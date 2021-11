Les meilleures destinations de shopping à visiter ce Noël qui ne sont pas dans le centre de Londres

Sur la photo : Birmingham, Royaume-Uni

Alors que les Britanniques commencent leurs achats de Noël pour l’année, nous avons rassemblé certaines des meilleures destinations de vente au détail à travers le Royaume-Uni que vous pouvez visiter pour trouver des cadeaux pour tous, des vêtements de marque aux bijoux uniques.

N’ayez crainte, nous avons ce qu’il vous faut et ne vous inquiétez pas, Oxford Street n’est pas en vedette car, avouons-le, c’est une évidence !

Voici notre tour d’horizon des destinations de shopping où vous pouvez acheter quelque chose cette année.

Marché de Spitalfields, Londres

Si vous en avez assez des chaînes de magasins habituelles, alors le marché de Spitalfields à Shoreditch, East London pourrait être votre nouveau guichet unique pour les cadeaux et les bibelots ce Noël.

Rempli de commerçants indépendants vendant une gamme de produits, des vêtements vintage et de l’encens fait à la main aux amuse-gueules et boissons de fête, le marché est l’endroit idéal pour une journée de shopping entre amis ou en famille.

Que vous souhaitiez simplement faire du lèche-vitrines ou admirer le paysage de l’East End, à quelques minutes de marche de Brick Lane et Shoreditch, vous pouvez faire une pause shopping bien méritée dans l’un des cafés, pubs ou restaurants disséminés dans le quartier.

Quartier de la bijouterie, Birmingham

En tant que deuxième ville du Royaume-Uni, Birmingham ne manque pas d’options pour les achats de Noël.

Alors que le Bull Ring basé dans le centre-ville compte trois étages de paradis du commerce de détail, le Jewellery Quarter basé à l’extérieur du centre est un endroit idéal pour trouver un cadeau spécial en décembre.

Si le nom ne l’indique pas, la région a un passé prestigieux avec une histoire de plus de 250 ans. C’est un haut lieu de la production de bijoux depuis les années 1800 et avec plus de 800 entreprises et 100 détaillants spécialisés, c’est toujours le centre britannique de la joaillerie.

Si cela ne suffisait pas, la zone propose un parcours numérique à suivre et plus de 100 lumières de Noël sur mesure, avec des décorations accompagnées d’arbres de 30 pieds et le plus grand dispositif d’éclairage de Birmingham – une bague en diamant illuminée.

Village de Bicester, Oxfordshire

En tant que l’une des attractions touristiques les plus populaires du Royaume-Uni (oui, vraiment), le centre commercial d’usine à la périphérie de Bicester, dans l’Oxfordshire, en Angleterre, est le deuxième endroit le plus visité du Royaume-Uni par les touristes chinois, après Buckingham Palace.

Si vous recherchez des produits de créateurs (pensez à Prada, Gucci et Versace) à un prix raisonnable, alors ce point de vente devrait être l’un des endroits à visiter ce Noël.

Pour ceux qui ont un budget plus modeste, il existe de nombreux détaillants conviviaux, notamment Clarks, The White Company et Fossil, qui sont tous pratiques pour des cadeaux de qualité qui ne vous feront pas peur de vérifier le solde de votre compte après l’achat.

N’oubliez pas de vous imprégner de l’atmosphère festive et de prendre mon combo préféré – un chocolat chaud et un petit pain à la cannelle fraîchement cuit.

La saison de Noël de Stoller Hall, Manchester

À partir du 3 décembre, le marché Stoller Hall Artistan de Manchester ouvrira ses portes au public, mettant en vedette certains des meilleurs designers et fabricants indépendants de la région.

Tout le travail est fait à la main, il n’y a donc pas deux articles identiques. Pour ajouter à l’expérience festive, savourez une boisson chaude dans l’atrium ou écoutez de la musique live de musiciens locaux.

Celui-ci est également parfait pour les plus jeunes membres de la famille, car le père Noël est souvent connu pour faire des apparitions surprises au marché.

Les ruelles, Brighton

Situés dans le quartier historique de Brighton, les Lanes sont une collection de ruelles étroites de la ville de Brighton et Hove, célèbres pour leurs petites boutiques, dont plusieurs antiquaires et leurs étroites ruelles pavées.

Vous voudrez vous diriger vers les North Lanes, où se trouvent plus de 300 magasins indépendants sur moins d’un demi-mile carré, avant de faire le plein dans l’un des bars, cafés et restaurants de South Lanes.

La région est l’endroit idéal où aller si vous avez besoin d’un cadeau sur mesure ou unique pour vous-même ou pour quelqu’un d’autre ce Noël.

Votre lieu de shopping préféré vous manque ? Faites-nous savoir où et ce que c’est ci-dessous!

