du Speck CandyShell un choix judicieux pour ceux qui n’aiment pas trop le flash mais qui veulent néanmoins quelque chose de distinctif. Vous pouvez le récupérer sur Amazon aux États-Unis et au Royaume-Uni.

4. Coque Olixar ArmaRing pour iPhone XR

Raisons d’acheter

+Ajout de style PopSocket+Béquille

Raisons à éviter

-Peu encombrant

Il est de notoriété publique que, alors que les téléphones en général deviennent de plus en plus gros d’année en année, la main humaine ne l’est pas. Avec le temps, il devient de plus en plus difficile de s’accrocher aux monstruosités de la taille d’une planche de surf que nous caressons quotidiennement.

S’il s’agit d’un problème régulier pour vous, Olixar a votre numéro. L’ArmaRing est livré avec la suite complète de protection généralement offerte par les étuis, avec en prime un engin de type « PopSocket » intégré à l’arrière.

En plus de fonctionner comme une béquille impromptue, cela permet à un index d’être enroulé autour de l’arrière de l’appareil et d’agir comme un point d’ancrage pour empêcher tout glissement ou chute. Il est disponible directement sur Amazon.com et Amazon.co.uk.

5. Coque transparente Apple iPhone XR

Raisons d’acheter

+Produit officiel+Design clair

Raisons à éviter

-Cher-Sûrement trop simple

Si vous devez absolument avoir un cas de première partie, le voici. Le seul étui de marque Apple pour l’iPhone XR sur le site de l’entreprise (mis à part le boîtier de batterie coûteux, c’est-à-dire), cet étui transparent fait ce qu’il dit sur l’étain : protège votre téléphone sans dissimuler son apparence douce.

Au double du prix de beaucoup sur cette liste, c’est l’un des cas les plus chers de cette liste. Vous payez pour la marque, bébé ! Mais si cela est important pour vous, procurez-vous l’étui transparent officiel d’Apple pour iPhone XR ici.

6. Coque Speck Presidio pour iPhone XR

Raisons d’acheter

+Bonne adhérence+Aspect distinctif

Raisons à éviter

-Peu encombrant

La ligne Presidio de Speck a des conceptions simples avec des fonctionnalités supplémentaires, parfaites si vous n’avez pas besoin de vous embêter avec votre étui.

Nous aimons particulièrement le Presidio Grip pour avoir un peu plus de contrôle sur votre téléphone, mais il existe également des étuis folio et portefeuille si vous voulez un peu plus pour un prix un peu plus élevé.

La ligne Speck Presidio est disponible sur la boutique du site Web de Speck, avec des étuis à partir de 40 $ (30 £ / 55 $ AU).

7. Coque pour iPhone XR OtterBox Symmetry

Raisons d’acheter

+Designs colorés+Protection contre les chutes

Raisons à éviter

-Pas le plus dur

OtterBox est la seule société de cas qu’Apple promeut sur son site au lieu de répertorier ses propres cas, ce qui est une recommandation suffisante pour beaucoup. La marque est connue pour protéger les téléphones contre les chutes accidentelles et les éraflures.

La ligne Symmetry propose plusieurs styles de design, des motifs artistiques aux spéciaux de la culture pop. Nos préférés sont les étuis Star Wars, mais il y en a aussi quelques-uns sur le thème de Disney et de la nature. Trouvez ici tous les étuis pour iPhone XR de la série Symmetry d’OtterBox à partir de 40 $ (environ 30 £, 55 $ AU).

Mention spéciale à un étui élégant pour la plupart transparent avec une bande de cuir sur le fond que vous ne trouverez pas sur le catalogue d’OtterBox – il n’est vendu que sur le site d’Apple.

8. Coque Spigen Ultra Hybrid pour iPhone XR

Raisons d’acheter

+Pas cher+Design clair

Raisons à éviter

-Pas la meilleure protection

À partir d’un prix très bas, le Spigen Ultra Hybrid est sans aucun doute le boîtier le moins cher de notre liste. D’après les critiques, les gens sont satisfaits de ce cas de référence.

L’étui de Spigen est disponible dans des teintes claires, colorées ou unies, vous avez donc le choix. L’étui se replie sur le bord du téléphone, vous n’aurez donc pas à vous soucier du manque de couverture.

Le Spigen Ultra Hybrid est disponible sur Amazon.com ou Amazon.co.uk, en versions claires et colorées.

9. Portefeuille en cuir Wilken pour iPhone XR

Raisons d’acheter

+Conception de portefeuille+Double comme support

Raisons à éviter

-Encombrant-Cher

Wilken a un étui en cuir de vachette pour l’iPhone XR, et il est plutôt beau avec de belles coutures et un clip pour le maintenir fermé. Il se décline dans des couleurs de cuir typiques : clair

beige, brun assaisonné, rouge uni et noir avec surpiqûres rouges.

L’étui s’ouvre, à la manière d’un folio, pour révéler quatre poches, dont une avec une fenêtre transparente pour une pièce d’identité. Vous pouvez même le replier pour créer un support impromptu lorsque vous regardez des médias.

Le portefeuille en cuir Wilken pour iPhone XR est disponible sur Amazon.com et Amazon.co.uk.

10. Collection de folios Greenwich pour iPhone XR

Raisons d’acheter

+Design magnifique+Comprend un support de tableau de bord de voiture

Raisons à éviter

-Cher-Lourd

Si vous recherchez un boîtier haut de gamme, ne cherchez pas plus loin. La marque britannique d’accessoires de luxe Greenwich possède sa propre gamme de coques pour iPhone XR.

La ligne se décline en cuir traditionnel en plusieurs couleurs ainsi qu’en matériau Alcantara semblable au daim. La couverture intérieure de ces étuis folio est doublée de fibre de carbone pour absorber les impacts et protéger l’écran le long de ses bords en bronze. Il y a même une plaque magnétique cachée pour le monter sur le tableau de bord de votre voiture.

L’étui folio en cuir de base commence à 129 $ (98 £, 178 $ AU) sur le site Web de Greenwich, bien que d’autres modèles aient plus de fonctionnalités (y compris des emplacements pour cartes) pour des prix plus élevés.

11. Coque iPhone XR Case-Mate

Raisons d’acheter

+Designs intéressants+Prix raisonnable

Raisons à éviter

-Protection limitée

Si vous voulez plus de glam sur votre iPhone XR, ne cherchez pas plus loin que la sélection de coques fastueuses de Case-Mate. De l’or scintillant aux pétales de fleurs, il y a beaucoup de choix pour briller, espèce de diamant fou.

Les options plus basiques de Case-Mate commencent à 35 $ (26 £, 48 $ AU), et vous pouvez toutes les parcourir sur le site Web de la marque.

12. Étui de la série OtterBox Figura

Raisons d’acheter

+Ultraslim+Conception robuste

Raisons à éviter

-Options de couleurs limitées

L’étui de la série OtterBox Figura est magnifique et se sent magnifique. Plutôt que de coller à un fond en plastique uni, il a un aspect strié qui est accrocheur mais loin d’être criard. Un pare-chocs de protection surélevé garantit que votre écran est protégé sans gêner et une sensation douce au toucher signifie qu’il est ferme dans votre prise tout en vous sentant bien.

Un profil ultrafin signifie que vous n’aurez pas non plus à vous soucier de transporter une brique.

13. Coque iPhone XR incassable

Raisons d’acheter

+Design intelligent+Bords surélevés

Raisons à éviter

-Pas super robuste

Conçue pour un usage quotidien, la coque Unbreakcable pour iPhone XR a encore beaucoup à offrir. Il utilise un matériau TPU de haute qualité pour réduire l’impact en cas de chute, ainsi qu’un bord avant surélevé qui aide à protéger l’écran lorsqu’il est placé face vers le bas. Le cadre est également 1 mm plus haut que l’objectif de l’appareil photo, ce qui le couvre également.

Ailleurs, il y a un revêtement anti-empreintes digitales qui signifie qu’il est facile à nettoyer et se sent bien dans votre main. Il a l’air assez élégant aussi.

