Les meilleures cotes pour le groupe A

04/06/21 à 20:47 CEST

Le groupe A de la Copa América est le groupe Argentine. C’est le slogan principal. L’Argentine est la favorite pour le tour suivant, comme c’est normal, puisque, après le Brésil, elle est la favorite pour remporter le tournoi.

Que Leo Messi et son équipe mènent le groupe est à 1,67, un quota qui frise la valeur, mais dont les doutes surgissent quand on jette un œil à son calendrier. L’Argentine commencera la compétition contre le Chili puis jouera contre l’Uruguay, deux rencontres qui ne sont pas près d’être simples. De plus, il n’aura plus le support de jouer à domicile, puisque la salle s’est déplacée au Brésil, territoire ennemi.

Alors que nous reste-t-il ? La deuxième option pour le champion de groupe est l’Uruguay. Les options pour la Charrúa sont de gagner les matches essentiels, c’est-à-dire le Paraguay et la Bolivie, de gagner également contre le Chili et de ne pas perdre contre l’Argentine. Une tâche compliquée pour une équipe qui a beaucoup de clair-obscur dans son effectif et qui devra beaucoup compter sur le nez marqueur et la condition physique de Luis Suárez.

Quoi Uruguay gagner le groupe est payé à 3,6.

La troisième option est celle du Chili et son parcours devrait être similaire à celui de l’Uruguay. Leur quota est plus élevé car ils commencent à jouer contre l’Argentine et ici leurs options peuvent déjà être gâchées avec une défaite, alors qu’une victoire les renforcerait et mettrait beaucoup de pression sur leurs rivaux. Les cotes sur Betfair sont cotées jusqu’à 5,5. Très élevé, mais aussi très risqué.

Comme les deux dernières possibilités, nous avons les impossibles. Pratiquement personne ne parierait parce que la Bolivie ou le Paraguay être champions de groupe. C’est une chimère, une utopie. Seul un revers impossible pour les trois autres leur donnerait une chance de finir en tête du peloton. C’est pourquoi le quota du Paraguay est de 18,0, tandis que celui de la Bolivie passe à 101,0.