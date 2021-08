Les meilleures coques Samsung Galaxy Z Fold 3 que vous pouvez obtenir

Eric Zeman / Autorité Android

Le Samsung Galaxy Z Fold 3 franchit une nouvelle étape en matière de téléphones pliables. Il est doté d’un indice IPX8, d’une caméra selfie sous l’écran et d’une toute nouvelle prise en charge du stylet S Pen. Si vous envisagez de déposer de l’argent sur cette bête d’un appareil, vous voudrez le garder à l’abri des dommages de tous les côtés. Voici les meilleurs étuis Samsung Galaxy Z Fold 3 que vous pouvez acheter.

Apprendre encore plus: Samsung Galaxy Z Fold 3 contre Galaxy Z Fold 2

Les meilleures coques Samsung Galaxy Z Fold 3:

Note de l’éditeur: Nous continuerons à mettre à jour cette liste des meilleurs étuis Galaxy Z Fold 3 au fur et à mesure que d’autres seront publiées.

La meilleure coque fine pour Samsung Galaxy Z Fold 3: Spigen Air Skin

Spigen propose son étui Air Skin exclusivement pour les modèles pliables, et c’est un excellent moyen d’ajouter une protection presque sans encombrement. Vous n’êtes limité qu’à une finition noire pour le moment, mais la petite lèvre autour des écrans et de l’appareil photo devrait offrir une certaine tranquillité d’esprit. Le boîtier est fabriqué en polycarbonate et il est suffisamment fin pour une charge sans fil transparente et PowerShare. Il se compose de deux pièces, vous pouvez donc toujours mélanger et assortir vos moitiés si de nouvelles couleurs sont lancées.

Voir également: Les meilleurs étuis Spigen

Autres options que vous pourriez aimer

Spigen Thin Fit : Une autre option Spigen, le Thin Fit offre un mélange de protection en polycarbonate et en TPU contre les chutes et les rayures. Encore une fois, il n’est disponible qu’en noir, mais le Thin Fit n’ajoute presque aucun poids à votre téléphone lourd. Incipio Grip : Si vous avez tendance à laisser tomber votre téléphone, l’Incipio Grip est fait pour vous. Les rails latéraux texturés ajoutent beaucoup d’adhérence dans la paume de votre main ou sur à peu près n’importe quelle surface. Coque en silicone Samsung : Parfois, il faut aller directement à la source pour une bonne coque. La coque en silicone de Samsung offre une finition douce et mate qui se sent bien dans la main, et elle est disponible en blanc, vert ou noir.

La meilleure coque transparente pour Samsung Galaxy Z Fold 3: Spigen Ultra Hybrid

L’Ultra Hybrid de Spigen est l’un de nos étuis préférés pour à peu près n’importe quel appareil, et maintenant il est arrivé dans le domaine du pliable. Il offre une protection hybride classique avec un mélange de polycarbonate et de TPU pour gérer les chutes et les rayures. Comme les autres étuis Spigen, vous trouverez une petite lèvre autour de l’appareil photo et des écrans pour ajouter un peu plus de sécurité. L’Ultra Hybrid ignore les caches des boutons, bien qu’il prenne en charge le chargement sans fil et PowerShare.

Autres options que vous pourriez aimer

Ringke Slim : Si vous voulez un étui transparent presque fin comme du papier, jetez un œil au Ringke Slim. Il ne fait que 1,5 mm d’épaisseur et est presque totalement exempt de marque. Ringke a choisi le polycarbonate pour son boîtier, qui est excellent contre les rayures. Otterbox Symmetry Flex : Le Symmetry Flex offre tout ce que vous aimez d’un Otterbox, mais il est clair pour que vous puissiez montrer le design soigné de Samsung. Mieux encore, le Symmetry Flex est testé Drop Plus au-delà de la norme MIL-STD 810G lorsqu’il est fermé.

La meilleure coque robuste pour Samsung Galaxy Z Fold 3: Otterbox Thin Flex

Si vous avez besoin de l’étui le plus résistant, Otterbox est la solution. Bien que vous n’obteniez peut-être pas autant de sécurité en raison de la conception en deux parties, le Thin Flex devrait être plus que suffisant pour l’usure quotidienne. Il a été testé Drop Plus, ce qui signifie qu’Otterbox l’a poussé à doubler les exigences MIL-STD 810G. Vous pouvez opter pour la finition noire classique ou pimenter les choses avec Fuschia Party, qui est rose vif.

Voir également: Les meilleurs étuis Otterbox

Autres options que vous pourriez aimer

Spigen Tough Armor : Le Tough Armor offre une protection qu’Otterbox ne peut égaler sous la forme d’un cache charnière. Il intègre la technologie Air Cushion et le mélange TPU et polycarbonate peut résister à la plupart des impacts. VRS Design Quickstand Pro : Le Quickstand Pro est l’un des boîtiers les plus futuristes de la liste, et la béquille intégrée est un excellent ajout. Il s’ouvre horizontalement, mais vous pouvez choisir entre deux angles pour vous gaver de vos émissions préférées.

La meilleure coque en cuir pour Samsung Galaxy Z Fold 3: Samsung Leather Flip Stand

Samsung a passé d’innombrables heures à concevoir son Galaxy Z Fold 3, il est donc logique de proposer également d’excellents étuis. Cet étui Flip Stand ajoute une finition en cuir élégante à votre nouvel appareil, et il se plie pour que vous puissiez diffuser en mode mains libres. À l’heure actuelle, vos options de couleur incluent le noir, le vert et le chameau. Bien sûr, le Samsung Leather Flip Stand est l’une des options les plus chères de la liste, alors gardez un œil sur le budget de votre étui.

Autres options que vous pourriez aimer

Étui en cuir Samsung : L’autre option en cuir de Samsung laisse tomber le support pliable mais conserve la finition en cuir de qualité supérieure. Vos options de couleurs sont les mêmes, et cette version est 10 $ moins chère.

La meilleure coque Samsung Galaxy Z Fold 3 pour le S Pen : Spigen Neo Hybrid S

Si vous espérez un étui à tout faire de Spigen, c’est tout. Le Neo Hybrid S offre une housse de béquille pliante qui sert également de protection supplémentaire lorsque vous ne l’utilisez pas. Comme d’habitude, le Neo Hybrid S est disponible en noir, mais les boutons exposés conservent l’essentiel de l’expérience originale de Samsung. Plus important encore, le Neo Hybrid S est suffisamment fin pour gérer la charge sans fil et PowerShare et est prêt pour la nouvelle intégration du S Pen de Samsung.

Autres options que vous pourriez aimer

Samsung Flip Cover avec S Pen : La dernière version de la Flip Cover de Samsung offre en fait un étui pour votre S Pen directement sur la charnière. C’est un moyen pratique de garder le puissant stylet Fold Edition à portée de main, et vous pouvez retirer le support S Pen si nécessaire.