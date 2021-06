Les meilleures cotes pour le groupe B

04/06/21 à 20:49 CEST

Nous partons aujourd’hui pour le groupe B de l’Euro 2020, qui affronte Belgique, Russie, Finlande et Danemark. Très égal, bien qu’avec le grand favori de la Belgique, demi-finaliste de la dernière Coupe du monde en Russie et dans le but de franchir enfin une étape définitive dans un grand tournoi international.

A priori, la cote ne s’attend pas à beaucoup de surprises en termes de qualification pour les huitièmes de finale. Le fait que le quatre meilleurs tiers ouvre l’éventail des candidats pour le second tour et cela est particulièrement visible dans ce groupe, où trois équipes ont un quota très faible et seule la Finlande se démarque, 3.5. Il semble audacieux de penser que les Finlandais pourront faire suffisamment de revenus pour pouvoir assister aux tours de qualification.

Plus intéressant est si nous nous concentrons sur la part de champion de groupe. Ici, nous trouvons déjà une Belgique intéressante au pair. Que les «diables rouges» soient 1,83 s’ils sont les premiers du groupe, c’est plus que juteux. De par leur nom, ils sont la meilleure sélection du groupe et ne sont plus l’éternelle promesse des autres tournois. Ils ont déjà une demi-finale sur le dos. Avec un Kevin de Bruyne en plein essor, un Romelu Lukaku en très bon état de score et un but défendu par Thibaut Courtois, ne pas compter sur la première place belge est téméraire.

Si à ce même pari on ajoute que Le Danemark est arrivé deuxième, le quota nous tire jusqu’à 3.2, alors que si l’on fait davantage confiance à la Russie, quart de finaliste de sa Coupe du monde, ça va jusqu’à 6.0.

Pour ceux qui aiment le risque, Betfair nous propose également le marché pour deviner dans quel ordre le groupe finira. L’option la plus probable, selon les quotas, est d’être 1er Belgique, 2e Danemark, 3e Russie et 4e Finlande. Cette option se négocie à 4.33.

Le plus fou serait que La Finlande est en tête du groupe, la Russie est deuxième, le Danemark troisième et la Belgique dernière.. Cela va jusqu’à la folie de 226,0.Belgique vainqueurs de groupe 1,83