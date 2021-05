Les meilleures crypto-monnaies à acheter en tant que débutant complet

Compartir

Crypto-monnaies que vous devez avoir dans votre portefeuille.

Image de crypto-monnaie de WorldSpectrum sur Pixabay

Si vous ne faites que vous lancer dans les crypto-monnaies, ce sont les principales crypto-monnaies que vous devriez avoir dans votre portefeuille. Vous voulez avoir des crypto-monnaies fiables et dignes de confiance dans vos avoirs.

Vous pourriez être tenté d’acheter des crypto-monnaies bon marché et vous attendre à un excellent retour. Lorsque vous faites cela, vous vous penchez davantage sur le côté spéculation que sur le côté investissement du marché.

Personnellement, je suis un investisseur à long terme et j’achète et détiens mes placements. Un moyen simple d’acheter une crypto-monnaie consiste à utiliser la méthode du coût moyen en dollars.

Cela signifie que vous achetez des crypto-monnaies régulièrement, par exemple chaque semaine ou chaque mois.

Certaines crypto-monnaies bon marché peuvent faire de gros profits.

Si vous prévoyez d’être sur le marché pendant quelques années, vous devez d’abord commencer par Bitcoin. Vous pouvez considérer Bitcoin comme l’or du marché de la crypto-monnaie.

Bitcoin a été la première crypto-monnaie créée par Satoshi Nakamoto en 2009.

Peu de temps après la création, Satoshi a disparu. Personne ne sait qui ils sont. Beaucoup de gens ont spéculé sur qui est Satoshi. Personne n’a été officiellement reconnu comme Satoshi Nakamoto.

Bitcoin doit représenter au moins 50% de votre portefeuille. Il y a un total de 21 millions de Bitcoin qui seront jamais créés.

Il n’y a que 19,6 millions de millionnaires dans le monde. Tous les millionnaires ne pourront pas posséder un Bitcoin, car plusieurs Bitcoin Whales et entreprises en possèdent déjà plusieurs.

Les baleines Bitcoin sont des investisseurs en crypto-monnaie qui possèdent personnellement plusieurs milliers de Bitcoins. Récemment, de nombreuses entreprises, telles que MicroStrategy, Tesla et PayPal, ont commencé à acheter des Bitcoins pour leurs avoirs. La quantité de Bitcoin disponible diminue lentement.

Le Bitcoin et les autres crypto-monnaies sont basés sur la rareté de la quantité de crypto-monnaies disponibles. Contrairement au dollar qui peut être imprimé pendant que les machines d’impression fonctionnent, sa création est illimitée. Avec Bitcoin, il y a une limite au montant qui peut être créé.

Chaque crypto-monnaie qui n’est pas appelée Bitcoin est appelée altcoin ou altcoin. Il existe des milliers de crypto-monnaies sur le marché et disponibles pour vous.

Personnellement, je ne crois pas qu’il y en ait beaucoup. Certaines de ces crypto-monnaies auraient pu échouer et ont échoué.

Plus vous investissez sur ce marché, vous devez faire attention à ne pas investir trop d’argent dans certains des altcoins. Vous ne savez jamais quand un échange de crypto-monnaie supprime ou supprime le jeton de sa plate-forme.

Certains des altcoins fonctionneront bien, mais même certaines crypto-monnaies populaires ont été retirées de la liste par divers échanges. L’un, par exemple, est XRP, qui est actuellement dans une bataille juridique avec le gouvernement des États-Unis.

Certaines personnes pensent que XRP va gagner, mais de nombreux échanges ont supprimé la crypto-monnaie de leur plate-forme.

Ethereum est la deuxième plus grande crypto-monnaie en termes de capitalisation boursière. Cette crypto-monnaie a été lancée en 2015. Ethereum est une plate-forme logicielle décentralisée open source basée sur la blockchain utilisée pour sa crypto-monnaie.

De nombreuses crypto-monnaies sont hébergées sur la blockchain Ethereum. Plus de 40 des 100 principales crypto-monnaies ont été lancées sur le réseau Ethereum.

Diverses entreprises utilisent Ethereum et sa technologie blockchain pour améliorer leurs activités. Forbes estime que 2,9 milliards de dollars seront dépensés pour la technologie blockchain. Plus de 100 entreprises explorent des moyens d’intégrer la blockchain dans leurs systèmes. Plusieurs sociétés incluent Amazon, JP Morgan et Microsoft.

Ethereum devrait représenter au moins 30% de votre portefeuille.

Je n’entrerai pas dans les détails spécifiques des autres crypto-monnaies.

En raison de la nature du marché des crypto-monnaies, il est bon d’avoir une diversité de crypto-monnaies car elles se déplaceront toutes à des moments différents. Beaucoup d’entre eux sont encore très abordables avec la possibilité de télécharger.

VeChain

Cardano

DigiByte

Uniswap

Maillon de la chaîne

Taupes

1 pouce

Pièce Binance

Je n’ai pas couvert tous les altcoins, mais je pense qu’ils ont beaucoup de promesses d’augmenter le prix dans un proche avenir. Mes informations sont ma meilleure estimation et je ne vous dis pas d’acheter ces derniers et j’espère qu’ils vous rapporteront des millions. Ce n’est qu’une possibilité que ces crypto-monnaies augmentent.

Vous avez peut-être remarqué que je n’ai pas mentionné Dogecoin. Cette crypto-monnaie est une monnaie hautement spéculative et mème.

Si vous voulez mettre de l’argent dans Dogecoin, allez-y. Le danger d’investir dans cette crypto-monnaie est que le prix pourrait baisser rapidement.

Avec la plupart de mes crypto-monnaies, j’investis dans celles-ci. Avec Dogecoin, je change la crypto-monnaie. Fondamentalement, j’achète et vends fréquemment cette crypto-monnaie pour faire mon profit.

Quant à l’avenir de Dogecoin, personne ne le sait vraiment. Quand Elon Musk tweete sur Dogecoin, le prix a tendance à augmenter.

Avez-vous une crypto-monnaie qui vous intéresse?