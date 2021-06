Les meilleures crypto-monnaies pour investir dans le secteur des changes

L’industrie de l’échange est peut-être l’une des industries les plus importantes dans le monde des crypto-monnaies en raison du fait qu’elle permet à quiconque d’acheter, de vendre ou d’échanger des jetons. Ces plates-formes sont essentiellement le principal moyen par lequel chacun de nous interagit avec la blockchain.

Les échanges doivent être liquides et doivent offrir une multitude de services ainsi que des fonctionnalités uniques pour se démarquer. Cependant, il existe des services innovants qui amènent cela à un tout autre niveau.

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Cela étant, nous discuterons du Bancor BNT / USD et du Mdex MDX / USD.

Faut-il acheter Bancor ?

Le protocole Bancor permet de convertir facilement et rapidement des jetons sans avoir besoin de passer par un échange. En effet, les contrats intelligents du protocole gèrent les pools de liquidités qui connectent différents tokens disponibles sur le réseau.

Le 1er juin, le BNT valait 4,74 $. Le 1er mai, la valeur était de 7,09 $. Cela signifie qu’il est désormais 33,15% moins cher à l’achat.

Même si on remonte plus loin, la valeur était de 5,44 $ au 1er mars. Cela le rend encore 12,87 % moins précieux qu’il ne l’était à cette époque.

Cependant, au début de l’année, il a commencé le 1er janvier à une valeur de 1,28 $ et n’a connu aucune baisse jusqu’à ce point. Cela signifie qu’il a augmenté de 270% pour les personnes qui l’ont acheté en ce moment.

Faut-il acheter Mdex ?

Mdex est un protocole d’échange de teneur de marché automatisé décentralisé (AMM) qui fonctionne sur le concept de pools de fonds, partageant certaines similitudes avec un DEx standard, cependant, il utilise un modèle à double chaîne calqué sur Ethereum et la chaîne écologique Huobi (HECO) vous permet de bénéficier des faibles frais de transaction trouvés dans HECO et de la grande liquidité d’Ethereum.

Le 1er juin, MDX valait 2,20 $. Cependant, le 1er mai, sa valeur était de 3,40 $. Cela le rend 35,29% moins cher maintenant qu’en mai.

Le 21 février, il avait l’un de ses points les plus élevés à 9,35 $. Cela signifie qu’il a perdu 76,47% de sa valeur depuis février.

Lors de son lancement en janvier, le prix du jeton a également fluctué autour de 3 $, atteignant 3,30 $ le 31 janvier. En d’autres termes, même au début, il était 33,33 % plus précieux.

Investissez dans l’avenir des échanges de jetons

Avec le BNT d’une valeur de 4,74 $ et le MDX d’une valeur de 2,20 $, ils sont à certains de leurs points les plus bas en termes de valeur.

Cela signifie qu’ils pourraient être des investissements intéressants à long terme, car ces pièces ont lentement commencé à gravir les échelons des pièces en termes de capitalisation boursière.

Si vous pouvez obtenir du BNT à 4,74 $ ou moins, obtenez-le pendant qu’il est encore bas, mais si vous commencez à le voir en dessous de 4 $, ce n’est peut-être pas l’investissement le plus intelligent.

MDX à 2,20 $ en vaut vraiment la peine car il s’agit d’un jeune projet qui n’a été lancé qu’en janvier 2021 et qui a le potentiel de croissance le plus élevé, mais si vous le voyez descendre en dessous de 2 $, vous devriez le garder un peu plus sur votre liste d’observation. .

Cela est dû au fait que le niveau de support de 2 $ ne tiendra pas, ce qui signifie que les acheteurs peuvent ne pas avoir beaucoup d’intérêt à ce niveau et peuvent rechercher un point d’entrée inférieur.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent