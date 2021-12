Les meilleures cotes pour la Premier League, la Serie A et la Bundesliga ce week-end

18/12/2021 à 12:48 CET

pari

On commence le bilan des cotes les plus folles de la semaine par un arrêt en Premier League, où Leeds United reçoit à Elland Road le Arsenal. Les « Blancs » viennent de perdre 7-0 contre Manchester City et Arsenal est plus établi que jamais, avec de réelles options pour se battre pour la quatrième place qui donne accès à la Ligue des champions. La part [1.8] qu’ils nous offrent en Betfair car la victoire des « Gunners » est très bonne, compte tenu du mauvais moment dont profitent les hommes de Marcelo Bielsa. Même un handicap pour Arsenal serait une option à essayer.

On ne quitte pas l’Angleterre et on va à Wolverhampton Wanderers-Chelsea. Dans cette réunion, ils nous paient [2.38] Victoire ou match nul des Wolves face à Chelsea qui n’a remporté qu’un seul des quatre derniers matchs. Les hommes de Bruno Lage ont perdu leurs deux derniers matchs contre Liverpool et City au minimum, avec un but à la dernière minute et un autre sur penalty après avoir joué plus d’une partie avec un footballeur de moins.

Maintenant, nous faisons le saut vers l’Allemagne, pour donner deux prévisions rapides. La première, la victoire de Borussia Dortmund au Hertha à Berlin, qui est un bon repas [1.65], et la seconde avec le triomphe, également à l’extérieur, de la Borussia Mönchengladbach contre Hoffenheim au quota [3.4].

Pour clore la revue internationale, nous allons en Italie, où nous ne pouvons pas manquer le quota de la Juventus en dehors de la maison. Autant la Vecchia Signora ne passe pas par son meilleur moment, la part de [1.9] dans quoi votre match gagne-t-il Bologne ne peut pas être manqué.